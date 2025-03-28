Что такое зубы мудрости и почему их удаляют?

Третий моляр

Если обратиться к определению, то зуб мудрости – это 8-й зуб в ряду или третий моляр. Моляры – это зубы, предназначенные для перетирания пищи. В отличие, например, от клыков, у них широкая и плоская поверхность, идеальная для выполнения природной функции. Как и все другие зубы, "восьмерки" закладываются в период внутриутробного развития, но прорезаются они позже других, обычно между 17 и 25 годами. В очень редких случаях зубы мудрости появляются уже после 40. Кстати, они могут вообще не прорезаться, и в стоматологии это рассматривается как вариант нормы.





Именно эта особенность и стала источником названия зуба. Получается, что он появляется позже всех остальных, когда человек уже вступил в возраст совершеннолетия или мудрости.

Ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Института стоматологии Пироговского Университета Минздрава России Николай Кулешов обращает внимание на то, что по сравнению с нашими предками мы едим более мягкую, хорошо обработанную, пищу, поэтому три развитых моляра с каждой стороны для ее перетирания нам просто не нужны. Так что зубы мудрости можно считать рудиментом.

Более того, челюсть современного человека в среднем на 12 мм меньше, чем у предков, это также связано с изменившимся характером питания. Так что иногда восьмому зубу просто некуда встать. Иногда восьмые зубы и вовсе не закладываются в челюсти, правда, такая ситуация встречается достаточно редко, подчеркивает эксперт. Но конечно, бывают и исключения, когда челюсть большая, места хватает для полного зубного ряда, и "восьмерка" встает ровно, не неся при этом большой функциональной нагрузки.





В чем особенность зубов мудрости?

Из-за позднего прорезывания зубам мудрости часто оказывается недостаточно места на челюсти. Отсюда различные аномалии их прорезания: под наклоном, с уклоном в сторону слизистой щеки. В последнем случае зуб мудрости становится источником постоянной травматизации. Другой вариант их "поведения" – это стремление сдвинуть соседние зубы, неровным в итоге может стать весь ряд.

Николай Кулешов считает, что легче перечислить ситуации, когда не нужно удалять зубы мудрости, чем когда показано их удаление. Практически во всех случаях прорезывание восьмых зубов приводит к тем или иным проблемам: воспаляется десна, портится прикус и т.д. Если вы обратили внимание, что зуб появился и занял явно неправильное положение, или же если еще до прорезывания это увидел врач на рентгеновском снимке, можно с уверенностью предсказать, что последствия будут негативные.





Кроме того, "восьмерки" плохо доступны, поэтому обычно пространство вокруг 8 зуба мы вычищаем некачественно. В итоге здесь скапливаются бактерии, формируются отложения и зубной камень. Чтобы уберечь соседние зубы от кариеса, "восьмерки" предпочитают удалить.