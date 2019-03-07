Как эффективно очистить сосуды в домашних условиях

Засоренные кровяные сосуды нарушают поступление в отдельные органы и системы питательных веществ и кислорода. В качестве профилактики рекомендуется регулярно проводить чистку сосудов, это можно сделать медикаментозно в клинике или дома при помощи народных средств. Мы расскажем как очистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно при помощи фитотерапии.

Причины засорения сосудов

Перед тем как поговорить о том, как очистить сосуды в домашних условиях, расскажем о причинах засорения и закупорки. Самой распространенной патологией является образование холестериновых бляшек и сосудистых сгустков. Иногда они настолько велики, что полностью перекрывают просвет сосудов. Это состояние получило название атеросклероз.

Также очень опасны тромботические наслоения (тромбы). Это заболевание – тромбоз. Как правило, риску подвержены лица, имеющие нарушения механизма свертываемости крови. Следствие тромбоза – инсульт и инфаркт.

Существует несколько основных причин засорения сосудов:

Неправильное и некачественное питание. Прежде чем узнавать об очистке сосудов в домашних условиях народными средствами, нужно скорректировать свой рацион. Категорически противопоказаны: жирная, острая, соленая, копченая пища, кофе и алкоголь. Генетический фактор. Лицам, имеющим родственников с подобными проблемами, в первую очередь нужно почистить сосуды в домашних условиях народными средствами. Сердечно-сосудистые заболевания и гипертония. Вредные привычки (алкоголь, курение, наркотики). Лишний вес. Малоподвижный образ жизни.

Проверенные народные рецепты

Каждый, кто когда-либо сталкивался с проблемой образования тромбов или бляшек, знает, как полезно очистить сосуды. Эту процедуру вполне можно сделать в домашних условиях, причем целебные настои, растирки, отвары и т.д. быстро и эффективно помогут справиться с этой задачей.

Современная фитотерапия не стоит на месте. Даже медицинские работники рекомендуют пациентом в некоторых случаях обращаться к этой отрасли, ведь в комплексе с медикаментозным лечением она позволяет справиться с множеством серьезных патологий.

Чтобы почистить сосуды от холестерина и токсинов при помощи народных средств, нужна в первую очередь дисциплинированность. Целебные травы являются лекарством, при использовании которого обязательно требуется соблюдение пропорций и дозировки.

Настойки из лимона, меда, корицы и чеснока

Лимон – это продукт, богатый на витамин С, который является антиоксидантом, повышающим эластичность сосудов и способствующий их очищению от холестерина. Действие лимона усиливается благодаря сочетанию с другими полезными продуктами. Например, почистить сосуды можно таким народным средством, как настойка из лимона, меда, корицы и чеснока. В домашних условиях этот рецепт сделать просто.

Нам потребуется:

лимон – 3 шт.;

чеснок – 200 г;

мед – 50 г;

корица – 1 ч. л.

Лимон (с кожурой) вместе с очищенным чесноком измельчаем блендером или на мясорубке. Перемешиваем компоненты, заправляем медом и добавляем корицу. Средство для очищения сосудов готово. Рекомендуется принимать при сердечно-сосудистых патологиях, так как сосуды при нарушенном давлении сужаются, теряют свою эластичность, а это приводит к образованию бляшек.

Принимать трижды в сутки перед едой по 10 г лекарственного состава. Курс лечения – 1,5 месяца.

Сосновыми шишками

Состав сосновых шишек настолько многокомпонентный, что быстро и эффективно позволит очистить сосуды ног, сердца, головного мозга. Содержащиеся в шишках вещества улучшают кровоток, активизируют обменные процессы, обогащают кровь кислородом и препятствуют застойным явлениям. Это:

танины;

пикногенол;

ресвератрол.

Рецепты на основе шишек рекомендуют в частности, как профилактику закупорки сосудов головного мозга.

Отвар из сосновых шишек

Отвар из сосновых шишек быстро и эффективно очистить сосуды. Для его приготовления потребуется:

кипяток – 500 мл;

молодые шишки – 200 г.

Шишки заливаются некрутым кипятком и отправляются на водяную баню. Там отвар должен постоять в течение 10-15 минут. Лекарство охладить, процедить. Хранить в холодильнике.

Принимать трижды в день по 1/3 стакана в теплом виде.

Настойка из красных шишек

Мало кто знает, как почистить сосуды в домашних условиях, но мы вам в этом поможем. Очень полезны после инсультов и инфарктов красные шишки. Содержащийся в большом количестве танины помогают улучшить кровоток в сосудах головного мозга, обогатить клетки кислородом, предотвратить образование бляшек.

