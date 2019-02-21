Можно ли делать ингаляции при температуре детям?

Ингаляции небулайзером стали одной из самых действенных методик лечения вирусных инфекций. Максимальная эффективность отмечается при воспалительных процессах инфекционного характера в верхних дыхательных путях. Это очень удобный способ лечения, так как можно делать ингаляции дома (при наличии аппарата).

Но часто инфекционные поражения органов сопровождаются высокой температурой. А можно ли делать ингаляции при повышенной температуре детям небулайзером, если 37-38 градусов?

Паровые ингаляционные процедуры категорически противопоказаны при сильном жаре, а вот аппаратом пользоваться можно, но нужно знать меры предосторожности и правила его использования, ведь при определенных показаниях процедуры могут навредить.

В каких случаях назначается использование небулайзера для детей

Небулайзер – это аппарат, который превращает медицинские препараты жидкой консистенции в аэрозоль, расщепляет активные вещества на мелкие частички, которые легко проникают внутрь организма и оседают на пораженных инфекцией органах.

Основная цель терапии – транспортировка дозы лекарственного препарата в органы дыхательной системы в виде аэрозоля. За короткий промежуток времени действующие вещества добираются до пункта назначения и начинают активно уничтожать очаги воспаления.

Непрерывная подача мелких частиц лекарственного средства в короткие сроки образует максимальную концентрацию в организме с минимальной вероятностью развития побочных явлений. Эффективность ингаляций небулайзером отмечается уже через 2-3 процедуры.

Показания следующие:

профилактика и терапия респираторных инфекций и воспалений в дыхательных органах (ОРВИ, отек носоглотки, тонзиллит, насморк и т.д.);

устранение аллергии, которая вызывает насморк, боль в горле, кашель, чих;

лечение инфекционных очагов поражения в нижних органах дыхания, бронхах и альвеолах (пневмония, бронхиты, туберкулез, астма и т.д.);

терапия заболеваний гортани и трахеи (ларингит, трахеит, ларинготрахеит, фарингит и т.д.);

профилактика развития инфекции после хирургических вмешательств с повреждением органов дыхания.

Спектр показаний довольно обширен, но несмотря на это многочисленные инфекционные процессы сопровождаются высокой гипертермией, и здесь встает вопрос, можно ли делать ингаляции при повышенной температуре детям? Более точно на этот вопрос сможет ответить врач после проведенного обследования ребенка, а мы рассмотрим возможные последствия и предупреждения производителей аппарата.

Можно ли при температуре

На вопрос о том, можно ли делать ингаляции при повышенной температуре детям отвечают производители небулайзера. В инструкции к прибору указано, что температура 38 градусов является недопустимой для осуществления лечебных мероприятий таким способом. Гипертермия уже более 37 градусов считается опасным.

Но, несмотря на указания, врачи часто назначают детям проведение ингаляций, ведь лечение проводится не частичками паров, а молекулами активного вещества, что не стимулирует увеличение показателей жара.

Температура 37 и выше

При сильной гипертермии любые тепловые процедуры противопоказаны, они могут навредить состоянию здоровья. Самое опасное, что может произойти – это развитие гнойного воспаления. Но это не касается ингаляций небулайзером. Часто ингаляции помогают снизить жар, улучшить состояние пациента. Однако для использования аппарата детьми стоит проконсультироваться с педиатром.

Температура 38 градусов и выше

Часто родители врачам задают вопрос - не опасно ли делать ингаляции детям при острых инфекционных процессах небулайзером при высокой температуре 38 градусов и выше? Если у маленького пациента патология сопровождается сильной гипертермией и при этом стоит острая необходимость в ингаляционном лечении, это лучше сделать при помощи прибора, но ни в коем случае не тепло-паровыми ингаляторами.

Если у ребенка диагностировано одно из заболеваний, ингаляции небулайзером назначаются не зависимо от показателей гипертермии:

Обструктивный бронхит. Часто заболевание диагностируется у детей младшего возраста. Сопровождается обструкцией в полости бронхов, что препятствует оттоку мокроты и способствует появлению сильного, удушливого, сухого кашля, может сопровождаться сильной одышкой и хрипами. Ларинготрахеит. Может выражаться в остром или хроническом течении. Воспаление распространяется не только на гортань, но и трахею. Провоцирует удушливый сухой кашель, першение, одышку. Бронхиальная астма. Как правило, протекает в хронической форме, имеет аллергическую природу происхождения. Основной признак болезни – сужение полости бронхов, постепенно вызывающее удушье.

