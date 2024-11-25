Питание, которое поможет лечить диабет: открытие Евгения Покушалова на конгрессе ESPEN

В сентябре 2024 года в Милане прошел 46-й ESPEN Congress, ставший важной площадкой для обсуждения новых подходов в лечении метаболических расстройств.

Центральной темой мероприятия стала роль питания в борьбе с диабетом 2 типа, которую поднял в своем выступлении известный кардиохирург Евгений Покушалов. Профессор рассказал о влиянии глутатиона на борьбу с окислительным стрессом и уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c), что вызвало большой интерес у специалистов.





Перспективы исследований глутатиона для лечения диабета

Евгений Покушалов, признанный лучшим кардиохирургом России, сделал значительный вклад в лечение сердечно-сосудистых заболеваний, особенно аритмий. Его исследования получили широкое международное признание, а сам он с 2002 года является профессором и с 2015 года – членом-корреспондентом Российской академии наук. В своем докладе Евгений Анатольевич Покушалов представил данные, подтверждающие, что использование глутатиона с повышенной биодоступностью (благодаря добавлению таннина, хитозана и полиэтиленгликоля) способствует увеличению уровня эндогенного глутатиона почти на 120%.

Этот пептид помогает бороться с окислительным стрессом – одной из ключевых причин ухудшения состояния при диабете 2 типа. Снижение уровня окислительного стресса не только улучшает общее состояние организма, но и снижает риск развития осложнений, что имеет жизненно важное значение для людей с диабетом.

Чем еще может быть полезен глутатион

Хотя изменения уровня гликированного гемоглобина в процессе исследования не всегда достигали статистически значимых величин, тенденция к улучшению гликемического контроля отмечалась. Это открывает перспективы для использования глутатиона как элемента комплексной терапии диабета, направленной на улучшение метаболической функции.

Кроме того, свойства глутатиона могут быть полезны при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, метаболического синдрома и даже при онкологии. Это делает глутатион универсальным элементом в арсенале врача, который способен улучшить здоровье на клеточном уровне.

В будущем использование таких антиоксидантов может быть настроено индивидуально, с учетом генетического профиля пациента. Это позволит врачам подбирать наиболее эффективные стратегии лечения и питания для каждого отдельного случая, делая терапию более точной и действенной.

Будущее клинической нутрициологии

Конгресс подтвердил: нутрициология становится неотъемлемой частью современной медицины. Биодоступные антиоксиданты и нутрицевтики, вероятно, войдут в клинические протоколы лечения диабета и других заболеваний, что приведет к значительному снижению числа осложнений и улучшению качества жизни пациентов.

Кроме того, внедрение этих подходов в повседневную практику может изменить парадигму лечения хронических заболеваний, сократить число госпитализаций и снизить нагрузку на системы здравоохранения, что приведет к улучшению клинических результатов и экономической эффективности лечения.

Антиоксиданты в терапии будущего

Конгресс ESPEN 2024 показал, что питание и нутрицевтики постепенно переходят из разряда поддерживающих средств в разряд важнейших инструментов лечения хронических заболеваний. Евгений Покушалов отметил, что антиоксиданты, такие как глутатион, могут изменить подход к терапии, делая ее более эффективной и безопасной. Эти перспективы открывают новые возможности для разработки клинических протоколов, которые помогут пациентам жить лучше и дольше.