Высокая концентрация вещества отмечается в тот период, когда шишки наполняются семенами, то есть для настойки нужны раскрытые сосновые плоды.

Состав лекарства:

водка или спирт (70%) – 2 стакана;

красные шишки – 5-6 шт.

Чистые и высушенные шишки заливаются водкой или спиртом так, чтобы плоды полностью были покрыты жидкостью. Емкость с содержимым ставится в темное место на 2 недели. Ежедневно лекарство нужно встряхивать. Затем настойку процеживают через марлевый фильтр в несколько слоев, переливают в светлую стеклянную емкость. Хранить лекарство нужно в темной стеклянной банке или бутылке.

Принимать за полчаса до еды трижды в день по 1 ч. л., предварительно разбавив очищенной водой. Курс продолжительный – до 1 года.

Настойка из молодых шишек

Для приготовления настойки требуется:

водка или спирт (70%) – 1 стакан;

яблочный уксус – 1 ч. л.;

сосновые шишки (молодые) – 1 горсть.

Готовится лекарство следующим образом. Шишки заливаются спиртом или водкой. Важно, чтобы шишки полностью были покрыты жидкостью. Как известно спирт вытягивает из продукта все полезные и лекарственные вещества, которые необходимы для того, чтобы почистить сосуды головы, ног, сердца. В домашних условиях лекарство быстро и эффективно поможет справиться с проблемой.

Помещается состав в темное место на 2 недели. Каждый день емкость следует встряхивать. После 2 недель средство процеживается. К нему необходимо добавить 1 ч. л. яблочного уксуса.

Принимать трижды в день, добавляя по 1 ч. л. настойки в теплый (но не горячий) зеленый чай. Курс – 30 дней.

Как очистить сосуды лавровым листом

Быстро и эффективно поможет очистить сосуды сердца и головного мозга лавровый лист. Этот продукт убирает холестериновые отложения, предупреждает появление новых.

Медики рекомендуют, перед тем как очистить сосуды, пациентам стоит заняться очищением ЖКТ, изменить рацион, отказаться от вредных привычек, тогда лечение в домашних условиях народными средствами пройдет успешно.

Для очищающего отвара потребуется:

лавровый лист – 15 шт.;

вода – 1,5 л.

Сухие листья лавра заливаются водой, и емкость отправляется на плиту. Когда содержимое закипит, провариваем его еще в течение 5-7 минут. После приготовления настаивать под закрытой крышкой 2-3 часа. Листья убираются.

Отвар принимать 5-6 раз в сутки по 1-2 ст. л. перед едой. Курс лечения – 1 месяц, после этого необходим перерыв в 2 недели.

Домашние ванны для очистки сосудов

Целебные ванны помогают быстро и эффективно укрепить стенки сосудов, очистить их от холестерина, усилить кровоток. Для тех, кто не знает, как очистить сосуды в домашних условиях, предлагаем простое народное средство – целебные ванны.

Для этого необходимо:

детское мыло – 15 г;

ацетилсалициловая кислота – 0,5 г;

скипидар – 200 г.

Мыло натереть на терке и смешать с салициловой кислотой, поставить на водяную баню до полного растворения. В полученную массу добавить скипидар и тщательно все вымесить. Состав переложить в стеклянную емкость и оставить на 2 недели в темном месте.

Ежедневно емкость с содержимым перемешивать. После того как целебный состав настоится, можно готовить ванночки. Для этого 1 ст. л. смеси растворяется в ванне с теплой водой.

Принимать ванны в течение получаса, полностью погружаясь. Процедуру выполнять 2-3 раза в неделю.

Грецкие орехи и оливки

Перегородки от орехов очень полезное вещество, которое не нужно выбрасывать. Из них можно приготовить полезный рецепт. Перегородки насыпать в стеклянную емкость и залить спиртом (70%) так, чтобы они полностью были покрыты. После этого лекарство оставляем в темном месте на 2 недели.

В течение этого времени ежедневно нужно встряхивать содержимое. Когда лекарство настоится, его необходимо процедить через марлю. Хранить в холодильнике. Принимать трижды в день перед едой по 30 капель. Можно развести небольшим количеством воды.

Курс лечения – 1 месяц, после которого делается перерыв на 4 недели.

Также очень действенным средством являются оливки. Врачи рекомендуют ежедневно натощак принимать по 3-4 плода.

