Расстройство аутистического спектра: что вам нужно об этом знать

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. О расстройстве аутистического спектра (РАС) важно знать не только родителям маленьких детей, но и взрослым, которые замечают у себя устойчивые трудности в общении, высокую сенсорную чувствительность, перегрузку от обычной социальной жизни или слишком сильную зависимость от привычного порядка. Чем больше прикладной информации, тем меньше лишней тревоги и поздних диагнозов.

Что такое РАС

Под этим названием объединяют особенности нейроразвития, которые влияют на коммуникацию, социальное взаимодействие, восприятие среды и повседневную адаптацию.

У РАС нет универсального сценария развития. У одного человека признаки будут заметны очень рано и будут проявляться ярко, у другого – мягче, сложнее и не так очевидно для окружающих. У кого-то сильнее выражены трудности в общении, у кого-то на первый план выходят сенсорные особенности, узкие интересы, потребность в предсказуемости или высокая утомляемость от социальных контактов.

Как проявляется РАС: очевидные и неочевидные признаки





То, что легко заметить

Эти признаки обычно проявляются в раннем возрасте. Ребенок слабо откликается на имя, редко использует жесты, не показывает предметы взрослому, чтобы разделить интерес, мало включается в совместную игру, тяжело переносит изменения в распорядке. Малыш делает повторяющиеся движения, повторяет одни и те же слова или фразы, у него заметна выраженная фиксация на определенных действиях, маршрутах или темах.

Отдельный блок – сенсорные особенности. Человек может слишком остро реагировать на звук, яркий свет, прикосновения, запахи, текстуру одежды или еды. В быту это может восприниматься как избирательность, капризность, избалованность или сложный характер, хотя причина может быть в другой обработке сенсорной информации.

Менее очевидные проявления

Человеку трудно считывать интонацию, мимику и скрытые правила общения. Он может буквально воспринимать все слова, не улавливать намеки, быстро уставать от разговоров, тяжело переносить шумные пространства, болезненно реагировать на неожиданные изменения планов и долго восстанавливаться после перегрузки. Со стороны это часто выглядит как застенчивость, тревожность, замкнутость или повышенная чувствительность.

При этом отдельные черты сами по себе не означают РАС. Чтобы определить диагноз, важно смотреть на сочетание признаков, их устойчивость и то, как они влияют на учебу, работу, общение, быт и общее самочувствие.

РАС – это не только про детей

Об аутизме до сих пор часто говорят как о "детской" теме, потому что именно в этот период особенно важно наблюдение за развитием и своевременная помощь. Но РАС с возрастом не исчезает.

В детстве больше внимания уделяют речи, поведению, бытовым навыкам и обучению. Во взрослом возрасте на первый план могут выйти высокая социальная утомляемость, перегрузка от офиса и большого количества коммуникации, трудности в отношениях, потребность в жестком порядке, сложности с адаптацией к непредсказуемой среде, постоянное ощущение, что обычные для других ситуации требуют слишком много сил.

Ранняя диагностика: может ли она спасти ситуацию





Она не избавит от проблемы РАС, но может очень сильно изменить ситуацию. Чем раньше замечены особенности развития, тем раньше семья понимает, какая поддержка нужна ребенку, и тем меньше времени уходит на выжидание, случайные советы и попытки объяснить все характером или поздним созреванием.

Диагностика РАС не строится по одной схеме из стандартного набора анализов или процедур – нужна оценка развития и поведения. Врач смотрит, как развивается речь, как ребенок реагирует на обращение, как включается в контакт, как играет, как переносит изменения, есть ли повторяющиеся действия, сенсорные особенности и трудности с совместным вниманием.

Первый специалист, к которому стоит идти с любыми сомнениями, – педиатр. Если родителей настораживает, что ребенок не откликается на имя, почти не использует жесты, утрачивает уже освоенные навыки, избегает контакта или слишком остро реагирует на обычные бытовые стимулы, это нужно обсуждать сразу, не дожидаясь, что все пройдет с возрастом.

Дальше педиатр рекомендует консультации других специалистов – детского невролога, детского психиатра, клинического психолога, логопеда, дефектолога.

Может ли РАС проявиться во взрослом возрасте

Когда человек взрослеет, болезнь не начинается – ее можно только распознать. Особенности, как правило, существуют с детства, но объяснение часто находится только во взрослом возрасте. Причины разные – у кого-то признаки с детства были не очень заметными, у кого-то окружающие объясняли их замкнутостью и интровертностью. У кого-то годами работала маскировка: человек наблюдал за другими, учился копировать социальные сценарии, запоминал, как "надо" реагировать, и справлялся ценой постоянного внутреннего напряжения.

Во взрослом возрасте человек часто приходит к специалисту с жалобами на хроническую усталость от общения, перегрузку, тревогу, выгорание, трудности в отношениях или работе. И уже в процессе становится ясно, что многие особенности сопровождают его не первый год, а всю жизнь. Но во взрослом возрасте диагностировать РАС сложнее, чем в детстве – стоит очень внимательно искать специалиста.





6 мифов о РАС, в которые пора перестать верить

"У всех людей с РАС одинаковые признаки"

Это не так – у разных людей будут разная выраженность особенностей, разный опыт адаптации, разные сильные стороны и разный объем поддержки, который нужен в течение жизни

"РАС всегда видно сразу"

Нет. Есть случаи, когда особенности заметны рано, но есть и менее очевидные признаки. Иногда диагноз ставят позже, потому что картина долго выглядит как тревожность, застенчивость, сенсорная чувствительность или сложности в общении.

"Если человек говорит, учится и смотрит в глаза, это точно не аутизм"

Нет, речь, успехи в учебе, зрительный контакт не исключают диагноз. Нужно оценивать общую картину коммуникации, поведения, сенсорных особенностей и повседневной адаптации.

"РАС можно подтвердить анализом или одним тестом"

Нет. Диагностика строится на оценке развития, поведения, общения и того, как человек функционирует в повседневной жизни.

"Люди с РАС не хотят общения и эмоций"

Это один из самых распространенных мифов. Трудности с социальной коммуникацией не означают равнодушие, отсутствие привязанности или нежелание быть в контакте. Речь идет совсем о другом: человеку сложно считывать сигналы, быстро становится тяжело от нагрузки, он сильнее устает от общения или предпочитает более понятный и безопасный формат контакта.

"Вакцины вызывают аутизм"

Нет. Этот миф давно опровергнут.