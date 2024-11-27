Аллергия на продукты: как избежать скрытых угроз в салатах и других блюдах

Аллергия на продукты становится все более распространенной проблемой в современном мире. Многие из нас любят побаловать себя вкусными салатами и изысканными блюдами, не подозревая, что под яркой оболочкой могут скрываться опасные аллергены. Как же защитить себя и своих близких от неприятных сюрпризов?





Почему аллергены прячутся в привычных продуктах?

Производители часто добавляют в продукты ингредиенты для улучшения вкуса, аромата или срока хранения. К сожалению, эти добавки могут быть потенциальными аллергенами. Кроме того, некоторые компоненты могут маскироваться под разными названиями или обозначениями, что затрудняет их распознавание.





Как правильно читать ярлыки и состав продуктов

Внимательно изучайте список ингредиентов. Производители обязаны указывать все компоненты продукта. Если вы знаете, на какие вещества у вас аллергия, обязательно ищите их в списке. Обращайте внимание на выделенные ингредиенты. Аллергены часто выделяют жирным шрифтом или заглавными буквами. Знайте альтернативные названия аллергенов. Например, молочный белок могут обозначать как казеин, а яичный – как альбумин. Ищите предупреждения о возможных следах аллергенов. Часто на упаковке пишут: "Может содержать следы орехов", что важно для людей с тяжелыми аллергическими реакциями.

Скрытые аллергены в популярных блюдах

Салаты с заправками . В соусах могут содержаться яйца, горчица или молочные продукты.

. В соусах могут содержаться яйца, горчица или молочные продукты. Хлебобулочные изделия . Часто содержат глютен, молоко или орехи.

. Часто содержат глютен, молоко или орехи. Колбасы и мясные деликатесы. Могут включать сою, лактозу или глютен в качестве наполнителей.





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