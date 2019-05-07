Что такое хиджама и для чего помогает

Сегодня хиджама набирает популярность не только среди мусульман, но и людей других религий, что это такое и от чего помогает процедура, больно ли ее проводить, не опасно ли это для здоровья, имеются ли противопоказания. Именно такими вопросами задаются все желающие попробовать хиджаму.

Что такое хиджама

Что же такое хиджама? Это один из наиболее популярных методов нетрадиционной медицины, которой пришел в Россию около 5 лет назад и занял лидирующую позицию наравне с иглоукалыванием, массажем и лечением пиявками.

Суть метода заключается в том, что во время проведения хиджамы из организма испускается часть крови (научное название процедуры «флеботомия») – это позволяет очистить организм человека от различного рода заболеваний.

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Отзывы народных целителей в один голос твердят, что хиджама – это очень эффективный способ избавления от неприятных заболеваний. Несмотря на современные медицинские методы, которые не стоят на месте, развиваясь из дня в день, кровопускание не уступает им по своей действенности.

Ведь всем известно, что кровь транспортируется по всему организму, она считается главной жидкостью, в ней содержится плазма, эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Если она чиста, то человеческому организму не страшны никакие заболевания.

Как проводится процедура

Как делать хиджаму и от чего она помогает, что это вообще такое и существуют ли противопоказания? На эти вопросы можно найти ответы, лишь единожды посетив данную процедуру, а также особо «пугливым» рекомендуется почитать отзывы. Это и многое другое поможет правильно настроиться и не бояться посещения специалиста.

Перед тем как приступить к процедуре кровопускания нужно выполнить простые условия:

последний прием пищи следует произвести за 3 часа до посещения хиджама;

до, во время и после процедуры можно пить воду, соки и другую легкую жидкость;

следует предупредить хаджама обо всех заболеваниях, в особенности это касается ВИЧ-инфицированных пациентов и тех, у кого диагностирован сифилис и гепатит. Специалист должен защитить себя от возможного заражения.

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Пошаговая инструкция по проведению кровопускания:

Поверхность кожного или волосяного покрова протирают маслом тмина. Инструменты, банки и лезвия должны находиться в чистоте, их обрабатывают и дезинфицируют. На нужные точки воздействия устанавливаются банки, затем при помощи специального миниатюрного насоса выкачивается лишний воздух. По истечении 3-5 минут банки снимаются (точное время определяется по изменению цвета кожного покрова, он должен приобрести багрово-красный оттенок). Используя лезвие, специалист делает небольшие надрезы, в местах, где были установлены банки. После этого банки устанавливаются повторно, и начинается откачка «грязной» и загустевшей крови. Манипуляции повторяются не менее 7 раз. На последнем этапе поверхность обрабатывается маслом тмина, которое помогает обработать надрезы, от чего впоследствии ускоряется и процесс заживления ранок.

Хиджама – это такое мероприятие, которое помогает очистить человеческий организм от загустевшей и ненужной крови, в результате чего новая кровяная жидкость обогащается, что позволяет ей обновиться и зарядиться полезными ферментами.

Методика проведения хиджамы

Хиджама может проводиться 2 способами:

Сухой. Под этим вариантом подразумевается массаж поверхности кожи с использованием специальных банок, их устанавливают точечно, на места воздействия. Влажный. Такой способ иначе называют капиллярное кровопускание. Во время процедуры на коже делают небольшие надрезы при помощи лезвия.

Влажный способ считается наиболее полезным, так как именно он помогает организму очиститься от старой крови и снабдить организм новой, после чего обновляются и другие жизненно-важные процессы.

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От чего помогает хиджама

Прочитав отзывы, можно прийти к мнению, что хиджама – это такое «мероприятие», которого не стоит бояться. Процедуру обычно проводит специалист, который не раз проводил такие манипуляции. Она действительно помогает, а вот для чего и от чего, список на самом деле довольно обширный.

Вот лишь небольшой перечень заболеваний от чего помогает избавиться процедура флеботомии:

Хиджама от прыщей на лице. Образование угревой сыпи (акне) может быть по следующим причинам: гормональный сбой, бактерии Акне, заболевания ЖКТ и печени, генетическая предрасположенность. Кровопускание в таком случае проводится 6 раз на протяжении 60 дней. Хиджама от простатита. Во время проведения сеанса с кровью выходят токсины, это помогает организму начать выработку плазмы, вследствие чего возрастает поток крови к простате, от этого повышается потенция и уменьшаются боли при мочеиспускании. Хиджама от головной боли. Причинами головных болей и мигрени становятся: запоры, проблемы с ЖКТ, бессонница или наоборот переизбыток сна, полипы. Повышенное артериальное давление – это самая распространенная причина. На спине существуют специальные точки, при помощи которых можно воздействовать на причину болей. Рекомендуется совмещать кровопускание с приемом смеси из черного меда, тмина и хильбы (фенугрек). Хиджама от варикоза на ногах. Для избавления от варикоза этот метод считается очень эффективным. На поверхности ног и спины устанавливаются банки, в специально предназначенных для этого точках. После удаления сгустков, в сосудах улучшается лимфоотток, кровь насыщается кислородом, снижается высокое давление. Хиджама от бесплодия. Кровопускание помогает как при женском, так и при мужском бесплодии. В числе заболеваний: синдром поликистозных яичников, отсутствие овуляции, гормональный и менструальный сбой, болезни щитовидной железы, высокая вязкость спермы, «медленные» сперматозоиды. Помогает в других проблемах. Флеботомия способна излечить заболевания различного рода, такие как: онкология, болезни глаз, носа и ушей, заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни ЖКТ, желчного пузыря, печени, ревматизм, болезни суставов, бессонница или сонливость, нервные срывы и постоянные стрессы, аллергия.

