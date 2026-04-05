Звездные мамы, которые решились на пластику ради восстановления фигуры после родов

Роды – это чудо, но для тела они часто становятся испытанием: диастаз, растянутая кожа, обвисшая грудь и лишние килограммы, которые не уходят даже при жестких диетах. Все больше знаменитостей открыто говорят, что пластика после родов – это осознанный шаг к здоровью и уверенности в себе, а не прихоть. Абдоминопластика с ушиванием диастаза, маммопластика и липосакция помогают вернуть стройную талию и подтянутую форму, о которой мечтают многие многодетные мамы. Мы собрали самые честные истории знаменитостей, которые сделали пластику после родов.

Абдоминопластика: когда спорт не помогает

Юлия Барановская





После третьих родов в 2012 году у телеведущей возник выраженный диастаз – серьезное расхождение мышц живота. Это не просто эстетическая проблема, а медицинское состояние, которое невозможно устранить тренировками. Операция стала для нее способом восстановить нормальную анатомию. Через несколько месяцев она вернулась к активной жизни с подтянутым животом и без физического дискомфорта.

Елена Перминова





После нескольких родов модель столкнулась с типичным набором последствий: растянутая кожа, ослабленные мышцы живота и расширение талии. Спорт не давал результата. Перминова долго откладывала операцию, но в итоге решилась на нее. Ей провели абдоминопластику с использованием инновационного метода через пупок. Во время операции хирург ушил мышцы, наложил гиалуроновую сетку для укрепления тканей, удалил грыжу и излишки кожи, оставив минимальный шрам.

Маша Малиновская





После родов фигура Маши сильно изменилась – пострадали и живот, и грудь. Она выбрала сочетание абдоминопластики и липосакции, а позже повторно скорректировала результат, поскольку после первой операции он ее удовлетворил не полностью.

Маммопластика: возвращение девичьей груди

Оксана Самойлова





Жена Джигана четырежды становилась мамой. После нескольких беременностей и длительного грудного вскармливания грудь потеряла форму и упругость. Это типичная ситуация, связанная с растяжением тканей. Оксана сделала повторную маммопластику, чтобы вернуть объем и форму. Для нее это был шаг к комфортному восприятию себя.

Мария Горбань





Актриса столкнулась с другой проблемой – чрезмерным увеличением груди во время беременностей, что вызывало физический дискомфорт, включая боли в спине. Она выбрала редукционную маммопластику – уменьшение груди. Она отказалась от кормления и сразу пошла на операцию, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть подтянуто.

Комплексная пластика после родов

Мария Погребняк





После четвертых родов в сентябре 2024 года блогер сделала коррекцию диастаза и замену имплантов груди у Тимура Хайдарова. Операции помогли многодетной матери снова почувствовать себя уверенно, поскольку она перестала узнавать себя в зеркале. Результат – минус восемь сантиметров в талии и грудь как до родов. Уже через 20 дней Мария показывала фото "до/после".

Актриса Наталья Бочкарева, а также певицы Рита Дакота и Ирина Дубцова тоже выбрали комплексный подход: липосакцию талии, подтяжку груди и перераспределение жира. Все они отмечали, что спорт и диеты не всегда справляются с послеродовыми изменениями, а такие операции быстро возвращают форму и уверенность в себе.

Недавно о пластике после родов заговорила актриса Анна Хилькевич, мать троих дочерей. Она рассказала в личном блоге, что решилась на абдоминопластику.