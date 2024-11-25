Красота изнутри: как поддерживать здоровье кожи с помощью микронутриентов

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Красота начинается изнутри — это не просто модный лозунг, а реальность, подтвержденная учеными и собственным отражением в зеркале.

Когда кожа вдруг становится тусклой, сухой или появляются первые морщинки, многие сразу хватаются за баночки с кремами. Но, как ни крути, красота начинается изнутри. И если ваша "внутренняя кухня" недополучает витаминов и минералов, никакой уход снаружи не исправит ситуацию полностью. Давайте разберемся, какие микронутриенты помогут вашей коже стать ярче, свежее и моложе.

Витамин C: сияние и упругость

Витамин C – это кожа на "режиме сияния". Он помогает вырабатывать коллаген, разглаживает мелкие морщинки и делает тон кожи ровным. Ешьте побольше цитрусовых, киви и ягод. А если хочется супер-фуда, попробуйте порошок каму-каму – в нем витамина C больше, чем в апельсинах.

Где найти: апельсины, шпинат, брокколи, болгарский перец.
В добавках: выбирайте аскорбиновую кислоту или комплексы с биофлавоноидами для лучшего усвоения.

Витамин E: антиоксидант против сухости

Фото: freepik.com
Если кожа сухая и раздраженная, значит, ей не хватает витамина E. Этот антиоксидант защищает клетки от повреждений и помогает коже удерживать влагу.

Где найти: миндаль, авокадо, семена подсолнечника, растительные масла холодного отжима.
Лайфхак: добавьте несколько капель масла с витамином E в увлажняющий крем – это усилит его действие.

Цинк: спасатель от высыпаний

Цинк – незаменимый минерал для кожи, склонной к акне. Он регулирует работу сальных желез, снимает воспаления и ускоряет заживление.

Где найти: устрицы (да-да, романтика ужина на двоих теперь с бонусом для кожи!), тыквенные семечки, гречка, индейка.
В добавках: выбирайте комплексы с пиколинатом цинка – он усваивается лучше всего.

Омега-3: увлажнение и эластичность

Фото: freepik.comЭти жирные кислоты творят чудеса с сухой и шелушащейся кожей. Они восстанавливают липидный барьер, удерживая влагу внутри.

Где найти: лосось, скумбрия, льняное масло, семена чиа.
Совет: если не любите рыбу, попробуйте капсулы с рыбьим жиром или маслами растительного происхождения.

Биотин: витамин красоты

Этот "витамин красоты" помогает справляться с шелушением и укрепляет не только кожу, но и волосы с ногтями.

Где найти: яйца, грибы, бананы, орехи.
В добавках: биотин часто входит в комплексы для кожи, волос и ногтей.

Кремний: поддержка каркаса кожи

Фото: freepik.com
Кремний нужен для коллагена, а значит – для упругости кожи. Он помогает замедлить появление первых морщин.

Где найти: бурый рис, овес, спаржа, минеральные воды с кремнием.

Как добавить микронутриенты в рацион: практические советы

  1. Питайтесь разнообразно. Цветная тарелка – это простой способ убедиться, что вы получаете максимум витаминов. Зеленые листья, ярко-желтые овощи и красные ягоды – включайте их в каждый прием пищи.

  2. Пейте больше воды. Без достаточной гидратации даже самые полезные витамины не спасут кожу от сухости.

  3. Принимайте добавки правильно. Например, витамин D лучше усваивается с жирной пищей, а железо – натощак с витамином C.

Бонус: супер-смузи для кожи

Чтобы поддержать кожу "вкусно", приготовьте смузи-бустер красоты:

  • 1 спелое авокадо

  • горсть шпината

  • сок 1 апельсина

  • 1/2 стакана миндального молока

  • 1 чайная ложка льняного масла

Смешайте в блендере и наслаждайтесь полезным десертом для вашей кожи.

Через пару недель с таким подходом кожа начнет светиться изнутри, станет мягче и более увлажненной. А правильное питание не только украсит вас, но и подарит бодрость, хорошее настроение и море энергии.

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Елизавета Федорова

Редактор

 

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