Аллергия на продукты: как избежать скрытых угроз в салатах и других блюдах

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Аллергия на продукты — не повод отказываться от вкусной и разнообразной пищи. Главное — быть внимательными и информированными потребителями.

Аллергия на продукты становится все более распространенной проблемой в современном мире. Многие из нас любят побаловать себя вкусными салатами и изысканными блюдами, не подозревая, что под яркой оболочкой могут скрываться опасные аллергены. Как же защитить себя и своих близких от неприятных сюрпризов?

Фото: Freepik.com / @wayhomestudio

Почему аллергены прячутся в привычных продуктах?

Производители часто добавляют в продукты ингредиенты для улучшения вкуса, аромата или срока хранения. К сожалению, эти добавки могут быть потенциальными аллергенами. Кроме того, некоторые компоненты могут маскироваться под разными названиями или обозначениями, что затрудняет их распознавание.

Фото: Freepik.com / @benzoix

Как правильно читать ярлыки и состав продуктов

  1. Внимательно изучайте список ингредиентов. Производители обязаны указывать все компоненты продукта. Если вы знаете, на какие вещества у вас аллергия, обязательно ищите их в списке.
  2. Обращайте внимание на выделенные ингредиенты. Аллергены часто выделяют жирным шрифтом или заглавными буквами.
  3. Знайте альтернативные названия аллергенов. Например, молочный белок могут обозначать как казеин, а яичный – как альбумин.
  4. Ищите предупреждения о возможных следах аллергенов. Часто на упаковке пишут: "Может содержать следы орехов", что важно для людей с тяжелыми аллергическими реакциями.

Скрытые аллергены в популярных блюдах

  • Салаты с заправками. В соусах могут содержаться яйца, горчица или молочные продукты.
  • Хлебобулочные изделия. Часто содержат глютен, молоко или орехи.
  • Колбасы и мясные деликатесы. Могут включать сою, лактозу или глютен в качестве наполнителей.

Фото: Freepik.com / @KamranAydinov

Советы по безопасному питанию

  • Готовьте дома. Так вы точно будете знать, что входит в состав вашего блюда.
  • Спрашивайте в ресторанах. Не стесняйтесь уточнять состав блюд у официанта или шеф-повара.
  • Носите с собой антигистаминные препараты при аллергии на продукты. В случае случайного употребления аллергена они помогут смягчить реакцию.
Евгений Елисеев

Редактор

 

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