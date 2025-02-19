Зачем нужны "ветряночные вечеринки"

Ветрянка – легкая болезнь?

В последнее время в прессе стали появляться сообщения о том, что в России растет популярность "ветряночных вечеринок". Конечно, название условное. Просто если в какой-то семье ребенок заболевает ветряной оспой, родители приводят к нему "в гости" здоровых детей, чтобы те заразились и переболели как можно раньше.

Такое поведение объяснимо (но не значит, что правильно). Ведь один из самых устойчивых стереотипов о ветрянке гласит, что лучше получить естественный иммунитет, чем иммунитет после прививки. Также считается, что именно в раннем детском возрасте болезнь гарантированно протекает легко, а чем старше становится человек, тем тяжелее переносит ее.

Иван Вячеславович Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России, отмечает, что о проведении родителями массовых вспышек инфекций среди детей известно уже давно. Когда вакцин от многих заболеваний еще не было, искусственно создавались массовые вспышки не только ветрянки, но также кори, краснухи и других инфекций.

Суть проблемы

Ветряная оспа – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем и характеризуется высокой контагиозностью. Проще говоря, заразиться им очень легко – если с больным контактировали 100 человек, то порядка 85 из них заболеют.

Среди основных симптомов ветрянки – температура, головная боль, озноб, ломота в теле, иногда бывает рвота. И конечно, характерным признаком ветрянки являются высыпания на коже и слизистых. Сначала появляются мелкие пузырьки с прозрачным содержимым, потом они превращаются в корочки. Высыпания на слизистых могут приводить к образованию болезненных язв. Довольно редко к симптомам добавляется кашель.

У детей заболевание действительно часто протекает в легкой форме, все ограничивается температурой в пределах 38°С и зудящей сыпью. Но бывает и тяжелая форма с лихорадкой до 40°С и обильными высыпаниями. На коже могут образовываться гангренозные участки, воспаления, некрозы. Также есть висцеральная форма заболевания, которая сопровождается поражением внутренних органов. По данным Роспотребнадзора РФ, такие тяжелые формы отмечаются в 5-6% случаев.





Надо отметить, что дети в возрасте от года до 15 действительно болеют ветрянкой сравнительно легко. У новорожденных, а также у взрослых повышается риск развития осложнений. Так что один из приведенных мифов о ветрянке действительно справедлив: чем старше человек, тем тяжелее может протекать болезнь. А что насчет второго мифа, который касается стойкости иммунитета?

Болеть или прививаться?

Возбудитель ветряной оспы – вирус герпеса 3-го типа Varicella Zoster. Когда он впервые попадает в организм, то вызывает ветряную оспу. После выздоровления вирус не покидает организм, а переходит в латентное ("спящее") состояние, локализуясь в узлах спинномозговых нервов. Если он активизируется, то второй раз человек ветрянкой не болеет, но переносит опоясывающий герпес.

Это заболевание имеет очень неприятные симптомы: зудящие кожные высыпания и боли. От 10 до 20% пациентов с опоясывающим герпесом сталкиваются с постгерпетической невралгией: на протяжении месяцев или даже нескольких лет человек испытывает постоянные боли. Особенно часто такое осложнение развивается у пожилых пациентов. Это состояние заметно снижает качество жизни: начинаются нарушения сна, человек теряет аппетит, постоянно чувствует усталость, снижается эмоциональный фон. Так что ветряная оспа, даже при легком протекании в детстве, становится своего рода миной замедленного действия.

Если же сделать ребенку прививку от ветрянки, то это обезопасит и от опоясывающего герпеса в более старшем возрасте.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин подобный метод "управления" инфекционным процессом стал абсолютно неприемлемым, в том числе с этической точки зрения. Ответственность за здоровье ребенка лежит на его родителях, однако до сих пор многие люди недостаточно осведомлены об опасности осложнений, вызванных этими инфекциями, и о безопасности современных вакцин", – отмечает Иван Вячеславович Коновалов.