Перечень заболеваний, которые способна излечить процедура, можно продолжать писать до бесконечности. Способ универсальный и практически безболезненный. Для каждого органа существуют специальные точки, которые расположены на различных частях тела, с их помощью можно воздействовать на любой источник боли.

Советы по проведению процедуры

Кровопускание рекомендуется проводить дважды в год, в осенние, либо весенние месяцы года. Так как эта процедура пришла к нам из мусульманства, отсюда появились и даты, к которым приурочено проведение хиджамы – это 17,19, 21 числа любого месяца. Благоприятными днями недели считаются понедельник, вторник и четверг.

Перед процедурой не рекомендуется принимать тяжелую пищу, лучше не кушать за 3 часа до проведения процедуры, а мясо следует исключить за день до флеботомии.

После кровопускания специалисты призывают выполнять следующие правила:

нужно поберечь силы и энергию в течение суток;

следует отказаться от мяса и молочных продуктов, хотя бы на 24 часа;

курящим людям рекомендуется позабыть о сигаретах на сутки;

нельзя пить охлажденные напитки;

обязательно утепляются места воздействия.

После процедуры возможно повышение температуры, понос и рвота – это естественная реакция иммунной системы, направленная на активизацию защитных функций организма.

Противопоказания

Что такое хиджама стало понятно и от чего она помогает тоже. Это полезная процедура кровопускания, но прежде чем к ней приступить, нужно тщательно ознакомиться с противопоказаниями, а они существуют.

Список противопоказаний, при которых категорически запрещено проводить данную процедуру:

анемия;

низкий уровень гемоглобина;

пониженное артериальное давление;

порок сердца;

период беременности;

тяжелые формы психических расстройств;

церебральный атеросклероз;

плохая свертываемость крови.

Существуют также временные показания, при которых не рекомендуется проводить хиджаму:

период инфекционных болезней, так как организм еще ослаблен, с момента выздоровления до процедуры должно пройти не менее 2-х недель;

после перенесенных травм, операций и случаев, при которых было потеряно значительное количество крови нужно подождать как минимум 3-4 недели;

менструальные дни, после их окончания должна пройти неделя.

Не рекомендуется проводить процедуру лицам, не достигшим 20-летнего возраста, а также тем, чей возраст «перевалил» за 70. Также перед тем, как принять решение о проведении флеботомии, следует проконсультироваться с врачом. Данный метод относится к нетрадиционной медицине и самостоятельно определить, безопасна она или нет абсолютно невозможно.

Мнение врачей

Однажды в Египте было проведено научное исследование над неизлечимо больными пациентами. Темой стала хиджама и что это такое, от чего она помогает. В группе проверяемых было 15 человек. Ниже представлены отзывы врачей после проведения процедуры:

Проведя исследование, мы были удивлены его результатами: 2 пациентов выздоровели практически мгновенно у нас на глазах, 12 из них пошли на поправку после нескольких процедур, и лишь у одного пациента не было никаких изменений. Процедура не длится более 1 часа, она абсолютно безопасна для пациента и эффективна. А положительный результат становится заметным после курса из 5-10 процедур. После кровопускания были проведены дополнительные исследования крови. При этом было выявлено, что лейкоциты стали активнее вырабатывать вещества, ответственные за повышение защитных функций организма.

Отзывы тех, кто уже попробовал процедуру

Вот несколько отзывов:

Виктор:

"Я пока провел всего 2 процедуры, но уже после первой почувствовал облегчение, думаю нужно посетить еще несколько раз хиджаму и я навсегда забуду о своем неприятном заболевании. Будьте здоровы!"

Ольга:

"Процедура чем-то напоминает лечение пиявками. Неприятных ощущений не испытала, зато хиджама помогла в лечении болезни «по-женски», именно поэтому я и решила оставить положительный отзыв".

Евгения:

"Меня постоянно мучили мигрени и ужасные головные боли, после посещения всех процедур кровопускания, я ощутила такую легкость, ум стал ясным, а на лице появилась беззаботная улыбка".

Андрей:

"Долгие годы мучился от простатита, прошел курс хиджамы и был очень удивлен результату, такое чувство, будто меня вернули на 10-15 лет назад. Ощущаю себя вновь молодым, бодрым и полным сил. Традиционная медицина не принесла особых результатов, а здесь они не заставили ждать. Попробуйте, не пожалеете!"

Хиджама абсолютно безвредна для организма, зато, сколько пользы и положительных эмоций можно получить, пройдя даже одну единственную процедуру. Следует обязательно проконсультироваться с врачом, пройти подготовку к процедуре, выполнив все рекомендуемые условия.