Почему тяжело бросить курить?

По статистике, каждый третий россиянин курит, причем 20% курильщиков могут отнести себя к заядлым. Их норма – пачка в день. Многие из них, может быть, и хотели бы отказаться от вредной привычки: одышка, несвежее дыхание, желтые зубы – это лишь некоторые негативные последствия. Но бросить курить на деле оказывается не так просто, как рассказывают те, кому это удалось.





Что со мной происходит?

Что же происходит, когда мы курим? Человек вдыхает дым, который получается при сгорании табака. В нем есть различные газы (азот, кислород, оксид углерода, оксиды азота и другие), а также вода, глицерин, спирты и никотин.

Никотин относится к алкалоидам, в эту же группу входят стрихнин, кофеин, хинин и другие вещества. И, подобно своим "родственникам", никотин в больших количествах представляет для организма опасность. В обмене веществ никотин не участвует, то есть никакой потребности у здорового организма в нем нет. Но при этом вещество имеет высокое сродство к тканям, то есть оно быстро усваивается. Через легкие, слизистые, из желудка и кишечника никотин поступает в кровь и разносится по всему организму, преодолевая даже физиологические барьеры, защищающие мозг, а также плаценту. Стоит сказать хотя бы, что в мозг никотин поступает уже через 4-7 секунд после вдыхания дыма.

Через 10 минут после того, как вы выкурили сигарету, в кровотоке отмечается пик концентрации никотина. А вот выводится он, к сожалению, не так быстро: тесты обнаруживают продукты его метаболизма в моче даже через двое суток после выкуривания сигареты.





Никотин, оказываясь в организме, стимулирует следующие физиологические реакции:

выброс адреналина;

повышение артериального давления за счет сужения сосудов;

поступление глюкозы из печени в кровь;

активизация работы мозга.

Но это в небольших концентрациях. Если количество никотина в крови еще повышается, то на организм идет уже обратное, угнетающее, действие. И чтобы снова получить возбуждающий эффект, человеку требуется курить все больше и больше.

Хочу бросить!

Пока мы не получили ответа на вопрос, почему же бросить курить так сложно. Дело в том, что поступление никотина в организм стимулирует выброс дофамина и серотонина. А это гормоны, которые в обиходе называют гормоном удовольствия и гормоном счастья. Именно благодаря им мы чувствуем себя спокойно, радостно и благополучно.

Постоянно получая внешний стимул в виде сигареты, организм начинает "лениться", и сам уже не вырабатывает дофамин и серотонин. Когда вы отказываетесь от сигарет, то резко ощущаете дефицит радости и удовольствия, начинаются эмоциональные качели. Справиться с ними – и есть самое сложное в процессе отказа от курения.





Как можно ускорить восстановление?

Варианты того, как помочь организму быстрее снова достичь равновесия, есть. Правда, здесь тоже понадобятся усилия.

Повысить уровень дофамина и серотонина можно за счет физической активности. Хотя бы 30 минут спорта в день, и вы уже почувствуете себя лучше. Кроме того, активность поможет предупредить набор лишнего веса.

Если вопрос лишнего веса не очень вас беспокоит, то можете включить в рацион больше бананов, шоколада и орехов. В них есть триптофан, необходимый для синтеза серотонина. Жирная рыба и омега-кислоты в ней улучшают работу мозга. А в яйцах, сыре и мясе есть тирозин, который нужен для синтеза дофамина.

Восьмичасовой сон также сглаживает эмоциональные перепады, так что наладить нормальный ночной отдых не будет лишним.

Сложнее всего вам будет первые 2-3 недели. Именно в это время уровень дофамина и серотонина максимально низкий, адаптироваться к этому непросто. К концу третьего месяца вы уже будете ощущать, что эмоции стабилизировались (никотин полностью выводится из организма не раньше чем через 45 дней), а через полгода полностью восстановитесь. Но есть случаи, когда через полгода после последней сигареты человек ощущает симптомы настоящей депрессии. Это значит, что надо идти к врачу.

Аргументы за то, чтобы бросить курить

Если вы отказываетесь от вредной привычки, то положительная реакция со стороны сердечно-сосудистой системы отмечается уже буквально через несколько часов после отказа. В частности, меняются к лучшему давление и пульс. В течение первого года после отказа в два раза снижается вероятность инфаркта и инсульта.

Если у вас есть риск развития эмфиземы, то отказ от курения – единственный способ предупредить опасное заболевание. Вне зависимости от возраста это улучшает функцию легких, но конечно, чем раньше вы бросаете, тем лучше.

Многие боятся, что после отказа от курения начнут набирать вес. Действительно, такая проблема есть. Но женщины обычно прибавляют порядка 8% первоначальной массы тела, мужчины – около 5%. Если учесть положительное влияние на общее состояние здоровья, то такая прибавка не кажется катастрофической.





И наконец, в табачном дыме есть около 40 компонентов, которые относятся к канцерогенам. Так что, наверное, не стоит и начинать курить. Зато потом не будете испытывать сложностей с отказом от вредной привычки.

И наконец, если кто-то из ваших друзей смог бросить курить легко и за один день, а вы испытываете невероятные сложности с этим, не надо думать, что с вами что-то не так. Страдать без сигареты – это совершенно нормально. Просто есть люди, которые генетически устойчивы к никотину. Именно эти счастливчики (а их единицы) могут легко бросить курить и больше не возвращаться к вредной привычке.