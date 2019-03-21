Подагра - симптомы, причины, лечение

Считалось, что подагра настигает мужчин, перешагнувших сорокалетний рубеж, и женщин на пороге менопаузы, но сегодня печальная статистика выдает совершенно другие данные. Мы разберемся, что это за болезнь, обозначим симптомы подагры, причины, опишем меры профилактики, диагностики и лечения.

"Болезнь королей" – историческое название подагры, так как поражает она людей, которые слишком "богато" питаются. Простые люди несколько веков назад не могли позволить себе рацион, провоцирующего данный недуг. В современном мире это хроническое расстройство обмена веществ, приводящее к дисфункции почек, распространилось во все слои населения и значительно "помолодело".

Что за болезнь

По своей природе подагра является метаболическим расстройством – нарушением обмена веществ в человеческом организме.

При развитии недуга из-за неправильного пуринового обмена и неестественно сильного белкового распада почки теряют способность к полноценному выведению мочевой кислоты из организма.

Страдают от недуга, в первую очередь, суставы – от ступней до кистей рук, именно в них накапливается избыток мочевины, с которым не справились естественные фильтры организма.

Недуг традиционно считается возрастным, и чаще поражает сильную половину человечества. В мужском организме концентрация мочевины изначально выше, поэтому в среднем по достижении сорокалетнего возраста они попадают в зону риска, к предпенсионному возрасту (60+) опасность развития подагры возрастает почти вдвое.

Женщины страдают патологией обычно в возрасте 50+, а у детей и молодежи болезнь наблюдается реже. Но печальные исключения из этих правил должны заставить и мужчин, и женщин, внимательно относиться к своему здоровью и при первых симптомах подагры обращаться за квалифицированной помощью.

Первые тревожные симптомы

Говоря о подагре и разобравшись, что это за болезнь, представим признаки недуга – первые тревожные сигналы.

Прежде всего, необходимо обращать внимание на ступни. Нарост с наружной стороны основания большого пальца ноги – шишка, возникновение которой многие списывают на модельную обувь и бешеный ритм жизни, на самом деле может быть первым проявлением подагры.

В более чем 95% случаев недуг стартует именно с воспаления сустава большого пальца ноги. Отличить мозоль от очага болезни помогут неприятные проявления.

Симптомы подагры при воспалении сустава, которые помогут определить, что это за болезнь:

локальное покраснение и отечность шишки;

постоянные болезненные ощущения;

повышение температуры;

дискомфорт в области почек, признаки образования камней в почках (по итогам лабораторной диагностики крови иили мочи);

наличие тофусов – узелковых образований в местах расположения суставов по итогам микровоспалений.

Развитие предвестника болезни описано на фото в формате до и после.

Говоря о подагре и выясняя, что это за болезнь, нужно делить симптомы по гендерному признаку:

У мужчин чаще подвергается атаке не один сустав, а целая россыпь. При этом мужчины испытывают мучительные приступы боли, а в месте очага наблюдается сильное покраснение, осложненное отеком. У представителей сильной половины человечества болезнь часто переходит на руки. У женщин подагра проявляется в одной точке и начинает разрастаться только при отсутствии должного лечения. К общим симптомам в этом случае могут прибавиться: кожное шелушение, потеря подвижности всей конечности, приступы нервозности, слабость во всем теле.

Подагра на пальцах рук представлена на фото:

Признаки острой фазы

Острая фаза подагры не оставит сомнений в том, что это за болезнь. До наступления приступа человек может ощущать себя нормально, за исключением небольшого дискомфорта – периодического покалывания в одном или нескольких суставах.

Со временем к этой картине добавляются штрихи в виде нервозности и преждевременной усталости. Далее ситуация развивается следующим образом:

подагра характеризуется тем, что при этом заболевании воспаляется сустав или несколько суставов, это называется подагрическим артритом;

чаще всего первым под удар попадает большой палец на ноге, далее по частоте проявлений следуют голеностопы и колени;

причины болезни обычно дают о себе знать в темное время суток или перед самым рассветом;

болеть сустав начинает резко и сильно;

очаг поражения раздувается на глазах, становится горячим и краснеет.

Первый приступ проходит, как иногда кажется, бесследно, рецидив случается через шесть месяцев, а иногда и через пару лет.

В редких случаях человек может жить с "незаметной" подагрой и десять, и двадцать лет подряд. Но затем приступы будут учащаться, боли нарастать, а последствия усиливаться вплоть до терминальной стадии.

Повторная атака подагры развивается у большинства больных через 6-24 месяца после первой, но у ряда больных этот промежуток времени значительно больше (иногда достигает 10-20 лет). Со временем частота острых приступов подагры при отсутствии лечения нарастает.

Как лечить

Приступать к лечению подагры нужно сразу после подтверждения диагноза, проводить комплексно, системно и терпеливо. Рассмотрим два основных направления лечения: медикаментозное и при помощи средств народной медицины.

Каждый из них должен базироваться на трех этапах:

снять приступ;

корректировать причины – обеспечить баланс мочевины в организме;

обеспечить профилактику рецидивов (чаще с помощью специальной диеты).

Терапия проходит дома и не требует госпитализации. Но в случае обострения больному строго показан постельный режим. При этом если очаги расположены на ногах, их нужно располагать на некотором возвышении, обеспечивая нормальную циркуляцию крови.

