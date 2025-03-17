Что такое "западная диета" и почему она вызывает опасения

Средиземноморская, кето, белковая, палео... Каких только диет ни придумали люди. В последнее время в СМИ стала мелькать "западная диета", и мы решили разобраться, что это такое.

Значение слова

Что вы понимаете под словом "диета"? Обычно оно ассоциируется с таким режимом питания, который помогает снизить вес. Однако, если обратиться к словарю, то выясняется, что "диета" происходит от греческого dïaita, что означает "образ жизни". Если посмотреть шире, то диета – это режим питания, который может включать определенные ограничения или предполагать низкую калорийность. Но образ жизни здесь – это ключевое понятие.

Ты то, что ты ешь

Традиционно самой здоровой и рациональной считается так называемая средиземноморская диета. Ее сторонники употребляют в пищу нежирное мясо, птицу, рыбу, растительные масла, овощи, орехи, бобовые. Считается, что именно такой набор продуктов наиболее характерен для жителей Средиземноморского региона.

Однако практика показывает, что большинство людей в мире питаются иначе: они едят много красного мяса, колбасы, у них в меню в изобилии есть жирные продукты (в том числе молочные), а также сладкое. Этот тип питания получил условное название "западного", и ученые почти что бьют тревогу. Слишком много негативных последствий имеют такие пищевые привычки.

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний





За сто лет мы прошли огромный путь: в начале XX века основной причиной смертности были инфекционные заболевания, а в начале XXI столетия главную угрозу представляют уже сердечно-сосудистые недуги. Это наша плата за нерациональное потребление и малоподвижный образ жизни. Изменение модели питания по западному типу сыграло здесь свою негативную роль.

Так, всего за 40 лет, с 1975 по 2014 год, распространенность ожирения среди взрослых в мире выросла с 3,2% до 10,8% у мужчин и с 6,4% до 14,9% (!) у женщин. Такая же динамика отмечается и среди детей и подростков. Всеобъемлющая исследовательская программа, "Исследование глобального бремени болезней", установила, что ожирение сегодня является причиной примерно 7% смертей в мире.

Воспаления и проблемы кишечника

Ученые Вашингтонского университета обратили внимание на то, что исторически воспалительные заболевания кишечника были характерны для жителей США, однако постепенно они распространились по всему миру. Исследователи задались вопросом, может ли западный режим питания быть причиной возникновения такой закономерности? И оказалось, что может.

Употребление продуктов с высоким содержанием сахара и жира приводит к повреждению клеток Панета. Они находятся в тонкой кишке и обеспечивают антибактериальную защиту. Как следствие – в кишечнике начинается воспалительный процесс, что влияет на общий иммунитет.

Но есть и хорошая новость. Когда экспериментальных мышей, которые ели жирное и сладкое, перевели на здоровое питание, клетки Панета восстановились в течение четырех недель. Так что выбор всегда есть.

Риск развития рака



Совсем свежее исследование 2022 года, опубликованное в официальном издании Американской гастроэнтерологической ассоциации, приходит к неутешительному выводу. Западный тип питания может повышать риск развития колоректального рака. Снижение потребления в первую очередь красного мяса и рафинированного сахара может снизить эту вероятность.



Развитие привыкания

Исследователи из австралийского Университета Маккуори провели эксперимент. Они пригласили 110 молодых людей, здоровых и без лишнего веса, которые обычно придерживаются правильного питания. Их разделили на группы: одни продолжили питаться правильно, вторые ели "по-западному". В ходе эксперимента проводили тест на запоминание слов, а также опрос: хочется ли испытуемым сладкого.

Те молодые люди, которые питались по западной модели, хуже проходили тест на когнитивные способности. Также у них отметили интересную закономерность: они словно забывали, что недавно поели, и им хотелось еще и еще сладкого. Хотя десертов в их ежедневном меню и так хватало. Шоколад оставался для них желанным лакомством, даже если они уже поели и не могли ощущать голод.

Агрессивное поведение

Исследователи из Тегеранского университета изучили, как питание западного типа влияет на характер подростков. В опросе участвовали 670 девочек и девушек в возрасте 12-18 лет. Те из них, кто предпочитали красное мясо, десерты, различные виды джанк-фуд (много калорий и мало пищевых волокон) и соки с высоким содержанием сахара, имели большую склонность к агрессии. Что интересно, те, кто предпочитали фаст-фуд, такой склонности не проявляли. Так что хотя бы этим расследованием фаст-фуд частично оправдан.