Восстанавливаем режим сна: простые советы

Сон играет важную роль в жизни человека – это физическое и психологическое здоровье, продуктивность и само качество жизни. Однако современный ритм жизни часто нарушает естественный режим сна, что приводит к бессоннице и множеству вытекающих из нее проблем. Клео.ру подготовил для вас простые и действенные рекомендации, чтобы вы смогли восстановить свой режим сна.





1. Создайте четкий график сна

Ваш организм любит стабильность. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Даже если у вас выходной, не стоит нарушать график. Это помогает биологическим часам работать синхронно, облегчая засыпание и пробуждение.

Совет: Если вы долгое время нарушали режим, начните постепенно сдвигать время отхода ко сну на 15–30 минут ближе к желаемому.

2. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя

Кофеин и алкоголь могут значительно ухудшить качество сна. Кофеин, даже за 6 часов до сна, будет стимулировать нервную систему, тем самым затрудняя засыпание. Алкоголь, хотя и вызывает сонливость, но при это нарушает фазы глубокого сна.

Попробуйте заменить кофе и алкоголь на травяные чаи. Например, ромашковый или мятный чай поможет вам расслабиться и легче отойти ко сну.

3. Избегайте использования гаджетов перед сном

Экраны телефонов, планшетов и компьютеров излучают синий свет, который подавляет выработку мелатонина – гормона сна. Постарайтесь отключить всю электронику хотя бы за час до сна.

Если вы привыкли смотреть фильмы или что-то читать с планшета перед сном, то попробуйте заменить это на чтение бумажной книги.

4. Создайте комфортную атмосферу для сна

Спальня должна ассоциироваться у вас исключительно со сном и отдыхом. Важно, чтобы она была темной, тихой и прохладной. Также важно иметь качественный матрас и подушки. Рекомендуемая температура для сна составляет около 18–20 °C.

5. Физическая активность в течение дня

Регулярные физические нагрузки улучшают качество сна. Но тут есть нюанс. Интенсивные занятия за 2–3 часа до сна могут наоборот помешать расслаблению и вы не сможете заснуть. Поэтому лучше заниматься спортом утром и днем. А вечером можно практиковать спокойные виды активности, такие как йога или прогулки на свежем воздухе.

6. Снизьте уровень стресса

Хронический стресс – одна из главных причин бессонницы. В этом случае поможет медитация и различные дыхательные упражнения. Также рекомендуется слушать спокойную музыку. А если в голову лезут тревожные мысли, то записывайте их дневник. Таким образом вы как бы освобождаете голову.

7. Не проводите много времени в постели без сна

Если вы не можете заснуть в течение 20–30 минут, то не стоит заставляйте себя. Это лишь усилит напряжение. Вместо этого лучше встаньте и займитесь каким-нибудь спокойным делом. Попробуйте почитать или пособирать конструктор. Когда вновь почувствуете сонливость – тогда возвращайтесь в кровать.

8. Питайтесь правильно

Некоторые продукты способствуют расслаблению и улучшению качества сна. Например, грецкие орехи, сыр, молоко и мясо содержат триптофан – аминокислоту, которая помогает вырабатывать мелатонин.

Также старайтесь не есть жирную пищу на ужин. А ужинать лучше за 2-3 часа перед отходом ко сну.

9. Рассмотрите натуральные добавки и препараты

Если режим сна не восстанавливается, можно попробовать добавки с мелатонином. Однако перед этим проконсультируйтесь с врачом.

10. Обратитесь к специалисту при длительных проблемах

Если бессонница продолжается более 3 недель, то стоит обратиться к врачу. Он проведет диагностику и назначит соответствующее лечение.





Итог

Восстановление режима сна требует терпения и дисциплины, но зато ваши старания с лихвой окупятся улучшением здоровья, настроения и продуктивности. Начните с небольших изменений, и уже через несколько недель вы заметите позитивные результаты.