Медикаменты при подагре

Если у вас диагностирована подагра, помня о том, что это коварная болезнь, нужно проводить грамотное лечение. При фармацевтическом методе борьбы с недугом есть три основных правила:

лекарства не принимают в течение приступа, острая фаза должна миновать перед тем, как начинать прием таблеток;

так как медикаменты направлены на снижение и поддержание в стабильном состоянии уровня мочевой кислоты, курсы приема длятся годами с перерывами не более чем на месяц по схеме, расписанной специалистом;

конкретные лекарства назначаются в зависимости от того, расстройство пуринического обмена какого типа диагностировано у конкретного пациента.

Основных типов болезни выделяют три: почечный, обменный (метаболический) и смешанный.

Так как диагноз ставится в основном во время обострения, стоит учитывать последовательность этапов терапии:

Вывод пациента из острой фазы болезни и обезболивание. Длительная стабилизация уровня мочевины в организме.

Разберем оба этапа лечения подагры, учитывая, что это за болезнь, сверив симптомы и получив индивидуальный план лечения.

Подагрическая атака снимается при помощи:

постельного режима;

воздействия холода на больные суставы;

инъекций или приема таблеток с препаратами диклофенака и аналогов;

в экстренных случаях – введением внутрь сустава глюкокортикостероидов.

Поддерживающая терапия с расчетом на стойкую ремиссию осуществляется несколькими типами препаратов, каждый из которых имеет свои особенности влияния на организм. Представим их в таблице.

Тип препаратов Особенности воздействия витамин С; витамины группы Р ускорение выведения уратов НПВС снятие воспаления, побочные эффекты со стороны ЖКТ урикодепрессанты снижение уровня мочевины урикозурические средства ускорение выведения мочевины кортикостероиды имеют побочные эффекты в виде ослабления иммунной системы и истончения костей при длительных курсах приема

Благотворно влиять на купирование воспалений может физиотерапия. Она назначается только по прошествии острой фазы. Самые популярные и действенные процедуры связаны с воздействием на пораженные суставы парафина, лечебных грязей, магнитов, электричества и ультравысоких частот.

Крайней мерой является оперативное вмешательство, которое не избавляет от причин недуга. Оперативным путем пациента могут избавить от тофусов, если их не удалось победить лекарствами, а размеры отложений на суставах являются угрожающими.

Народные рецепты

Главное правило применения таких средств – в качестве дополнения к основному лечению и только с согласования лечащего врача. Помочь стабилизировать состояние при подагре в таком случае могут:

травяные настои;

лечебные ванночки;

компрессы и растирания.

Среди целебных трав и сборов при подагре может быть полезен:

цикорий (заварить стаканом кипятка столовую ложку продукта, настаивать пять часов);

корень сельдерея (заварить двумя стаканами кипятка столовую ложку измельченного корня и дать остыть);

корень красной марены (заварить стаканом кипятка чайную ложку корней и прокипятить на водяной бане в течение 10 минут).

Все настои принимаются от двух до трех раз в день по половине стакана за полчаса до приема пищи.

Разогнать отложение солей на суставах ступней помогут регулярные ванночки для ног. В трех литрах теплой воды растворяют полторы столовых ложки питьевой соды и 10 капель йода. Ступни погружаются в состав на 15-20 минут.

Растирать поражения можно настоем из смеси ромашки и бузины.

Диета при подагре

Важнейшей составляющей борьбы с подагрой являются пищевые ограничения. Течение подагры предполагает в лечении соблюдение диеты.

Основные пищевые правила: увеличение объемов потребления жидкости – до трех литров в день за счет чистой питьевой воды, натуральных щелочных вод, натуральных соков из сезонных ягод и цитрусовых культур.

За составлением индивидуального плана питания лучше обратиться к лечащему врачу, владеющему полной информацией о вашей клинической картине.

Последствия осложнений и жизнь с подагрой

Говоря о таком заболеванием как подагра, понимая, что это за болезнь, каковые ее симптомы и лечение, приведем фото видимых осложнений на суставах рук.

Кроме неприятных и болезненных видимых проявлений, гораздо более серьезными последствиями грозят внутренние патологии. Нарушения в обмене мочевой кислоты в запущенных случаях приводят к развитию таких почечных недугов как:

нефропатия;

подагрический нефрит;

гипертензия почечной артерии, переходящая в хроническую почечную недостаточность.

Почти половина больных сталкивается также с образованием камней в почках, коликами и хроническим пиелонефритом – опасными заболеваниями, которые могут при отсутствии лечения привести к фатальным последствиям.

Поэтому залогом долгой и полноценной жизни с подагрой являются: своевременное выявление болезни, грамотная терапия и соблюдение рекомендаций специалистов по образу жизни.

Как избежать болезни

Лучшей профилактикой подагры является здоровый образ жизни, основанный на сбалансированном питании, отказе от вредных привычек, регулярных занятиях физической культурой, потреблением достаточного количества жидкости.

Важно также следить за комфортностью своего гардероба, избегая узкой неудобной обуви и одежды. Диагностировать состояние своего здоровья рекомендуется ежегодно через процедуры диспансеризации населения или добровольное обследование путем обращения к участковому терапевту.

В данном обзоре приведены базовые сведения о подагре: что это за болезнь, ее характерные симптомы, лечение, рекомендуемая диета и народные средства. Эти знания, совмещенные с диагностикой и походом к врачу, позволят минимизировать последствия болезни.