Готовность номер один: идет сезон аллергий

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Носовые платочки, глазные капли, спрей для носа... Аллергикам знаком этот набор. Разбираемся, к чему надо быть готовым в этом году.

Приближение весны обычно настраивает на романтический лад: солнце становится теплее, природа просыпается, распускаются листья и... начинается самое тяжелое время для людей с аллергией на цветение. Ведь полетит пыльца, и жизнь станет похожа на бесконечное испытание. А в этом году сезон аллергий обещает быть особенным.

Весна идет... 

Синоптики уже предупредили: весна будет ранняя и теплая, а значит, основные аллергены активизируются раньше обычного. Некоторые специалисты прогнозируют опережение сроков на целый месяц. Например, береза может "проснуться" уже к началу апреля. Как только за окном устанавливается температура +5, можно отсчитывать месяц, и березовые почки распустятся. Кроме того, уже в феврале в некоторых регионах обнаруживали пыльцу ольхи. Впрочем, она была "не родная", скорее всего, принесло ветрами из европейских широт. Но и местная ольха зацветет в этом году раньше обычного. 

Скажется и отсутствие во многих регионах высокого снежного покрова. Минимальный снег, который есть, к примеру, в Московском регионе, сойдет быстро. Земля просохнет, и раньше обычного начнется цветение трав. А они тоже являются сильными аллергенами. 

Прогнозы-прогнозы

Чтобы ориентироваться в примерном времени цветения, воспользуйтесь календарем. Сразу оговоримся, что это примерные сроки, и в 2025 году деревья будут расцветать с опережением обычного графика. 

Вторая половина марта

  • ольха

  • лещина

Апрель

  • ольха

  • лещина

  • береза

  • тополь

  • ясень

  • первоцветы

Май

  • ольха

  • лещина

  • береза

  • ива

  • тополь

  • вяз

  • злаки

Цветение большинства деревьев продолжается до начала лета. 

Крест-накрест

Еще одна напасть, которая ждет аллергиков, – перекрестная пищевая аллергия, которую еще называют синдромом "пыльца-продукт". Она возникает потому, что в пыльце растений и в ряде пищевых продуктов содержатся одинаковые белки, на которые организм бурно реагирует. 

Например, люди с аллергией на пыльцу березы, могут давать сходную реакцию на яблоки, сливы, черешню, персики, лесные орехи. Аллергики, которые не переносят цветение злаковых, должны следить за реакцией на продукты из этих злаков, а также на щавель, томат и дыню. У полыни перекрестные аллергены – подсолнечные семечки, цитрусовые, фрукты, анис, сельдерей и т. д. 

Существует множество таблиц перекрестных аллергий, они возникают не только между растениями и пищей. К примеру, одни продукты сопряжены с другими, только на первые реакция будет бурная и яркая, а на вторые – сглаженная.

Если у вас аллергия на цветение и есть перекрестный аллерген, то велика вероятность обострения исключительно в период цветения. В остальное время вы не будете реагировать ни на растение, ни на пищу. 

Фото: freepik.com

Доктор, я ничего не чувствую

Основные симптомы аллергии хорошо известны: заложенность носа, першение в горле, слезы из глаз. И тут появляется насущный вопрос: а как отличить эти симптомы от простуды? 

  • Аллергики хорошо знают, когда у них обычно обостряются реакции. Если появление насморка совпало с сезоном цветения, то это, скорее всего, аллергия. 

  • Обычно простуда (ОРЗ или ОРВИ) сопровождается температурой. 

  • Если состояние ухудшается, а выделяемое из носа приобретает неприятный зеленоватый оттенок, то это ОРВИ. 

Но, конечно, если у вас есть сомнения, лучше обратиться к врачу. 

А анализы? 

Если вы хотите точно знать, есть ли у вас аллергия и на что, то можете сдать кровь или сделать кожные пробы. Кровь исследуют на иммуноглобулины, а во время кожной пробы непосредственно в нее вводят аллерген в небольшой концентрации и смотрят на реакцию.  

И что же делать? 

Первый совет, который дают аллергику, – избегать контакта с аллергеном. Многие люди, которые реагируют на пыльцу, стараются пересидеть самый острый период дома. Но и там надо принимать меры: делать влажную уборку, занавесить окна влажной тканью, на которой пыльца будет оседать, пылесосить и бороться с пылью. В это время лучше убрать подальше перьевые подушки, чтобы не провоцировать другие реакции. 

Фото: freepik.com

Когда выходите на улицу, желательно надевайте очки. Если носите линзы, то в период цветения тоже смените на очки: они обеспечивают защиту глаз. Можно носить маску (респиратор с фильтром, который продается также в аптеке), и сегодня в продаже также есть фильтры для носа, защищающие слизистые. 

Помните, что в пиковые периоды аллергии многие люди плохо чувствуют себя в метро. Система вентиляции в подземке "затягивает" пыльцу, и она циркулирует в замкнутом контуре. 

Есть ли лечение? 

Конечно, все знают про препараты, снимающие симптомы аллергии. Но набирает популярность аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Ее суть в том, что вы как бы приучаете организм к аллергену: он вводится постепенно и очень небольшими порциями. Но это лечение длительное и может продолжаться несколько лет, так как полученный результат надо поддерживать. 

Елена Минушкина

Редактор раздела «Здоровье»

 

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