От тревоги и больной спины: преподаватель йоги – о гибкости тела и ума

В "ТикТоке" не так давно стал популярен тренд на yoga mom’s и в целом в медиапространстве наблюдается интерес к ненасильственным практикам для тела – пилатесу и йоге. И если пилатес больше про тело, то йога в том числе про душу, про разгрузку головы, про сосредоточенность на "здесь и сейчас".

Клео.ру побеседовал с преподавателем йоги Татьяной Фетисовой о том, чем вызван повышенный интерес к практикам, как лучше начинать заниматься и обязательно ли медитировать.

– Как думаешь, почему йога стала сейчас так популярна?

– Йога стала популярна не потому, что вдруг все захотели просветления. А потому, что она дает то, чего лишил нас современный мир: спокойствие, внутреннюю тишину. И конечно же здоровое тело.

И настоящая йога – не про результат. Она про "возвращение домой". И если массовая популярность приведет людей хотя бы к тому, что они начнут дышать полной грудью и перестанут терпеть боль в спине – это уже победа.

– В Сети множество видеоуроков йоги, но как выбрать тот, который не наврадит?

– Если вы новичок, то лучше начинать с коротких занятий 15-30 минут "йоги для начинающих". Там обычно базовые упражнения, которые сложно выполнить так, чтобы они навредили. Но бывает, что некоторые упражнения даются сложно, и тогда я рекомендую просто пропускать их, дабы точно себя обезопасить.

– Если человек никогда не занимался йогой и в целом со спортом не дружен, лучше найти наставника / тренера?

– Если начать заниматься по коротким видео на "Ютуб", использовать йогу как зарядку, например, тогда живой наставник не обязателен. Но если человек хочет погрузиться в йогу как практику и философию, если хочет улучшить здоровье, то, конечно, нужен наставник. И в йоге рекомендую выбирать его сердцем.

– Некоторых от занятий йогой отделяет страх, что не хватит гибкости тела, асаны не получатся или будут не такими красивыми, как у соседа по практике. Так ли важно делать все "идеально"?

– Вообще нет! И в йоге нет слова "идеально". Я 10 лет в практике и до сих пор не сижу на шпагате и не могу "войти" в глубокие варианты некоторых поз.

Йога – изначально про гибкость ума, а потом уже тела.

Поверьте, у 90% группы так же будет не хватать гибкости тела. Мы все разные от природы, и у каждого свой уникальный жизненный опыт, который оставляет след и "жесткость" в теле. Главное – если вы только начинаете путь в йоге, ходить на занятия "для начинающих". На них дают детальные отстройки всех поз, чтобы вы научились грамотно все выполнять и не бояться, что что-то не получится.

– Почему дыхание так важно во время занятия йогой?

– Концентрация на дыхании помогает переключить внимание с внешних забот, дел, переживаний в тело, на коврик. То есть ваше внимание в настоящем моменте. Также медленные и осознанные вдохи и выдохи включают парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление.

Но есть разные виды дыхания. И некоторые из них, наоборот, помогают разогреться перед активным занятием.





Также глубокое дыхание задействует диафрагму – главную мышцу стабильности корпуса. Сильная диафрагма равно здоровая поясница.

И на выдохе мышцы расслабляются глубже, чем при любом растяжении. А вдох раскрывает грудной отдел, выдох снимает зажимы с шеи и плеч.

– Медитация – обязательная часть практики?

– И да, и нет. Многие думают, что медитация – это сидеть в позе лотоса с блаженным лицом и останавливать мысли. Но они почему-то не останавливаются (смеется). Наблюдение за дыханием и есть медитация. Когда вы гуляете и смотрите на облака, никуда не спеша – это медитация. Когда моете посуду и чувствуете теплую воду, а не прокручиваете диалоги в голове – это медитация. Когда лежите в шавасане и просто наблюдаете за телом – это она и есть.

Медитация – это не отсутствие мыслей. Это умение не вовлекаться в них. Быть здесь, а не там. И этому можно учиться не только сидя с закрытыми глазами, но и в любой позе, в любом деле.

– Поделись, пожалуйста, своим любимым упражнением для снятия напряжения.

– Это дыхание 4/7/8. Нужно сесть в удобную позу с ровной спиной, можно просто на диван, а можно даже лечь. Но прежде рекомендую чуть-чуть потянуться: за руками вверх и сделать пару наклонов в стороны, чтобы вытянуть позвоночник. Вдох на 4 счета через нос. Задержка дыхания на 7 счетов. Выдох на 8 счетов через рот. Подышать примерно 3-5 минут. Можно поставить таймер.

Когда я в стрессе, перенервничала, не могу долго уснуть всегда дышу именно этой техникой.