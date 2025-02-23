Доктор, дайте направление! Диспансеризация и что в нее входит

Все мы знаем, что болезнь легче предупредить, чем потом лечить. А для этого надо регулярно проходить медицинские обследования. В этой статье мы собрали рекомендации по тому, что желательно включить в программу наблюдения за организмом.

Сразу надо сказать, что универсального набора обследований "для всех и на все случаи жизни" не существует. Ваша программа "чекап" будет зависеть от пола, возраста, наследственных факторов, от того, какие заболевания вы переносили, и т. д. Но примерный список необходимых анализов и визитов к врачу будет выглядеть следующим образом.

Прием у терапевта

Вы не можете сами сформировать "маршрутный лист" диспансеризации, это делает терапевт. На первом приеме он проводит визуальный осмотр, измеряет рост, вес, артериальное давление, осматривает кожу, собирает анамнез, то есть беседует с вами. Специалист выясняет, чем вы болели, есть ли наследственный риск развития различных заболеваний, какие у вас обычные жалобы. Обратите внимание: в первый день диспансеризации не нужно подвергать себя физическим нагрузкам, даже утреннюю зарядку можно пропустить.

После приема терапевт составляет программу обследований и дает направление на основные анализы.

Общий анализ крови

Общий анализ крови позволяет установить уровень гемоглобина, а также эритроцитов в крови, это основной метод диагностики анемии. Если вы все время чувствуете слабость и хотите спать, причина может быть именно в этом. Также общий анализ крови может косвенным образом показать, что в организме есть бактериальная или вирусная инфекция. Это ценно: например, заболевание идет в скрытой форме, а по анализу крови будет видно повышенное содержание лимфоцитов. Значит, где-то притаился вирус.

Перед сдачей крови надо воздержаться от приема алкоголя, курения, приема лекарств и физических нагрузок. За 2-3 дня до сдачи крови желательно исключить из рациона жирную пищу.





Общий анализ мочи

В ходе анализа оценивается внешний вид мочи и состав. По внешнему виду можно предположить наличие самых разных заболеваний, от травмы почки до проблем с печенью. На основании анализа состава мочи можно выявить мочекаменную болезнь, хроническую почечную недостаточность, нефроз и другие патологии. Если анализ покажет наличие бактерий, то инфекция, вполне возможно, поразила мочевыводящие пути.

За сутки до обследования надо исключить из рациона продукты, которые меняют цвет мочи (свекла, спаржа и т. д.), а также алкоголь, специи и дополнительную соль. Перед сдачей анализа надо провести гигиенические процедуры.

Анализ кала

Копрограмма – это базовое обследование для оценки состояния ЖКТ. Отклонения в результатах могут говорить о нарушениях работы различных органов пищеварительной системы. Анализ кала на скрытую кровь надо проводить регулярно с 40 лет, чтобы исключить колоректальный рак.

Примерно за трое суток откажитесь от использования слабительных.

УЗИ органов брюшной полости

Это обследование, начиная с 40 лет, рекомендуют проходить раз в 5–6 лет. Печень, желудок, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, крупные сосуды – во время УЗИ врач может оценить состояние этих органов и увидеть патологические изменения. Особой подготовки не потребуется, хотя желательно не есть грубую пищу: она повышает газообразование.

Гастроскопия

Это эндоскопическое обследование ЖКТ надо проходить регулярно, начиная с 40-45 лет. Если жалоб на работу желудка и кишечника нет, то можно делать гастроскопию раз в 2-3 года. Если жалобы есть, то назначение делает врач. Гастроскопия сегодня мало кого пугает, многие делают ее с седацией (во сне). Врач сможет оценить состояние ЖКТ, выявить патологии, удалить новообразования и т. д. Одновременно можно делать гастро– и колоноскопию для полного обследования всей пищеварительной системы.

Обследование груди

Профилактический осмотр молочных желез помогает вовремя выявить новообразования, и в частности рак молочной железы. В возрасте до 45 лет грудь можно обследовать с помощью ультразвука, но после 45 желательно делать рентген, он более информативен. В особых случаях врач может назначить МРТ. Кроме онкологических заболеваний, во время УЗИ или рентгена можно диагностировать мастопатию, фиброаденому, липому, кисту и т. д.

Обследование лучше делать в первую фазу менструального цикла, в так называемый период "гормонального покоя".





Осмотр у гинеколога

Даже если у женщины нет жалоб, к гинекологу надо ходить раз в год. Врач возьмет анализ на наличие скрытых инфекций, а также на онкоцитологию. С гинекологом можно проконсультироваться по вопросу выбора метода контрацепции.

Осмотр у уролога

В возрасте до 45 лет мужчинам рекомендуется посещать уролога хотя бы раз в три года (если нет жалоб), а после 45 лет – раз в год. Основанием для похода к "мужскому врачу" обычно становятся нарушения эрекции, проблемы с мочеиспусканием, появление примесей в моче, изменение внешнего вида половых органов, а также невозможность зачать ребенка в течение года и больше.

Обследование простаты

Маммография – это специфическое женское обследование, а вот мужчинам после 40 надо раз в год проверять предстательную железу. Если врач обнаружит, что она увеличена, то назначит УЗИ самой железы и УЗИ брюшной полости. Чтобы вовремя обнаружить онкологические заболевания простаты, специалист может назначить анализ на уровень PSA, простатического специфического антигена. Его уровень в крови повышается при раке простаты.

ЭКГ

Электрокардиография – это, пожалуй, самый распространенный метод диагностики состояния сердца. Что это не делает его менее информативным: ЭКГ выявляет аритмию, инфаркт (да, иногда человек может пропустить даже такое серьезное заболевание), ишемические изменения, электролитные нарушения и дистрофические процессы и т.д. Электрокардиограмму важно делать регулярно, чтобы врач мог сравнивать показания и отмечать изменения в работе сердца. Особенно это относится к людям, которые страдают от различных заболеваний сердца и сосудов.

Чтобы ЭКГ было информативным, надо воздержаться от всего, что дает на сердце дополнительную нагрузку: не пить кофе, крепкий чай, алкоголь, не курить и не заниматься физическими упражнениями. А вот препараты, которые назначены врачом, можно принимать в обычном режиме.

Флюорография

Рентгенография грудной клетки помогает выявить опухолевые заболевания органов дыхания, туберкулез и другие опасные патологии, от пневмонии до эмфиземы. Надо сказать, что многие заболевания протекают бессимптомно, так что человек может даже не подозревать, что у него пневмония, а легкий кашель списывать на аллергию. Установить истину помогает флюорография.

Начиная с 17 лет обследование должны проходить все с частотой раз в два года. Многие опасаются, что во время флюорографии организм получает высокую лучевую нагрузку, но современные аппараты минимизируют риск. За одно обследование организм получает дозу радиации примерно в 40 раз меньше, чем допустимое значение.