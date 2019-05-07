Как лечить неврому Мортона и что это такое

Разрастание нервной ткани, расположенной на подошве ноги, между 3-и и 4-м пальцами, называется невромой Мортона. Что это такое? Это фиброзное доброкачественное новообразование обычно поражает одну ногу, редко – обе сразу.

Клиническая картина

Прогрессирование патологии при невроме Мортона дает сильные боли - что это такое и как лечить знают невропатологи, ортопеды, хирурги.

При этом заболевании нарушается нервная проводимость, пропадают рефлексы. Неврома Мортона по МКБ 10 закодирована под шифром М 20.1, когда патология искривляет большой палец, или под кодом М 77.4, если развивается метатарзалгия стопы. Разные виды проявления невромы Мортона требуют разного терапевтического подхода.

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Внешние проявления невромы Мортона

Заболевание проявляется в виде утолщения нерва на подошве, это сопровождается сильными болями, резко ограничивает человека в передвижениях. Когда у врачей появляется подозрение на развитие метатарзалгии Мортона, это говорит об опухолевом новообразовании нервной ткани, вызывающем сильные боли в плюсневых сочленениях.

Такую форму невромы лечат онкологи, несмотря на то, что новообразование считается доброкачественным.

При поражении подошвенного нерва, отвечающего за нервную проводимость в пальцах, неврологи выделяют определенные формы патологии:

стопа Мортона, отличается недостаточным развитием метатарзальной костной ткани, из-за чего второй палец принимает форму молотка;

межпальцевая неврома на подошве – патология в чистом, «хрестоматийном» виде.

Как лечить неврому Мортона, придется узнать на приеме у невропатолога. Отмечается, что чаще всего неврома поражает ноги молодых женщин. Невропатолог определяет патологию в межпальцевом пространстве у третьего пальца. Здесь нарастает уплотнение тканей с сильными болями.

По анатомии на этом участке стопы нерв делится на ветви, направляющиеся к боковым поверхностям пальцев, боль расходится именно в этих направлениях. По отзывам пациентов, столкнувшихся с невромой Мортона, они уже знают, что это такое и как лечить патологию, чтобы не довести болезнь до операции.

Заболевание не угрожает жизни человека, но приносит ему дискомфорт, сильные боли, ограничение движений. Надо своевременно обращаться к врачам, проводить необходимую диагностику, лечить неврому, чтобы избежать хирургического вмешательства.

Причины поражения подошвенного нерва невромой Мортона

Излишняя нагрузка на стопы – основной фактор, провоцирующий развитие невромы Мортона на подошвенном нерве.

Основные причины развития патологии:

привычка ходить на высоких каблуках;

лишняя масса тела, приводящая к постоянным нагрузкам на ступни ног;

нарушение осанки;

долгое инфекционное заболевание;

потребность долго стоять или долго ходить, связанная с производственной необходимостью;

спортивные занятия, основа которых – упор на ступни.

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Позднее обращение к врачу приводит к развитию серьезных осложнений. Дискомфорт и боли в ногах приносит много неудобства, и не надо их терпеть, надо своевременно идти на прием к неврологу, хирургу.

Считается, что своевременно диагностированную неврому Мортона, когда врачи убеждаются, что это такое, можно вылечить и в домашних условиях. Это заболевание является достаточно распространенным, разработаны терапевтические, неврологические и хирургические тактики лечения.

Группу риска составляют пациенты с диагностированными заболеваниями:

плоскостопие;

деформация ступни;

артрозы;

бурситы;

опухолевые новообразования.

Эти заболевания ведут к ущемлению нервных окончаний, из-за чего образуются отеки, происходит патологический рост оболочки нервных волокон. Им становится сложно умещаться между связками ступни.

Симптомы невромы Мортона

Начало заболевания проявляется слабым ощущением сдавливания в зоне 3-го и 4-го пальцев. Уже такой симптом должен насторожить человека, показать ему, что в работе ноги произошел сбой. При дальнейшем развитии болезни симптомы постепенно нарастают.

