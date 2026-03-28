Тренер Татьяна Фетисова объяснила резкий рост популярности йоги

Йога переживает новый виток популярности. Специалисты отмечают, что в последнее время интерес к мягким и ненасильственным практикам для тела значительно вырос. Как объясняют эксперты, причина такого спроса куда глубже, чем просто мода.

По словам преподавателя Татьяны Фетисовой, йога сегодня востребована прежде всего потому, что компенсирует дефицит спокойствия в повседневной жизни. В условиях постоянного стресса и перегрузки люди ищут способы "перезагрузки" – и находят их не только в физической активности, но и в работе с вниманием и дыханием.

"И настоящая йога – не про результат. Она про "возвращение домой". И если массовая популярность приведет людей хотя бы к тому, что они начнут дышать полной грудью и перестанут терпеть боль в спине – это уже победа", – рассказала Татьяна в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Начать практиковать йогу можно даже без серьезной подготовки, отмечает тренер. Новичкам рекомендуют короткие занятия с базовыми упражнениями. А вот для более глубокого погружения – в том числе для работы с техникой и философией – лучше обратиться к наставнику, отметила Татьяна в беседе с Клео.ру.

Отдельное внимание в практике уделяется дыханию. Именно оно помогает переключить внимание с внешних раздражителей на тело и активирует процессы расслабления. В качестве простого инструмента для снятия стресса Фетисова рекомендует дыхательную технику 4/7/8, которая помогает быстрее успокоиться и восстановить внутренний баланс.

Интерес к йоге, по словам специалиста, вряд ли станет краткосрочным трендом: в условиях ускоренного ритма жизни такие практики становятся не просто увлечением, а способом поддержания ментального и физического здоровья.