Можно ли пить воду перед сдачей крови: полезные советы и рекомендации

Как известно, перед проведением диагностических исследований, в частности, при сдаче анализа крови, требуется определенная подготовка. Общее правило заключается в том, что перед процедурой нужно воздержаться от приема пищи, кофе и прочих напитков за 8-12 часов. Однако, когда дело касается воды, все становится не так однозначно. Это обусловлено тем, что она крайне необходима человеческому организму. Многие считают, что ее употребление перед сдачей крови не окажет какого-либо влияния на результаты. Предлагаем вместе разобраться, действительно ли это так и можно ли пить воду перед сдачей крови. В этой статье Клео.ру постарается дать исчерпывающие ответы на данный вопрос.

Можно ли пить воду перед сдачей крови?

Если вы столкнулись с необходимостью проведения лабораторных исследований, то наверняка захотите знать, как подготовиться к анализу крови. Особенно это касается употребления воды. Многие специалисты сходятся в одном: пить ее можно, но стоит учитывать требования относительно количества употребляемой жидкости. В зависимости от типа анализа крови врач должен дать определенные рекомендации, которые будут уместными в конкретном случае. Кроме того, нужно учитывать, что жажда, спровоцированная отсутствием жидкости в организме, может вызвать стресс, который также может негативно отразиться на результатах анализов и исказить их. Далее Клео.ру рассмотрит особенности определенных анализов крови.





Типы анализов крови и требования к ним

Подготовка к сдаче крови будет определяться в зависимости от того, какой анализ вы сдаете. К основным из них относятся следующие:

Общий анализ крови – может включать до 25 показателей, на основании которых дается оценка общего функционального состояния человеческого организма, определяется уровень гемоглобина, выявляются инфекционные процессы. Ограничения перед сдачей анализа касаются приема пищи.

Биохимический анализ крови является комплексным, по его результатам оцениваются метаболические процессы, проходящие в организме. Требования к соблюдению правил перед исследованием заключаются в ограничении употребления пищи и физических нагрузок.

Анализ крови на сахар предназначен для того, чтобы определить концентрацию глюкозы в крови и диагностировать ряд заболеваний. Требования касаются ограничений в приеме пищи и напитков.

Анализ крови на гормоны помогает выявить определенные заболевания. Требования относительно таких исследований заключаются в сдаче в определенное время суток, ограничении приема пищи.

Общий анализ крови

Перед проведением данного исследования учитывают общие советы перед сдачей крови. Они касаются требований относительно ограничения приема пищи за 8, а лучше за 12 часов перед сдачей анализа. Если вы принимаете антибактериальные или химиотерапевтические препараты, исследование нужно проводить спустя 10-14 дней после их отмены. Воду перед сдачей анализа пить не запрещается.

Биохимический анализ крови

Комплексное исследование позволяет провести эффективную диагностику состояния организма на основании жалоб пациента и выявить наличие или отсутствие каких-либо патологий. В частности, с помощью данного анализа получится диагностировать гормональный сбой, инфаркт или инсульт, панкреатит, сахарный диабет, патологии печени, заболевания щитовидной железы, надпочечников и почек, воспалительные заболевания.

Перед проведением исследования за 48 часов следует исключить прием жирной и жареной пищи, алкоголя. Другие продукты и напитки перестают употреблять за 8-12 часов. За сутки от анализа стоит воздержаться от интенсивных физических нагрузок. Курить перед анализом нельзя за 2-3 часа. Также стоит сообщить врачу о том, какие лекарственные препараты вы принимаете в данный момент, в зависимости от этого будет назначаться дата исследования. Запрета относительно употребления воды перед сдачей анализа нет.

Гормональные анализы

Данные исследования помогают продиагностировать состояние таких органов как надпочечники, гипофиз, почки, поджелудочная железа, щитовидная железа, яичники, семенники. Анализы такого типа сдаются строго в определенное время суток. В частности, это касается исследований на ТТГ и паратгормон, которые должны проводиться до 10 утра.

Обследование на ряд женских гормонов подразумевает проведение исследования в определенные дни менструального цикла. Об этих нюансах сообщает лечащий врач. Когда нужно проверить надпочечники, накануне сдачи анализа следует избегать стрессовых ситуаций, период исследования приходится на время с 8 до 10 утра. Все гормональные анализы сдаются исключительно натощак, прием пищи ограничивается за 8-12 часов. Допускается выпивать немного воды.

Анализы на уровень сахара

Регулярный контроль уровня глюкозы в крови помогает вовремя выявить определенные заболевания, в частности, сахарный диабет. Перед проведением исследования исключается прием пищи, газированных и сладких напитков за 12 часов. Курение разрешается не позже чем за 30-40 минут перед сдачей процедуры, алкоголь исключается за сутки. Также перед сдачей анализа не рекомендуется чистить зубы, так как зубная паста содержит сахар. Запрета на употребление воды нет.





Подведем итог

Надеемся, что наша статья помогла вам разобраться, можно ли пить воду перед сдачей крови в тех или иных случаях. Лучшим решением будет соблюдение принципа умеренности. Если вы употребите несколько глотков воды перед проведением лабораторного исследования, это точно никак не отразится на его результатах.