Как не перекладывать на детей свои мечты и ожидания?

Многие родители, желая защитить детей от возможных ошибок, стремятся задать определенный сценарий, по которому должна развиваться жизнь ребенка. Но когда всё идет не так, как задумано, родители начинают тревожиться. Можно ли назвать такой подход правильным и как избежать перекладывания собственных ожиданий на детей? На эти вопросы отвечает Юлия Бушуева, эксперт в области воспитания детей, руководитель образовательного проекта от команды Максима Батырева Batyrev.Camp.





Как понять, что вы проецируете свою жизнь на ребенка

Проекции возникают в тот момент, когда родитель не видит границ между собой и ребёнком. Это может обернуться множеством проблем как для ребенка, так и для самого родителя.

Подчинение ребенка своей воле

Многие родители принимают решения за своего ребёнка. Это может быть тесно связано с их собственными детскими переживаниями: получив негативный опыт в раннем возрасте, они хотят уберечь своё чадо от подобного. Например, если родители когда-то ходили в спортивную секцию, которая им не нравилась, они могут попытаться отговорить ребёнка, проявляющего интерес к этому виду спорта, руководствуясь исключительно своими переживаниями. Но важно помнить, что ваш ребёнок – это не вы, а отдельная личность. Позвольте ему получить собственный опыт, который, возможно, будет отличаться от вашего.

Игнорирование предпочтений ребёнка

Родители часто считают, что если ребёнок не может позаботиться о себе сам, то они могут принимать решения за него. Иногда это убеждение выходит за разумные границы, и родители вплоть до мелочей диктуют детям, что им следует делать. Например, они покупают ту одежду, которую сами считают подходящей, игнорируя мнение и предпочтения ребёнка. Таким образом, взрослые могут воспитать в детях инфантилизм и неспособность самостоятельно принимать решения. В результате вырастает человек, который постоянно сомневается в правильности своего выбора, поскольку привык, что окружающие лучше знают, как ему жить.

Бурная реакция на успехи и провалы

Конечно, родителям небезразличны успехи и неудачи в жизни ребенка. Однако, если каждое такое событие сопровождается слишком бурной реакцией, и родители принимают близко к сердцу события из жизни детей, это может свидетельствовать о том, что они ассоциируют ребёнка с собой. Такую реакцию нельзя назвать здоровой. Дети должны чувствовать свою самоценность и воспринимать себя как отдельных личностей, а не как дополнение к отцу или матери. В противном случае это может негативно сказаться на их самостоятельности, проявляясь как неумение управлять собственной жизнью.

Патологическая зависимость

Если настроение родителей зависит от поведения ребенка, а его удовлетворенность жизнью влияет на самоощущение отца и матери, это признак патологической зависимости. Так, им стыдно за своего ребёнка, это значит, что они чувствуют свою ценность только через родительскую роль.

К чему может привести проецирование своей жизни на детей?





В такой ситуации родители ошибочно полагают, что если будут проецировать свою жизнь на ребенка, это будет признаком их любви. Им кажется, что они совершают добро, но это большое заблуждение.

Когда ребёнка лишают его собственных желаний и интересов, это вызывает у него серьёзную дезориентацию. Создается ощущение, будто он проживает не свою, а чью-то чужую жизнь. Это может замедлить процесс психологического взросления, так как у ребёнка отсутствует ощущение собственной автономности.

Как перестать проецировать?

Чтобы остановить этот процесс, требуется большая и осознанная работа над собой. Для начала разберитесь, чем интересуется ваш ребёнок. Даже если его увлечения кажутся вам несерьёзными, странными, не стоит их критиковать и запрещать. Важно осознать и принять тот факт, что ваш ребёнок должен прожить свою собственную жизнь. И чтобы помочь ему в этом, научитесь слышать и уважать его потребности. Рядом с вами ребёнку должно быть комфортно. Такая благоприятная атмосфера позволит ему свободно выражать свои мысли и установить доверительные отношения.