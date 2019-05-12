Польза и вред топлёного молока

О полезных свойствах топленого молока известно всем. Состав топленого молока богат на витамины и питательные вещества, которые играют немалую роль, как для женщин, так и для мужчин. Но помимо пользы продукт может принести вред, об этом мало кто знает.

Способ приготовления

Славянские народы еще в древние времена готовили этот чудесный напиток на печи, сейчас этот атрибут вышел «из моды», теперь приготовить топленое молоко можно на плите или в мультиварке. Для этого понадобится запастись терпением и немалым количеством свободного времени.

Рецепт потребует наличия глиняной посуды (в идеале), кастрюли и домашнего, либо пастеризованного молока.

Приготовление:

В кастрюлю налить молоко, поставить на сильный огонь, довести до кипения.

Уменьшить огонь до минимума, снять пенку. По истечении 3-х часов продукт приобретет нежно-бежевый оттенок, только тогда следует выключить плиту.

Во время приготовления не нужно накрывать кастрюлю крышкой. Требуется постоянно следить за процессом приготовления, не отходя от плиты и периодически снимать пенку. Самым простым способом считается приготовление в термосе, после того как молоко закипело на плите, его переливают туда и оставляют на 8-12 часов.

Состав

Топленого молока богато полезными веществами. Его свойства изменяются после термической обработки. Продукт обогащается:

фосфором;

кальцием;

витаминами D, А1, В1;

ретинолом;

казеином;

селеном;

фолиевой кислотой;

полезными аминокислотами.

Изучив состав, его польза становится очевидна как для женщин, так и для мужчин, и в особенности для детей. Но при этом не стоит употреблять топленое молоко в больших количествах, иначе оно может нанести вред организму.

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Польза

О полезных свойствах топленого молока можно говорить бесконечно, его технологический состав содержит множество питательных веществ, витаминов и аминокислот, которые оказывают благоприятное воздействие на органы человека и на весь организм в целом.

Перечень главных достоинств продукта:

благодаря витаминам группы А, топленое молоко оказывает положительное воздействие на центральную нервную систему;

улучшается работа сердечно-сосудистой системы, уменьшается риск инфарктов, инсультов, варикоза, тромбоза;

напиток оказывает тонизирующее воздействие, избавляет от стрессов, помогает при борьбе с бессонницей;

наличие фосфора, магния и калия в его составе укрепляет здоровье опорно-двигательного аппарата, зубов, волос и ногтей;

продукт применяется для лечения рахита;

для беременных женщин польза топленого молока особо очевидна, оно помогает избавиться от запоров, снабжает организм кальцием и поможет сохранить здоровье, вред оно точно не нанесет;

железо, находящееся в его составе, считается отличным средством при анемии, позволяя избавиться от мигреней, мучительных головных болей и повысить уровень гемоглобина;

помогает в сохранении и укреплении зрения;

поддерживает иммунную систему, продукт незаменим при простудных заболеваниях и в целях их профилактики;

также в составе топленого молока содержится природный антиоксидант под названием «токоферол», с его помощью происходит выравнивание гормонального фона, очищение печени и улучшение ее работы;

для мужчин, ведущих особо активный образ жизни (тренировки, физические нагрузки), топленое молоко будет просто незаменимо, ведь благодаря белку и кальцию рост мышечной массы сможет увеличиться за очень короткий промежуток времени.

Врачи-диетологи говорят о том, что потребление топленого молока оказывает положительное воздействие на весь организм. Согласно их советам, полстакана молока поможет восстановить энергетический баланс и устранить недостаток витаминных веществ в организме. Единственный вред, который оно может нанести – аллергическая реакция на его состав.

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Вред

Список негативных воздействий продукта на организм довольно невелик. Следует отказаться от его употребления в случае, если:

человек страдает от ожирения;

возраст превышает отметку 40, иначе возможно развитие атеросклероза;

возникает аллергическая реакция;

мужчина находится в репродуктивном возрасте, употребление топленого молока снижает концентрацию сперматозоидов;

лактозная недостаточность (так как в организме отсутствуют ферменты, которые смогли бы расщепить и вывести лактозу из организма).

Во всех остальных случаях топленое молоко оказывает лишь благотворное влияние на организм, снабжает его витаминами и полезными аминокислотами. Из него можно приготовить ряженку, йогурт, варенец, тесто для выпечки. Также топленое молоко используют в косметологии, для изготовления кремов для рук и масок для волос.