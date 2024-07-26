Колит кишечника: симптомы и методы лечения

Заболевания пищеварительной системы доставляют немало неприятностей. От своевременного выявления проблемы и обращения к врачу могут зависеть здоровье и комфорт жизни человека. Клео.ру предлагает разобраться, какие симптомы характерны для колита кишечника и что необходимо делать при лечении этого недуга.

Симптомы колита и причины его возникновения

Колит – это острое или хроническое воспаление слизистой толстого кишечника. Заболевание является одним из частых заболеваний пищеварительной системы, с которым сталкиваются люди любых возрастов. Симптомы и процесс лечение во многом зависит от того, что именно вызывало такое состояние. Самыми распространенными причинами воспаления кишечника являются:

Воздействие патогенных организмов. В кишечник могут попадать вирусы, бактерии и паразиты вместе с пищей или в результате повреждений. Некоторые микроорганизмы уже присутствуют в организме, но способны провоцировать колит только при ослабленном иммунитете.

Физическое воздействие. Воспаление может возникать в результате механических повреждений.

Плохое кровоснабжение. Нарушение тока крови может приводить к закупорке артерий кишечника.

Тяжелое пищевое отравление, осложнения после заболеваний пищеварительной системы, аллергические проявления на некоторые продукты питания.

Некоторые аутоиммунные заболевания, при которых иммунная система начинает повреждать внутренние органы пациента.

Неправильный и бесконтрольный прием антибиотиков и препаратов, которые негативно влияют на функционирование кишечника.

Неправильный образ жизни. Воспаление может возникать в результате сидячего образа жизни, злоупотребление алкогольными напитками и острой пищей.

Возраст.

По характеру течения болезни различают хронический и острый колит. Для острой фазы характерны сильные болевые ощущения и вздутие живота, жидкий стул, появление крови в кале, тошнота и частые позывы в туалет. Такие проявления проходят относительно быстро при правильном лечении. Если же не предпринимать никаких действий, то может перерасти в хроническую форму.

При хроническом колите эти симптомы периодически обостряются, а также к ним добавляются и новые проявления. Так, из-за длительного воспаления происходит дистрофия поврежденных тканей кишечника. Хроническое воспаление нельзя вылечить полностью.

Определить появление или обострение колита у взрослых и детей можно по нескольким признакам:

появление ноющей болей в области желудка и нижней левой части живота;

частые проблемы со стулом – запоры или диареи;

неприятные ощущения в процессе дефекации;

появление крови или гноя в кале;

вздутие живота, повышенное газообразование;

тошнота;

при инфекционном колите – повышение температуры, слабость, озноб.

Следует помнить, что поставить правильный диагноз может только врач на основании результатов анализов и тестов. Появление симптомов колита является основанием незамедлительно обратиться к специалисту, а для начала самостоятельного лечения.





Диагностика колита

В случае ухудшения самочувствия первое, что нужно сделать – записаться на прием к терапевту или гастроэнтерологу. Специалист проведет опрос пациента и уточнит, где именно у него болит. Также врач может задавать и другие вопросы, чтобы выявить сопутствующие симптомы.

После опроса врач проводит пальпацию, выявляя локализацию проблемы, прослушивает на предмет шумов, урчания или других звуков, характерных для колита кишечника. В случае, если полученной информации недостаточно, врач может назначить пациенту дополнительное обследование:

колоноскопия – позволяет визуально подтвердить наличие повреждений, их местонахождение и сложность;

анализ кала – проводятся исследование на наличие болезнетворных микроорганизмов, крови, паразитов, белков;

ирригоскопия – используется контраст для выявления мест воспаления кишечника;

биопсия слизистой кишечника – помогает уточнить диагноз, подтвердить или опровергнуть подозрения на рак;

общий анализ мочи и крови – показывает признаки наличия воспалительных процессов в организме;

биохимический анализ крови – указывает на наличие проблем в работе органов;

УЗИ – для анализа состояния внутренних органов.





Лечение колита

После того, как диагностика подтвердила заболевание, врач назначает лечение. В первую очередь пациенту необходимо изменить свой образ жизни и скорректировать питание. Дета при колите исключает любую пищу, которая долго усваивается и может раздражать кишечник. Необходимо снизить нагрузку на пищеварительную систему и запустить восстановительные процессы.

При колите нельзя употреблять:

жареные, жирные, сладкие и аллергенные блюда;

свежие молоко, сливки, масло;

необработанные термически жесткие фрукты и овощи, капусту, бобовые;

алкоголь;

фастфуд;

мучное;

газированные напитки;

семена растений;

острые специи.

Количество соли в пище не должно превышать 10 граммов.

Для снижения нагрузки на кишечник рекомендуется употреблять вареные, тушеные или протертые блюда, разделив их равномерно на несколько небольших порций в течение дня. Ограничений по воде нет, а при диарее стоит даже увеличить количество выпиваемой жидкости для восстановления потери.

Для устранения воспалительных процессов врач может назначить медикаментозное лечение. Перечень препаратов зависит о того, что именно стало причиной колита кишечника:

противогрибковые средства и антибиотики – при инфекционном колите;

противовоспалительные – для купирования воспаления;

противодиарейные – для прекращения диареи;

спазмолитические препараты – для снятия боли и спазмов;

пробиотики и пребиотики – для восстановления микрофлоры и нормального функционирования кишечника;

препараты против гельминтов – при поражении паразитами.

Клео.ру напоминает, что самолечение опасно для здоровья и может нанести дополнительный вред организму. Лишь врач может подобрать подходящий комплекс препаратов на основании проведенной диагностики.

Для восстановления функции кровообращения пациенту могут назначить физиотерапевтические процедуры. Например, электрофорез или магнитотерапию.

Если же принятые меры не помогают, и состояние пациента начинает ухудшаться, то врач может порекомендовать хирургическое лечение. В такой ситуации пораженные части кишечника удаляются, а здоровые части соединяются между собой.





Профилактика колита

Самое лучшее лечение – это профилактика. Намного проще и безопаснее не допускать развития болезни, чем потом устранять последствия, иногда даже при помощи хирурга. Как и в других случаях, профилактика колита кишечника заключается в том, чтобы предотвратить появление заболевания и избежать обострения симптомов, если недуг находится в хронической форме.

Главным условием этого является ведение здорового образа жизни:

отказ от курения и злоупотребления алкоголем;

регулярная физическая активность;

нормальный режим дня;

полноценный отдых;

минимизация стресса и длительного переутомления;

правильное питание и отказ от вредных продуктов.

Если же симптомы уже появились, то не стоит откладывать визит к врачу. Чем раньше будет выявлена проблема и начато лечение, тем меньшими будут последствия.





Подведем итог

Колит кишечника – это достаточно распространенное заболевание с характерными симптомами, но требующее своевременного лечения. Своевременное выявление проблемы поможет минимизировать риски для организма.