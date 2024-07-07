Как уснуть в аномальную жару: раскрыты способы выспаться, даже несмотря на духоту

Идеальной температурой для сна считается порядка 18-20 градусов по цельсию. Однако летом, когда за окном устанавливается жара в 30 градусов, а то и выше, нагревается весь дом. И если днем такая духота может доставлять некоторые неудобства, то ночью терпеть ее невыносимо. Вместе с тем сбивается сон и весь режим жизни. Делимся советами, которые помогут засыпать даже в аномальную жару.

Выбирайте правильное постельное белье





С наступлением лета отложите простыни и пододеяльники из синтетических материалов в дальний угол. Во время жары лучше всего спится на постели из натуральной ткани: хлопок или лен. Они пропускают воздух и не создают парниковый эффект, от которого еще жарче.

Используйте кондиционер правильно

Имея кондиционер, многие на радостях ставят минимальную температуру, а простыв под холодным воздухом, потом боятся его включать. Чтобы засыпать комфортно, установите температуру на несколько градусов ниже комнатной, тогда вы не заболеете.

Не ешьте перед сном





Часто причиной вашей бессонницы является не духота в комнате, а сытный ужин. Старайтесь ограничиться легким салатом или порцией творога. Вот увидите, уснуть будет гораздо проще.

Не активничайте перед сном

Известно, что спорт не только укрепляет здоровье, но и способствует выработке эндорфинов в крови, которые влияют на эмоциональное состояние и не дают быстро заснуть. Откажитесь от бега или танцев по вечерам в пользу йоги.

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