Основные симптомы:

боли, жжение, потеря чувствительности в области 3-го и 4-го пальцев;

сильные боли в ступне, во всех пальцах;

изменение походки;

онемение ног;

трудно ходить на высоких каблуках, при смене обуви дискомфорт проходит.

Запущенное заболевание характеризуется болями даже в покое. По отзывам пациентов, они сравнивают ходьбу в неудобной обуви, будто идешь по остриям камней.

Диагностика и лечение невромы Мортона

Первый шаг пациента – поход к терапевту, он осматривает состояние ноги, ставит диагноз. Подозревая патологию, терапевт направляет на консультацию к неврологу, ортопеду, ревматологу, сосудистому хирургу.

Диагностируется неврома Мортона обследованиями:

пальпацией;

рентгенографией;

КТ, МРТ;

УЗИ.

По результатам обследования врачи направляют лечение на то, чтобы убрать давление на пораженные нервные ткани. Пациент для этого меняет свой стиль обуви, выбирает модели с расширенными носами, небольшим каблуком.

Консервативное лечение включает местные блокады Ибупрофена, Диклофенака, Индометацина, Кетарола, Нимесулида. Тяжелое состояние ноги требует обкалывания гормональными препаратами, здесь используются Дексаметазон, Гидрокортизон. Лечение болезни Мортона медикаментами успокаивает боли только месяца через 3 после терапии.

Лечат неврому физиопроцедурами:

магнитом;

электрофорезом;

УВТ;

массажами;

иглоукалыванием.

Если болезнь находится в запущенном состоянии, ее прогресс останавливают только операцией. Хирурги предлагают вскрыть плюсневый канал, рассечь или удалить неврому. Все операции проводятся под общим наркозом.

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Хирургические методы:

Удаление невромы. Рассечение связки; после этой операции вероятны рецидивы. Удаление невромы Мортона лазером. Абляция невромы Мортона радиочастотным методом.

Редкие случаи запущенной болезни требуют искусственно переломить кость, чтобы сместить ее и освободить сдавленные нервные ткани. Такая операция проводится без разрезов, с рентген-контролем.

Неврома и невринома

Невринома нарастает на клетках нервных оболочек в периферических зонах, на их рвах, корешках. В практике невропатологов и хирургов встречаются одиночными опухолями или множественным утолщением нервов. Эти образования склонны переходить в форму злокачественной саркомы, чем и отличаются от невромы.

Симптомами они практически не отличаются, разница образований показывается только на диагностике КТ, МРТ, УЗД. Тогда за лечение заболевания берутся онкологи. Невриномы проявляются плотными узелками на мелких нервных окончаниях. На малейшее прикосновение отвечают резкими стреляющими болями. Их развитие медленное, сопровождается парестезией и в редких случаях параличом. Что это такое – невринома Мортона, и как ее лечат, пациенты узнают у онколога.

На ранних стадиях образования невриномы ее лечат консервативно, с использованием той же схемы, что и при терапии невромы, с теми же препаратами. Радикальный метод удаления новообразования используется, когда лекарственное лечение не дает эффекта.

Народные средства лечения невромы и невриномы

В качестве дополнения к медикаментозной терапии, и после операций врачи рекомендуют использовать средства народных целителей. Но предупреждают, что они дают только временное избавление от болей.

Рецепты целителей:

Полынные примочки. Свежесорванные листья и мягкие стебли горькой полыни растирают в кашеобразную массу, накладывают на место сильных болей, фиксируют повязкой. Держат до высыхания. Смазывание гусиным и нутряным свиным жиром. Небольшое количество жира втирают в место болей, накладывают повязку с согревающим эффектом. Можно оставлять повязку на ночь. Утром жир не смывают, а аккуратно стирают его остатки влажной теплой тканью. Горячее растирание. Готовят смесь: соль, сухая горчица, жгучий перец в равных пропорциях. Заливают 250 мл водки, настаивают сутки. На ночь растирают ступню, надевают теплые носки.

Применяют народные средства в лечении невромы Мортона по разрешению лечащего врача. Компрессы согревающего свойства не разрешены при гнойных и воспалительных процессах.

Теперь вы знаете, что это за заболевание и как его лечить - главное обратиться к врачу своевременно!