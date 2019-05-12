Польза и вред топлёного молока
О полезных свойствах топленого молока известно всем. Состав топленого молока богат на витамины и питательные вещества, которые играют немалую роль, как для женщин, так и для мужчин. Но помимо пользы продукт может принести вред, об этом мало кто знает.
Способ приготовления
Славянские народы еще в древние времена готовили этот чудесный напиток на печи, сейчас этот атрибут вышел «из моды», теперь приготовить топленое молоко можно на плите или в мультиварке. Для этого понадобится запастись терпением и немалым количеством свободного времени.
Рецепт потребует наличия глиняной посуды (в идеале), кастрюли и домашнего, либо пастеризованного молока.
Приготовление:
В кастрюлю налить молоко, поставить на сильный огонь, довести до кипения.
- Уменьшить огонь до минимума, снять пенку.
- По истечении 3-х часов продукт приобретет нежно-бежевый оттенок, только тогда следует выключить плиту.
Во время приготовления не нужно накрывать кастрюлю крышкой. Требуется постоянно следить за процессом приготовления, не отходя от плиты и периодически снимать пенку. Самым простым способом считается приготовление в термосе, после того как молоко закипело на плите, его переливают туда и оставляют на 8-12 часов.
Состав
Топленого молока богато полезными веществами. Его свойства изменяются после термической обработки. Продукт обогащается:
- фосфором;
- кальцием;
- витаминами D, А1, В1;
- ретинолом;
- казеином;
- селеном;
- фолиевой кислотой;
- полезными аминокислотами.
Изучив состав, его польза становится очевидна как для женщин, так и для мужчин, и в особенности для детей. Но при этом не стоит употреблять топленое молоко в больших количествах, иначе оно может нанести вред организму.
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Польза
О полезных свойствах топленого молока можно говорить бесконечно, его технологический состав содержит множество питательных веществ, витаминов и аминокислот, которые оказывают благоприятное воздействие на органы человека и на весь организм в целом.
Перечень главных достоинств продукта:
- благодаря витаминам группы А, топленое молоко оказывает положительное воздействие на центральную нервную систему;
- улучшается работа сердечно-сосудистой системы, уменьшается риск инфарктов, инсультов, варикоза, тромбоза;
- напиток оказывает тонизирующее воздействие, избавляет от стрессов, помогает при борьбе с бессонницей;
- наличие фосфора, магния и калия в его составе укрепляет здоровье опорно-двигательного аппарата, зубов, волос и ногтей;
- продукт применяется для лечения рахита;
- для беременных женщин польза топленого молока особо очевидна, оно помогает избавиться от запоров, снабжает организм кальцием и поможет сохранить здоровье, вред оно точно не нанесет;
- железо, находящееся в его составе, считается отличным средством при анемии, позволяя избавиться от мигреней, мучительных головных болей и повысить уровень гемоглобина;
- помогает в сохранении и укреплении зрения;
- поддерживает иммунную систему, продукт незаменим при простудных заболеваниях и в целях их профилактики;
- также в составе топленого молока содержится природный антиоксидант под названием «токоферол», с его помощью происходит выравнивание гормонального фона, очищение печени и улучшение ее работы;
- для мужчин, ведущих особо активный образ жизни (тренировки, физические нагрузки), топленое молоко будет просто незаменимо, ведь благодаря белку и кальцию рост мышечной массы сможет увеличиться за очень короткий промежуток времени.
Врачи-диетологи говорят о том, что потребление топленого молока оказывает положительное воздействие на весь организм. Согласно их советам, полстакана молока поможет восстановить энергетический баланс и устранить недостаток витаминных веществ в организме. Единственный вред, который оно может нанести – аллергическая реакция на его состав.
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Вред
Список негативных воздействий продукта на организм довольно невелик. Следует отказаться от его употребления в случае, если:
- человек страдает от ожирения;
- возраст превышает отметку 40, иначе возможно развитие атеросклероза;
- возникает аллергическая реакция;
- мужчина находится в репродуктивном возрасте, употребление топленого молока снижает концентрацию сперматозоидов;
- лактозная недостаточность (так как в организме отсутствуют ферменты, которые смогли бы расщепить и вывести лактозу из организма).
Во всех остальных случаях топленое молоко оказывает лишь благотворное влияние на организм, снабжает его витаминами и полезными аминокислотами. Из него можно приготовить ряженку, йогурт, варенец, тесто для выпечки. Также топленое молоко используют в косметологии, для изготовления кремов для рук и масок для волос.
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А вы пробовали приготовить топленое молоко? 7
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Вероника / 11.05.19 22:41Оно полезно детям, но надо давать его в меру. Соседка постоянно использует продукт для приготовления каш ребенку и малыш довольно упитан. Необходимо соблюдать дозировку.
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Нина / 11.05.19 22:40Из топленого молока получается вкуснейшая выпечка с золотистой корочкой и умопомрачительным карамельным ароматом. С этой целью покупаю только топленое молоко, да и для блинов оно является идеальным вариантом.
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Анна / 11.05.19 22:39Исторически известна польза топленого молока, если раньше готовили в печи, то сейчас можно и на плите сделать эту вкуснятину, все лучше, чем покупать. Я его готовлю в духовке, и получается очень вкусно.
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Папа малышей Москва / 26.04.12 10:23Моим деткам 3 и 5 лет. Кашу мама готовит только на Можайском молоке, оно самое вкусное! Его и так можно детям давать, это же практически "детское питание", в составе только натуральное молоко и стерилизованное!
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Олеся москва / 20.04.12 16:21действительно самое вкусное молочко!!!
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Алина / 20.04.12 13:57Вкусняшка
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Ладушка38 / 19.04.12 21:39Да, древний продукт ! Один из немногих ,кто пережил все наши приколы и перестройки. Сейчас хоть почитала ,как оно делается- реально забавно))) А каша из него просто супер получается, у меня старший сын так просто из другого не есть ,особенно пшёнку.