Мед и корица

Полезные свойства меда давно известны, его применяют в составе многих лекарственных средств против различных заболеваний. В нем содержатся вещества, легко расщепляющие жиры, благоприятствующие обменным процессам и подавляющие концентрацию холестерина.

Корица – это одна из первых пряностей, которая оказывает положительное действие для функции мозга. В сочетании с медом снижает уровень холестерина на 10%.

Для рецепта нам необходима перемолотая в порошок корица. 15 г пряности разбавить в небольшом количестве воды (t - 40˚С) и добавить 40 г меда. Все хорошенько перемешать и дать постоять в течение 2 часов.

Хранить лекарство следует в холодильнике. Принимать трижды в день по 1 ч. л. перед едой. Курс – 10 дней, после этого делается перерыв на неделю и лечение повторяется. Для эффективности проводят 3-4 курса.

Молоко и лимон

Простое, но эффективное средство для очищения сосудов – молоко с лимоном. Особых техник приготовления для этого не требуется, все, что нужно, это – 1 литр молока и 3 лимона. Каждый день натощак пациенту нужно выпивать 1/3 часть молока, а затем сок с одного лимона. Так делать трижды в день за полчаса до приема пищи.

Травы для чистки сосудов

Для чистки сосудов в народной медицине применяется множество рецептов на основе целебных трав, ведь они помогают нормализовать кровоток, снизить уровень холестерина, улучшить обменные процессы, вывести из организма токсичные вещества.

Рецепт №1

В равных частях взять листья мяты, зверобой, корни одуванчика, сушеницу, хвощ, плоды рябины и калины. Все ингредиенты смешать и залить кипятком до полного покрытия. Оставить настаиваться в термосе, после этого процедить. Принимать по 100 мл 3 раза в сутки за полчаса до еды.

Рецепт №2

В равных частях взять пустырник, зверобой, мелису, семена укропа, чабрец и плоды земляники. Все это измельчить, смешать и залить кипятком. Оставить смесь настаиваться на 2-3 часа. Перед употреблением процедить через марлю. Принимать по 150 мл лекарства трижды в сутки.

Свекольные рецепты для чистки сосудов

Лекарства на основе свеклы пользуются большой популярностью, ведь этот овощ обладает прекрасными очистительными свойствами, нормализует обменные процессы, снижает концентрацию холестерина, выводит шлаки и токсины из организма.

Чтобы приготовить свекольный квас нужно 3 небольших свеклы нарезать небольшими кусочками и отправить их в большую стеклянную емкость. Добавить 0,5 кг сахара и 2 ст. л. пшеничной муки. Все тщательно перемешать и поставить в теплое место на трое суток, не забывая периодически помешивать содержимое. Свекла должна пустить сок. После того как в емкости образуется свекольная жидкость следует добавить еще 1 кг сахара, 600 г изюма и 0,5 стакана воды.

Опять все перемешивается и оставляется в теплом месте еще на 7 дней. Не забываем периодически перемешивать. Принимать по 1/3 стакана трижды в сутки перед едой.

Еще можно приготовить отвар. Один крупный корнеплод очищается и натирается на терке. Полученная масса заливается 1 л воды. Все это ставится на средний огонь для закипания. После закипания огонь ставится на минимум и варится еще 15 минут. Готовое средство охлаждается и процеживается.

Принимать по 1/3 стакана непосредственно перед едой трижды в сутки.

Аптечные препараты, чтобы очистить быстро и эффективно

Любые очищающие процедуры вдвойне полезнее, если их включать в состав комплексного лечения. Но перед тем как самостоятельно очистить сосуды в домашних условиях народными средствами вместе с медикаментозными препаратами, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Многие лекарственные формы имеют противопоказания и побочные эффекты, а вместе с целебными настоями и отварами они могут усилиться.

Как очистить сосуды от бляшек медикаментами в домашних условиях? Быстро и эффективно избавиться от проблемы помогут такие группы препаратов:

Гиполипидемические. Статины. Спазмолитики. Витамины и БАДы. Секвестранты желчной кислоты.

Все лекарственные формы принимаются строго по назначению врача.

Главную роль в очищении сосудов и всего организма занимает активный и здоровый образ жизни, правильное питание. Физические упражнения активизируют работу сердца, усиливают кровоток, обогащают организм кислородом. И напоследок важно указать, что перед тем как очистить сосуды в домашних условиях нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Он поможет подобрать быструю и эффективную методику, которая вместе с фитотерапией будет включать прием лекарственных препаратов.