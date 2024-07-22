Названы доступные продукты для профилактики онкологии: по карману каждому россиянину

В последнее время, как говорят эксперты, "рак все молодеет". Это значит, что если раньше онкология чаще обнаруживалась у старшего поколения, то теперь злокачественные новообразования не исключение и у молодых людей. По словам диетолога в сфере онкозаболеваний Николь Эндрюс, это происходит из-за неправильного образа жизни.

Эксперт рекомендует отказаться от сигарет и алкоголя. Это основные провокаторы рака, предупреждает Николь. В сочетании никотин и спиртное и вовсе дают разрушающий эффект, и риск развития опасного заболевания значительно возрастает.

Важно также следить за питанием. Колбасы, сосиски и другие обработанные изделия из мяса повышают риски появления новообразований в организме. Кроме того, красное мясо тоже лучше исключить из рациона либо снизить до 500 граммов в неделю, советует медик.

Заменить вредные продукты лучше всего растительными. Бобовые, орехи, фрукты, овощи, листовые салаты и прочие должны составлять основу рациону. Это не только снизит риск развития раковой опухоли в теле, но и поможет организму лучше работать.

Также Эндрюс рекомендует налегать на молочные и кисломолочные продукты, которые в изобилии в любом магазине. Эксперт отмечает, что они помогают нашему иммунитету в борьбе с раковыми клетками.

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