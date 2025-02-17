Брекеты: необходимость или мода? Разговор с врачом-ортодонтом

Еще 10-15 лет назад человек, носивший брекеты, подвергался серьезному испытанию, находясь в обществе: одноклассники хихикали, коллеги подшучивали. Да и носили их тогда больше подростки, а взрослые полагали, что им исправлять прикус уже поздно.

Но со временем "ненавистные железки" превратились в модный аксессуар, которым стали пользоваться и звезды шоу-бизнеса, и политики, и блогеры. Это привело к большой популярности брекетов и возник другой тренд: ухаживать за собой и вкладываться в здоровье. Брекеты стали частью социальной нормы и воспринимаются как нечто естественное. Более того, носители брекетов получают много поддержки и понимания со стороны окружающих, что способствует их психологическому комфорту. Мы решили задать главные вопросы о брекетах специалисту и побеседовали с Зайнаб Абдулнасыровной Лугуевой, врачом-ортодонтом клиники МЕДСИ.





– Действительно ли брекеты необходимы всем?

– Брекеты подбираются по ситуации в полости рта. Пациент приходит на прием, стоматолог его осматривает, делает необходимую диагностику, и только после этого принимается решение: нужно ли начинать лечение и какое именно.

Здесь важно помнить, что ортодонтическая коррекция – это не только вопрос эстетики. Если у человека неправильный прикус, то со временем это может негативно сказаться на функции зубов. нагрузка на них распределяется неравномерно, стирается эмаль, если пища плохо пережевывается, то могут начаться проблемы с ЖКТ.

Существует множество типов неправильного прикуса, а значит, и подходы в лечении бывают разные. Брекеты помогают равномерно распределять нагрузку на зубы и улучшить функцию жевания. В итоге качество жизни пациента заметно повышается.

– Какие есть основные показания к установке брекетов?

– Список показаний достаточно широк. На первое место можно поставить профилактику и лечение заболеваний зубов и десен. Если зубы неровные, если есть скученность, то это затрудняет чистку зубов, возникают зоны, где скапливается налет, что может привести к развитию кариеса и гингивита. Коррекция прикуса и выравнивание зубов позволяют улучшить гигиену полости рта и предотвратить эти проблемы.

Также брекеты показаны, если у пациента есть диспропорция челюстей, неправильное положение зубов (дистопия). Последнее, в частности, может привести к повреждению эмали, а также к развитию патологий височно-нижнечелюстного сустава. При открывании рта возникает хруст, неприятные щелчки челюсти, даже боль. Также в числе показаний ретенция – нарушение прорезывания. В этом случае зуб находится в костной ткани челюсти и скрыт под десной.

– Есть ли возрастные ограничения для установки брекетов?

– Многие считают, что брекеты – это удел подростков, но на самом деле возраст не является препятствием для ортодонтического лечения. Сегодня технологии позволяют проводить такое лечение даже пожилым пациентам.

Важно понимать, что с возрастом проблемы с прикусом и неправильным расположением зубов будут усугубляться, а значит коррекцию проводить придется. Для взрослых пациентов брекеты могут быть показаны в рамках подготовки к другим стоматологическим вмешательствам, например имплантации или протезированию. Ведь нагрузка на импланты и протезы тоже должна распределяться равномерно, тогда они будут служить долго.

Кроме того, исправление прикуса у взрослых позволяет улучшить качество жизни, устранить хронические боли в челюсти, головные боли и даже проблемы с дыханием, связанные с неправильным расположением зубов и челюстей.

– Брекеты – это больше про эстетику или про здоровье?

– Брекеты дают в первую очередь здоровье, так как прикус влияет на формирование костных структур черепа, нервную систему, пищеварение и т.д. Внешняя привлекательность идет на втором месте, но в современном мире и эта составляющая очень важна. Красивая улыбка является неотъемлемой частью привлекательного внешнего вида. Неровные зубы могут стать причиной комплексов и неуверенности в себе. А значит ношение брекетов в итоге помогает повысить самооценку.

– Материал брекетов может портить зубы. Так ли это?

