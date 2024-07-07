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Как уснуть в аномальную жару: раскрыты способы выспаться, даже несмотря на духоту

Как уснуть в аномальную жару: раскрыты способы выспаться, даже несмотря на духоту

Несколько советов, как не нарушать привычный ритм жизни из-за капризов погоды.

Идеальной температурой для сна считается порядка 18-20 градусов по цельсию. Однако летом, когда за окном устанавливается жара в 30 градусов, а то и выше, нагревается весь дом. И если днем такая духота может доставлять некоторые неудобства, то ночью терпеть ее невыносимо. Вместе с тем сбивается сон и весь режим жизни. Делимся советами, которые помогут засыпать даже в аномальную жару. 

Выбирайте правильное постельное белье

Фото: freepik.com

С наступлением лета отложите простыни и пододеяльники из синтетических материалов в дальний угол. Во время жары лучше всего спится на постели из натуральной ткани: хлопок или лен. Они пропускают воздух и не создают парниковый эффект, от которого еще жарче. 

Используйте кондиционер правильно

Имея кондиционер, многие на радостях ставят минимальную температуру, а простыв под холодным воздухом, потом боятся его включать. Чтобы засыпать комфортно, установите температуру на несколько градусов ниже комнатной, тогда вы не заболеете. 

Не ешьте перед сном

Фото: freepik.com

Часто причиной вашей бессонницы является не духота в комнате, а сытный ужин. Старайтесь ограничиться легким салатом или порцией творога. Вот увидите, уснуть будет гораздо проще. 

Не активничайте перед сном

Известно, что спорт не только укрепляет здоровье, но и способствует выработке эндорфинов в крови, которые влияют на эмоциональное состояние и не дают быстро заснуть. Откажитесь от бега или танцев по вечерам в пользу йоги. 

Ранее мы делились советами, как быстро восстановиться после тренировок. 

7 июля 2024, 06:02
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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