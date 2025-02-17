"Не хочу – не буду", или Как приучить ребенка к здоровой пище

Что включает понятие "правильное питание"?

Когда мы говорим о взрослых людях, то понятие правильного питания включает в первую очередь соотношение нутриентов в пище, ее сбалансированность и количество. Однако когда мы говорим о детях, то это понятие также предполагает режим питания, разнообразие пищи и соблюдение гигиены. Это то, к чему малыша надо приучать с раннего возраста.





Рацион ребенка

В ежедневном рационе ребенка, как и в рационе взрослого, должны быть сбалансированы белки, жиры и углеводы. Овощи, фрукты, зелень, нежирное мясо или рыба, молочные и кисломолочные продукты, яйца и растительные жиры – вот основные продукты. Все знают, что сладости ребенку лучше ограничить, но все-таки они должны быть, чтобы не вызывать нездорового желания как запретный плод. Если есть возможность, желательно часть сладкого заменить фруктами и сухофруктами.

Большое значение для детей имеют витамины, и в первую очередь витамин D: при его недостатке может развиться рахит. Посоветуйтесь с врачом, какие продукты можно добавить в рацион, чтобы частично восполнить дефицит (в наших широтах дефицит витамина D есть у всех). Также вместе с педиатром подберите витаминные комплексы для малыша.

Если говорить о тепловой обработке, то продукты желательно варить или запекать, а также готовить на пару. Жареные, копченые, маринованные блюда для ребенка не рекомендуются.

Калорийность рациона должна быть примерно следующей:

1-2 года – 1200 ккал

2-3 года – 1400 ккал

3-7 лет – 1800 ккал

Отдельно скажем о подростковом возрасте, когда дети начинают активно и много есть: потребности юношей вырастают примерно до 3500 ккал в сутки, девушек – до 3000 ккал в сутки. Но после 18 лет потреблений калорий желательно снижать, чтобы не возникало проблемы лишнего веса, хотя возрастные отсечки, конечно, индивидуальны.





Когда еще не поздно

Ученые пришли к выводу, что основные пищевые привычки закладываются у детей в возрасте до 5 лет. В это время они, с одной стороны, активно познают мир (и в том числе пробуют новые продукты), а с другой – копируют взрослых. Так что это оптимальный период для того, чтобы сформировать здоровое отношение к пище.

Обратите внимание на то, что многие производители фаст-фуда и сладостей ориентируют свою рекламу на совсем маленьких детей и размещают ее в детских передачах. Постарайтесь, чтобы малыши видели как можно меньше таких роликов, потому что она неизменно привлекает внимание, а вам вряд ли нужно, чтобы ребенок просил очередную шоколадку или чипсы.

Основные принципы формирования здоровых пищевых привычек

Лучше всего воспитывает собственный пример. Если у родителей здоровое отношение к еде, то, скорее всего, оно послужит хорошим образцом для детей.

В семье должен быть установлен режим питания. Для ребенка это особенно важно, желательно, чтобы в день было порядка 5-6 приемов пищи примерно в одинаковое время. У малыша должно быть три основных трапезы и 2-3 небольших перекуса.

У ребенка тоже есть свои предпочтения, любимые нелюбимые блюда. Это не должно быть главным при формировании рациона, но не прислушиваться к малышу нельзя. И тем более не следует заставлять его есть то, что вам кажется здоровой пищей.

Блюда не должны быть одинаковыми каждый день. Считается, что дети консервативны, и многие действительно тяжело принимают новое. Но пока у малыша есть пищевое любопытство, вы можете предлагать новые вкусы. Главное – чтобы еда была приготовлена из натуральных продуктов, желательно без добавок, ароматизаторов и красителей.

Как можно дольше избегайте фаст-фуда, пусть ребенок вообще не знает вкуса бургеров или хот-догов. Рано или поздно они все равно придут в его жизнь, но пусть это произойдет как можно позже.

Пусть овощи и фрукты всегда будут в свободном доступе, например, поставьте вазу с яблоками на стол, чтобы ребенок сам мог их взять. А вот конфеты и печенье уберите. Запрещать не обязательно, просто пусть они поменьше попадаются ребенку на глаза.





Совместные трапезы

Согласитесь, мы все чаще что-то перекусываем и перехватываем на бегу, едим тогда, когда пришли домой, не ждем остальных членов семьи. Многочисленные исследования показывают, как важны совместные трапезы в первую очередь для детей. Именно это помогает им сформировать здоровые пищевые привычки. JAMA Network Open, американский медицинский журнал, в 2018 году провел соответствующее исследование, и выяснил, что если дети едят вместе с родителями, с возрастом реже набирают лишний вес. Подростки, которые в детстве обедали и ужинали вместе с родителями, не перекусывают бутербродами и сладкой газировкой, а отдают предпочтение фруктам и овощам.

Особое внимание обратите на то, где ест ребенок. Даже если наступило время перекуса и малыш на кухне один, посадите его за стол и не включайте телевизор или любые другие гаджеты. Перекусы "на ходу" не пойдут на пользу. Ребенок должен знать, что в конкретное время он будет сосредоточен на приеме пищи, а не на просмотре мультиков с параллельным поеданием бутерброда.

Надо ли заставлять детей есть?

Многие люди возраста 40+ еще хорошо помнят, как их заставляли есть все до последней крошки: "посуда любит чистоту". Многих не выпускали из-за стола, пока обед или ужин не закончен. Психологи пришли к выводу, что заставлять детей есть нельзя, надо попытаться понять, почему ребенок отказывается от конкретного блюда, и попробовать найти выход.

Мамы воспринимают отказ детей есть как обиду. Попробуйте поменять свое отношение: ребенок не обижает вас, он просто не хочет есть конкретное блюдо.

Причины нарушения аппетита могут быть самые разные: от плохого настроения до того, что малыш просто не проголодался. Воспримите это спокойно.

Попробуйте найти альтернативу. Многие дети не любят, например, брокколи. Это не значит, что надо заставить есть его любой ценой. Можно попробовать добавить брокколи в суп-пюре в небольшом количестве, можно предложить цветную капусту. Попробуйте разные варианты.





И главное – говорите с ребенком, обсуждайте его вкусы и предпочтения. Даже малыш может высказать свои пожелания. А вы можете в доступной ему форме объяснить, почему фаст-фуда лучше избегать.