– Брекет крепится к зубу с помощью специального ортодонтического клея. Он формирует защитный слой, предотвращающий разрушительные процессы, поэтому во время ношения брекетов кариес вряд ли может начаться.

Тем не менее, можно найти немало информации о том, что брекеты могут навредить эмали зубов. Это верно лишь отчасти. Такие последствия могут быть обусловлены в большинстве случаев человеческим фактором.



Несоблюдение гигиены. Вокруг брекетов скапливаются частички пищи. Если пациент игнорирует правила чистки зубов, это может способствовать развитию кариеса.

Употребление большого количества простых углеводов, в том числе сладкого. В итоге нарушается кислотно-щелочной баланс, и кальций вымывается из эмали.

Использование некачественного клея при установке брекет-системы. В том числе недостаточное содержание фтора снижает защитные качества материала. В этом случае в зоне крепления брекетов появляются участки, на которых микроорганизмы проникают в эмаль.

Беременность. В этот период не рекомендуется устанавливать брекеты из-за ослабления иммунитета.



– Какие ограничения на человека накладывает ношение брекетов?

– Брекеты практически никак не меняют привычный ход жизни. Однако необходимо внести изменения в рацион и ввести определенные правила в ежедневный уход за полостью рта.

Нужно быть осторожнее с твердой пищей, не грызть ее и не кусать. Из-за этого может отклеиться один или несколько замочков, и пострадавший зуб не будет подвергаться действию брекет-системы.

Липкая и вязкая пища может оседать на зубах и на самих брекетах. Это затрудняет чистку зубов и провоцирует развитие кариеса, а также может привести к воспалению десен.

Надо постараться исключить из рациона красящие продукты. Они могут окрашивать керамическую брекет-систему, а также лигатуры, ортодонтические тяги и чейны. В итоге все это будет выглядеть неэстетично.

Откажитесь от слишком горячей или слишком холодной пищи. Зубы при ношении брекетов могут быть более чувствительными, и чересчур горячие и холодные блюда могут приносить дискомфорт. Более того, под воздействием высокой или слишком низкой температуры элементы брекет-системы могут деформироваться и перестать правильно работать.

Рекомендуется чистить зубы специальной ортологической щеткой после каждого приема пищи. Пациентам лучше купить монопучковую щетку, которая помогает прочистить труднодоступные места, а также под брекетами и дугой. Необходимо всегда иметь при себе ортодонтические ершики для прочистки межзубного пространства. При этом даже самая тщательная чистка зубов не может гарантировать, что за брекетами не остались маленькие фрагменты пищи. Поэтому брекетоносцам рекомендуется приобрести ирригатор. Стоит приобрести и специальный раствор для ирригатора, который поможет убить бактерии. Не нужно забывать и про зубную нить – она поможет качественно очистить межзубное пространство.

Стоит повременить с пирсингом на губах и языке, поскольку это может привести к травмам, а также стать фактором для развития бактерий.

Не пропускайте визиты к ортодонту. Придется корректировать свой график под регулярные визиты к врачу для коррекции брекет-системы. Это необходимо для того, чтобы контролировать процесс выравнивания зубного ряда и прикуса.

– Может ли эффект от брекетов сойти на нет? Или прикус исправляется раз и навсегда

– После завершения ортодонтического необходимо пройти ретенционный период, во время которого используют специальные конструкции, чтобы закрепить результат. В ходе лечения происходит активное перемещение зубов. Адаптация костной ткани к новому положению зубов требует времени. Как правило, результат ортодонтической коррекции фиксируют ретейнерами, которые ортодонт крепит на заднюю часть зубов сразу после снятия брекет-системы. Кроме того, нужно обязательно пользоваться ночными капами. Это съемная конструкция, которая повторяет форму прикуса и обеспечивает сохранение положения зубов после снятия брекетов. Таким образом, капа предотвращает смещение зубного ряда.

Длительность ретенционного периода определяется индивидуально. Важно не пренебрегать рекомендациями врача и не прекращать ретенцию преждевременно.