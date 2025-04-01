3 опасности, которые подстерегают нас в бассейне

Хлорированная вода

Не очищать бассейн нельзя. Как бы ни была совершенна система циркуляции воды, какие бы фильтры ни стояли на трубах, обеззараживать воду в самом бассейне необходимо. Ведь там могут оказаться пыль и грязь из окружающего воздуха, частички косметики, слюна, эпителий и т.д.





Традиционный способ очистки – добавление в воду соединений хлора. Обычно используют трихлориды, дихлориды и гипохлориты кальция и натрия. Вступая в реакцию с водой, эти вещества повышают ее кислотность, что приводит к гибели бактерий, водорослей, других микроорганизмов. Если реакция идет дальше, то образуются активные ионы кислорода, которые убивают те микроорганизмы, которые еще остались в воде. Сразу оговоримся: кишечная инфекция к хлору, к сожалению, устойчива, так что даже в очищенной воде она может жить до 10 дней.

Способ достаточно эффективный и, что называется, проверенный временем: воду обеззараживают соединениями хлора с XIX века. Долгое время основной опасностью, связанной с обработкой воды, считали возможную утечку самого по себе хлора. На самом деле есть и другие опасности.

К хлору чувствительны дети и беременные женщины. Вернее, для них представляет опасность не сам хлор, а те вещества, которые получаются в результате его химических реакций. Так что представителям групп риска в бассейны с хлорированной водой лучше не ходить.

Хлор может вызывать кожный зуд. Если вы столкнулись с такой проблемой, побыстрее вылезайте из воды и тщательно вымойтесь под душем. Дело в том, что хлор быстро уничтожает липидный слой на коже, она сохнет, шелушится, и появляется дискомфорт.

Могут обостриться различные кожные заболевания, например, атопический дерматит, псориаз или экзема.

И наконец, от хлора купальники и плавки быстрее теряют цвет. Если не жалко любимый купальный костюм, то можете продолжать заниматься, но одежду можно и поберечь.

Что делать?

Альтернативными способами очистки воды являются активный кислород, озон, ультрафиолет, ионизация, используется также ультразвук. Правда, некоторые из этих методов дорогие и будут повышать стоимость вашего абонемента в бассейн. Но тут выбор за вами: рисковать здоровьем кожи или поискать более современные методы дезинфекции.

Если же вы точно знаете, что не реагируете на хлор, то после посещения бассейна просто как следует вымойтесь и воспользуйтесь увлажняющим кремом или косметическим молочком. А во время купания желательно пользоваться очками для плавания.

Грибок ногтей

К сожалению, в общественном бассейне (как и в общественной бане) очень легко подхватить эту неприятную инфекцию. По оценкам экспертов, около 30% населения Земли страдают от различных грибковых заболеваний. Большинству из нас знакомы микозы стоп, а заразиться в бассейне – проще простого.





Как же понять, что у вас может быть грибковая инфекция?

отдельные участки кожи начинают шелушиться и зудеть;

на коже появляются пузырьки и красные пятна;

в складках кожи начинается раздражение;

между пальцами кожа шелушится и отслаивается;

ногтевые пластины на пальцах ног утолщаются и расслаиваются, а также меняют цвет на желтый или коричневый.

Что делать?

Вы не можете на 100% защититься от возможного инфицирования грибком, но можете снизить вероятность. Носите с собой тапочки для бассейна, а не пользуйтесь теми, которые вам дадут в бассейне "напрокат". Обувь должна быть только индивидуальная. Не ходите по пространству бассейна босиком, надевайте тапочки, так как грибок может обитать на полу и прекрасно себя там чувствовать: теплое и влажное помещение бассейна как раз для него. Также не ходите босиком в раздевалке. Ухаживайте за кожей стоп, поддерживайте ее в чистоте, вытирайте насухо. После бассейна наносите на ноги специальный крем с мочевиной, а также носите носки из натуральных материалов, желательно хлопковые.

Если вы активно занимаетесь спортом (не обязательно плаванием) и отмечаете повышенную потливость ног, то используйте кремы с бактерицидными компонентами.

Травмы

Вряд ли все, кто читают эту статью, относятся к пловцам с хорошо поставленной техникой. А вот плавать вы наверняка любите и можете провести в воде и 30, и 40 минут. Хотим предупредить вас: неправильная техника порой может приводить к травмам, так что вместо приятного досуга в бассейне получится заход на долгое лечение.





Итак, одна из самых частых травм касается шеи. Каким бы стилем вы ни плавали, на шейный отдел позвоночника приходится высокая нагрузка. Если вы напрягаете шею или двигаете ею в неправильной плоскости, вы перегружаете мышцы и связки. Например, когда вы плывете брассом, то не нужно делать движения вверх и вниз шеей, двигать надо грудь вместе с шеей. При плавании кролем шею вообще рекомендуется расслабить вместе с верхними мышцами спины, чтобы легко двигаться параллельно дну. Если прижимать шею к груди, то возникает дополнительное сопротивление воды.

Также будьте внимательны к бортикам: из-за ударов о них можно травмировать голову. А поработав над техникой гребка, вы сможете минимизировать риск травмы руки или плеча.

Что делать?

Чтобы предупредить травмы, займитесь развитием гибкости. Это могут быть занятия йогой, пилатесом, другие упражнения, которые подготовят суставы и связки к активному движению в воде. Никогда не забывайте про разминку перед плаванием, а если почувствовали дискомфорт, то лучше обратиться к врачу, который должен быть в бассейне. Надеяться на то, что "пройдет само", значит рисковать тем, что плавательный сезон закончится, едва начавшись.