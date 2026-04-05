Детское заикание: в чем причина и когда идти к неврологу

Детское заикание не возникает только из-за волнения или испуга – корень проблемы может быть в особенностях нервной системы, наследственной предрасположенности, нарушениях в работе речевых центров и провоцирующих факторах, которые запускают уже существующий механизм. Как отличить истинное заикание от нормальных речевых сбоев, когда нужно идти к неврологу и почему выжидательная тактика здесь не всегда безопасна, объясняет Алексей Эдуардович Лицев, кандидат медицинских наук, врач-невролог Семейной Клиники "ЗИМ".

Что такое детское заикание и почему оно появляется

Детское заикание, или логоневроз, – это нарушение речи. Это нейроонтогенетическое расстройство, при котором нарушаются нормальный ритм, плавность и течение речи – ребенок повторяет слоги, продлевает звуки, возникают паузы, блоки и напряжение.

Заикание становится проблемой, если проявления сохраняются дольше 3 месяцев, а не возникают эпизодически на фоне усталости, перевозбуждения или слишком быстрого темпа речи.

Чаще всего заикание проявляется в период интенсивного развития речи – от 2 до 5 лет. Именно в это время речевая система активно формируется, и любые уязвимости проявляются заметнее. Мальчики сталкиваются с этой проблемой чаще.

Почему возникает заикание

Генетическая предрасположенность, если в семье уже были случаи заикания;

нейрофизиологические факторы, в том числе незрелость центральной нервной системы и минимальные мозговые дисфункции;

органические повреждения головного мозга;

Ситуация "ребенка укусила собака, и после этого он начал заикаться" не может стать основной причиной. Это триггер, который запускает проблему у ребенка, у которого уже была скрытая генетическая или неврологическая предрасположенность.

Как отличить заикание от возрастных запинок





В 2–4 года у многих детей действительно бывают нормальные физиологические речевые сбои. В этом возрасте мысль часто опережает возможности артикуляционного аппарата, поэтому ребенок может запинаться, делать паузы, повторять слова и не придавать этому значения.

Как выглядят нормальные возрастные запинки

Ребенок повторяет целые слова или короткие фразы;

использует "эм", "ну" и другие речевые вставки;

делает паузы без выраженного напряжения;

не замечает своих ошибок и не боится говорить.

Признаки истинного заикания

В речи повторяются именно звуки или слоги: "м-м-м-мама", "ка-ка-ка-карандаш";

звуки тянутся: "сссссобака";

возникают блоки, когда ребенок открывает рот, но звук не выходит;

появляется заметное мышечное напряжение лица и шеи, тики;

возникают сопутствующие движения: моргание, кивки головой, подергивания;

формируется страх речи, или логофобия.

Может ли заикание пройти само

Да, так может произойти в 70–80% случаев. Но тактика "подождем, само пройдет" – самая ненадежная. Время имеет значение.

Если заикание длится более 6 месяцев, есть отягощенная наследственность или если ребенок уже испытывает дискомфорт, тревогу и начинает бояться говорить, вмешательство обязательно. Оставшиеся 20–30% детей без своевременной помощи продолжают заикаться во взрослом возрасте.

К какому специалисту обращаться и как проходит диагностика





Главный специалист при заикании – логопед-заиколог. Он занимается восстановлением плавности речи, учит правильному дыханию, работает с артикуляцией и помогает формировать новый речевой стереотип.

Невролог нужен для того, чтобы исключить органические поражения мозга, эпилепсию, тики и другие состояния, которые могут влиять на картину. При необходимости назначаются обследования, в том числе ЭЭГ, и поддерживающая медикаментозная терапия.

Психолог или психиатр подключается, если у ребенка есть выраженная тревожность, страх речи, депрессивные эпизоды, в том числе на фоне буллинга, или тяжелый невротический компонент.

Диагностика начинается с оценки самой речи. Важно понять, как именно выглядят запинки, как давно они появились, есть ли мышечное напряжение, сопутствующие движения, страх речи, связь со стрессом или перегрузкой. Отдельно оценивается эмоциональный фон ребенка: усиливает ли речь тревогу, избегает ли он определенных ситуаций, боится ли говорить вслух.

Какую роль играет стресс

Стресс играет большую роль, но не становится первопричиной – только провоцирующим фактором и почти всегда усугубляет уже существующее заикание.

Если у ребенка есть предрасположенность, в семье напряженная обстановка, конфликты, произошел испуг, есть школьная тревожность, постоянное ожидание речевой неудачи будут усиливать проблему. Именно поэтому спокойная атмосфера дома – не общая рекомендация, а часть коррекции.

Что нельзя делать родителям

Когда ребенок начинает заикаться, взрослые часто пытаются помочь интуитивно, а фактически усугубляют проблему. Реакции из списка ниже только усиливают внутреннее напряжение и закрепляют страх речи.

Говорить "остановись", "вдохни", "скажи медленно";

просить "сначала подумай, потом говори";

перебивать ребенка;

договаривать за него слова и фразы;

показывать свою тревогу, раздражение, нетерпение;

постоянно акцентировать внимание на дефектах речи.

Как вести себя с ребенком дома

Дома обстановка должна быть спокойной. Это один из базовых принципов помощи Чем меньше давления вокруг речи, тем меньше почвы для закрепления логофобии.

Поддерживать зрительный контакт, когда ребенок "застревает" на слове;

не торопить его и не завершать за него фразу;

самим говорить медленнее и более плавно, создавая модель спокойной речи;

задавать меньше прямых вопросов, требующих длинного ответа;

не обсуждать проблему при ребенке в тоне тревоги или раздражения.

Как лечат заикание у детей





Основная помощь – логопедическая работа, психотерапия и немедикаментозная коррекция. Медикаменты – это только вспомогательный инструмент. Главная задача – снять спазм, синхронизировать дыхание, голос и артикуляцию, а также сформировать новый, плавный стереотип речи.

Дыхательная гимнастика.

Артикуляционная гимнастика и логопедический массаж.

Ортофония и голосовые упражнения.

Логоритмика.

Дополнительные методы

Песочная терапия.

Арт-терапия.

Сказкотерапия

Цифровые инструменты

Приложения с функцией DAF . Работает как тренажер для запоминания ощущения плавной речи.

. Работает как тренажер для запоминания ощущения плавной речи. Метрономы для логоритмики . Помогают задавать медленный устойчивый темп.

. Помогают задавать медленный устойчивый темп. Приложения для дыхания. Дают визуальные подсказки, которые помогают синхронизировать вдох и длинный плавный выдох.

От чего зависит результат

Чем раньше начинается диагностика и системная помощь, тем выше шансы на хороший результат. Неврозоподобное заикание обычно поддается коррекции сложнее, чем невротическое. Если в основе есть органические повреждения головного мозга, справиться с проблемой бывает труднее. Но в большинстве случаев при раннем вмешательстве нарушение речи удается полностью скорректировать или свести к незаметному минимуму.