Иные заболевания, сопровождающиеся сужением просвета дыхательных путей.

Если у ребенка отмечается сильная гипертермия, процедуру ингаляций небулайзером стоит начинать только после снижения показателей хотя бы до 37,5.

Возможные побочные эффекты

Среди побочных явлений отмечается усиление жара. В этом случае ингаляции отменяются. Пациент продолжает лечение только после обращения к врачу. Кроме этого побочные эффекты могут выражаться такими признаками:

тошнота;

рвота;

головокружение;

головная боль.

Как правило, эти симптомы могут провоцировать лекарственные препараты. У пациента может быть аллергия или непереносимость действующего вещества.

Противопоказания

Стоит помнить, что лечение аппаратом может быть запрещено в таких ситуациях:

гипертермия более 38 градусов;

аллергия тяжелого характера;

хронические сердечные патологии;

атеросклероз сложной формы;

тяжелые сосудистые заболевания;

предрасположенность к носовым кровотечениям;

легочная или сердечная недостаточность.

Гипертермия – это результат иммунной реакции организма. Как следствие погибают болезнетворные микроорганизмы, уничтожающие здоровые клетки. Если дополнительно использовать тепло-паровые ингаляции при температуре, это приведет к осложнениям. Но вот можно ли делать детям ингаляции с помощью небулайзера, здесь ответ во многих случаях будет положительным, главное учитывать указанные противопоказания и проконсультироваться с врачом.

Небулайзер не воздействует на организм теплом, соответственно не усиливает имеющуюся гипертермию. Его цель – транспортировать в пораженные клетки активные вещества определенного лекарства. А они иногда способствуют снижению показателей температуры.

Растворы и препараты для ингаляций

Какой препарат применять для лечения небулайзером зависит от диагностируемого заболевания. Некоторые группы лекарственных средств направлены на борьбу с насморком, а некоторые на устранение сухого кашля и легкому выведению мокроты.

Ингаляционные процедуры помогают не только справиться с присутствующими признаками болезни, но они также устраняют воспалительный процесс, увлажняют носовую и ротовую полость, размягчают корочки.

Растворы и препараты, используемые при лечении небулайзером:

Лазолван. Тонзилгон. Ротокан. Физ. р-р (9%). Амбробене. Содовая минеральная вода без газа. Декасан. Вентолин.

Кроме фармакологической группы препаратов в небулайзер можно вливать растворы на основе целебных трав (ромашка, календула, мать-и-мачеха, шалфей, зверобой, эвкалипт и др.).

В совокупности с ингаляционным лечением пациентам назначаются:

бронхолитики;

муколитики и отхаркивающие средства;

кортикостероиды.

Допускаются также ингаляции на основе щелочных растворов. Они эффективно разжижают собравшуюся в бронхах слизь и благоприятствуют ее быстрому выведению. Но для использования лекарства нужно проконсультироваться лечащим врачом. Такое, казалось бы, безобидное вещество, как сода или Бикарбонат Натрия могут существенно усугубить состояние пациента при наличии определенных условий.

Часто при ОРВИ детям назначаются ингаляции солевым р-ром (Натрия Хлорид). Его можно сделать и самостоятельно. Для приготовления придерживаются таких пропорций: 1 литр очищенной воды : 1 ч. л. соли. Это одно из самых доступных лекарств, которое помогает увлажнить слизистую, размягчить слизь, облегчить дыхание.

О пользе небулайзера можно говорить бесконечно, ведь в современном мире аппарат стал незаменимым помощником при лечении сезонных вирусных инфекций, как у детей, так и у взрослых. В связи с тем, что этот прибор стал широко использоваться в медицине относительно недавно, у многих родителей возникает естественный вопрос об опасности ингаляции при повышенной температуре у детей. Небулайзер безопасен в применении до 37,5 градусов, но при более высокой гипертермии стоит обратиться к медицинскому специалисту за консультацией.