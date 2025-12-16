Молчаливый гастрит: как его распознать, если симптомов почти нет

"Молчаливый" гастрит – не отдельный диагноз, а клиническая ситуация, при которой воспалительные изменения есть, а типичных жалоб нет. Человек продолжает жить в привычном ритме, списывая легкую тяжесть, утомляемость или нестабильный аппетит на стресс и режим. Попросили врача-гастроэнтеролога клиники МЕДСИ в Котельниках Канищеву Екатерину Вячеславовну рассказать, как выявить его заранее, чтобы не допустить воспаления.

Какие формы гастрита протекают бессимптомно и почему так происходит

Существует три вида гастрита, которые встречаются чаще всего: гастрит, вызванный бактерией Helicobacter pylori, атрофический гастрит и аутоиммунный гастрит. Любой из них не вызывает болевых ощущений, так как в слизистой оболочке желудка мало болевых рецепторов.

То, что люди обычно называют гастритом, на практике оказывается функциональной диспепсией, связанной с бактерией Helicobacter pylori, желчнокаменной болезнью, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки.

Наш желудок – это "резервуар" для соляной кислоты, на его стенках все время есть защитная слизь, а железы вырабатывают бикарбонаты, которые нейтрализуют соляную кислоту и защищают клетки от повреждения. Болевых рецепторов мало, поэтому как таковая боль практически отсутствует.

Первые симптомы





Молчаливый гастрит часто развивается без привычных сигналов – боли и изжоги. Воспаление слизистой может долго не мешать повседневной жизни, а первые изменения выглядят неспецифично и легко остаются без внимания.

Ощущение тяжести или переполнения после еды, даже при небольших порциях.

Нестабильный аппетит.

Периодическая тошнота без выраженной боли.

Вздутие, урчание, ощущение "медленного" пищеварения.

Отрыжка или неприятный привкус во рту.

Почему такой гастрит сложно выявить

Потому что нет выраженной боли, а симптомы легко перепутать с усталостью и стрессом. В большинстве случаев человека беспокоит функциональная диспепсия, а гастрит – "случайная" находка во время обследования.

Методы диагностики

При гастрите УЗИ органов брюшной полости не информативно. В клиническом анализе крови мы можем заметить признаки железодефицитной или витамин В12– дефицитной анемии, если заболевание развивается давно.

По гастропанели можно предположить атрофический, аутоимунный гастрит и наличие инфекции Helicobacter pylori. Также для диагностики инфекции Helicobacter pylori используется С-13 уреазный дыхательный тест и анализ на антигены H. pylori в кале иммунохроматографическим методом (ИХМ).

"Золотой стандарт" – эзофагогастродуоденоскопия с биопсией и последующим морфологическим исследованием. Гастрит – это всегда морфологический диагноз и без биопсии, которую берут во время проведения гастроскопии, ставить его некорректно.

Как часто бессимптомный гастрит переходит в атрофический



Точных цифр нет, но статистика показывает, что атрофический гастрит – частый исход хронического воспаления, особенно связанного с H. pylori и аутоиммунным гастритом. Прогнозировать данный процесс невозможно, но если есть инфекция, можно остановить развитие заболевания путем эрадикации бактерии.



Пищевые привычки ни на что не влияют, это миф. Стресс тоже, но он может вызывать боль и жжение в области желудка, чувство переполнения и раннего насыщения. Это называется функциональной диспепсией и не связано с воспалением в стенке желудка.

В каких случаях нужна срочная диагностика, даже если желудок не болит

Выраженное или длительное снижение гемоглобина, железа, ферритина, ускорение СОЭ.

Повышение лейкоцитов.

Появление крови в стуле.

Трудности при глотании.

Резкая потеря веса без изменения пищевых привычек.

Падение артериального давления и учащение пульса.

Рвота после еды.

В случае выявления гастрита, вызванного бактерией H. Pylori рекомендована эрадикационная терапия, которую назначает врач-гастроэнтеролог.

Меры профилактики

Даже если нет жалоб, в 45 лет рекомендуется пройти эзофагогастродуоденоскопию, чтобы выявить атрофический гастрит и рак желудка на ранней стадии. Если в семье есть случаи онкологии желудка, желательно пройти обследование раньше.