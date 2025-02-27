Секс в вашей голове: как сохранить страсть в отношениях

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Сохранить огонь влюбленности и поддерживать эмоциональную и физическую близость возможно, если знать, как это делать.

Страсть – это не просто физическое влечение, а сложный и многогранный процесс, включающий в себя эмоциональную связь, романтическую игру и предвкушение. Многие пары, находясь в долгосрочных отношениях, замечают, что со временем этот огонь ослабевает. Однако это не означает, что чувства угасли, скорее, отношения переходят в более стабильную и предсказуемую фазу. Как сохранить страсть и не утратить искреннюю близость с партнером, рассказала психолог по отношениям Гульнара Пономарева.

Гульнара Пономарева. Фото: из личного архива

"Сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса, все остальное – дело вкуса", – Зигмунд Фрейд

Когда мы произносим слово "страсть", в голову приходит сразу сексуальное влечение. Если говорить о страсти в устоявшейся паре, то это понятие гораздо глубже.

Страсть имеет несколько составляющих:

  • Сексуальное влечение – секс, касания, поцелуи
  • Эмоциональная близость – желание делиться чувствами, переживаниями, участвовать в жизни партнера
  • Предвкушение, тайна, любовная игра. Это, с одной стороны, некая нестабильность, когда не знаешь, а будем ли мы вместе, а как будет дальше, интрига, острые эмоции, с другой стороны, загадочность и волнительное предвкушение.

Насмотревшись фильмов, ток-шоу про любовь и страсть, у многих возникает ощущение, что ЛЮБОВЬ – это постоянный секс, отношения – это буря эмоций. На самом же деле, взрослые отношения – это про спокойствие. Когда проходит период влюбленности, где преобладала страсть, неопределенность, мы входим в зону безопасности, где преобладает спокойствие.

Фото: Freepik.com

Получается, когда пара длительное время вместе, то мы хорошо узнаем друг друга. Отношения становятся предсказуемыми. С одной стороны, мы к этому стремились, а с другой, пропадает любовная игра, загадочность и волнительное предвкушение... Это может стать одной из причин угасания страсти в отношениях.

Но важно не перепутать – угасла страсть или чувства к партнеру:

  1. Бывает так, что период влюбленности проходит, секса становится меньше и вы понимаете, что вас больше ничего не объединяло, кроме сексуального влечения ваши отношения ничем не подкреплены.
  2. Нормально хотеть секса меньше, чем в первые несколько месяцев (первые пару лет), но ненормально не хотеть прикасаться к партнеру, испытывать раздражение или скованность и стеснение от близости

Обратите внимание

  1. Поймите, если со временем секс случается не так часто, как в первый год, это нормально
  2. Разберитесь в мыслях: вам действительно не хватает количества секса в отношениях или в вас играет страх, что рушатся отношения?

Фото: Freepik.com / @prostooleh

Как сохранить страсть в отношениях?

  1. Как я говорила выше – страсть угасает, когда пропадает загадочность, таинство, волнительное предвкушение. Вспомните, как это было раньше, обратитесь к прошлому за вдохновением.
  2. Впускайте новые эмоции в вашу жизнь, новые события, обязательно проводите время только вдвоем, потому что, когда вам не о чем поговорить, нет общих впечатлений, то вы отдаляетесь друг от друга, а для женщины важна сначала эмоциональная близость, а только потом она согласна на физическую.
  3. Поговорите с партнером о вашем беспокойстве, обсудите с ним какое количество раз и какой секс для него интересен, расскажите о своих желаниях и попробуйте учесть пожелания друг друга. Это сблизит вас не только сексуально, вы выйдите на новый уровень отношений.

Либидо – это жизненная энергия, а секс – составляющая жизни. Заботьтесь о своем здоровье, чтобы у вас было достаточно энергии на жизнь и страсть.

Редакция «Клео»

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