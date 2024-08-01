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Синдром раздраженного кишечника: симптомы и лечение

Синдром раздраженного кишечника: симптомы и лечение

Узнайте о синдроме раздраженного кишечника: основные симптомы, методы диагностики и эффективные способы лечения. Полезные советы и рекомендации от специалистов.

С расстройством функции пищеварения, дискомфортом и болями в животе сталкивались многие люди. И причиной таких проблем бывает одно из самых распространенных заболеваний в гастроэнтерологии. Клео.ру предлагает разобраться, какие симптомы сигнализируют о синдроме раздраженного кишечника и как осуществляется лечение этого состояния.

Симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК)

Синдромом раздраженного кишечника называют комплекс нарушений функции пищеварения, но при это органические патологии не проявляются. Согласно статистическим данным, 10-15% населения нашей планеты сталкивались с этим заболеванием, но наиболее подвержены ему женщины. Возрастной пик проблемы приходится на 30-40 лет. Многие люди предпочитают не обращаться за помощью к врачам, так как симптомы проходят быстро и списываются на «что-то не то съел».

Наиболее распространенными причинами СРК являются:

  • стрессы, депрессия;
  • неправильное питание, преобладание в рационе жирных блюд;
  • злоупотребление кофе и другими напитками с высоким содержанием кофеина;
  • плохой образ жизни, низкая физическая активность;
  • проблемы с микрофлорой кишечника;
  • изменение перистальтики кишечника;
  • гормональный дисбаланс в периоды менструального цикла, беременности и лактации.

Помимо этого, специалисты выделит целые категории людей, которые находятся в зоне риска:

  • старше 50 лет;
  • имеющие генетическую предрасположенность;
  • принимающие антибиотики, которые могут нарушить микрофлору кишечника;
  • имеющие некоторые заболевания крови и онкологию;
  • пребывающих в зоне эпидемий и повышенного уровня инфекционных заболеваний.

Синдром раздраженного кишечника характеризуется такими симптомами:

  • боли в области пупка и по всей траектории толстой кишки, которые проходят после дефекации и отхождения газов;
  • диарея, которая возникает вскоре после приема пищи;
  • запоры;
  • вздутие и повышенное газообразование;
  • наличие слизи в кале;
  • тошнота или ощущение, что желудок переполнен;
  • проблемы со сном;
  • ощущение слабости и сильной усталости, головные боли.

Болевые ощущения могут проявляться как после приема пищи, так и независимо от еды. Это происходит также при сильных переживаниях, в стрессовых ситуациях и при больших физических нагрузках.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Диагностика СРК

Так как симптомы СКР очень схожи с другими заболеваниями пищеварительной системы, врачу необходимо провести ряд исследований, чтобы поставить правильный диагноз. При первичном осмотре терапевт определяет частоту появления признаков за определенный, улучшается ли состояние после дефекации или отхождения газов, оценивает психологическое состояние пациента. Если, по мнению врача, пищеварительные проблемы связаны с ментальным здоровьем, то специалист может рекомендовать курс психотерапии.

Для уточнения своих подозрений также назначается ряд исследований. Чаще всего пациентам с подозрением на СКР назначают такие анализы:

  • общее клиническое исследование крови;
  • биохимия крови;
  • общий анализ мочи;
  • исследование кала на наличие паразитов, крови, белков, бактерий и токсинов;
  • копрограмма;
  • колоноскопия (чаще – для пациентов старше 50 лет);
  • ирригоскопия;
  • УЗИ брюшной полости;
  • изучение перистальтики.

Такие исследования помогают исключить заболевания пищеварительной системы, дающие схожую симптоматику, внутренние воспалительные процессы, инфекции и другие проблемы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Лечение СРК

Способ лечение синдрома раздраженного кишечника во многом зависит от первопричин возникновения заболевания, а также от особенностей организма и его реакции на раздражители. Как правило, больному назначают диету, которая поможет уменьшить болевые ощущения, нормализовать перистальтику кишечника, снизить газообразование. Рекомендуется употреблять термически обработанные овощи, богатые клетчаткой, овсянку и рисовую кашу. От цельного молока, необработанных овощей, сахара, мучных продуктов, газированных напитков и алкоголя необходимо отказаться. Точную диету гастроэнтеролог разрабатывает индивидуально, опираясь на результаты исследований и особенности организма пациента.

Терапевтическое лечение также направлено на устранение симптомов:

  • В случае диареи врач выписывает вяжущие препараты. Они помогают нормализовать процесс опорожнения и снизить моторику кишечника.
  • При запорах используются слабительные средства, чтобы немного ускорить природные процессы.
  • При болевых ощущениях могут назначаться спазмолитики (например, дротаверин, метеоспазмил, папаверин).
  • В случае выявления психологических причин заболевания пациента направляют к психотерапевту. В зависимости от сложности ситуации, специалист может прописать программу психотерапии, антидепрессанты или успокоительные препараты.

Клео.ру напоминает, что принимать любые медицинские препараты можно лишь по назначению врача. Самолечение может осложнить диагностику и усугубить некоторые симптомы.

Лечение синдрома раздраженного кишечника направлено на улучшение качества жизни пациента, нормализации работы внутренних органов и недопущение появления воспалительных процессов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Образ жизни и профилактика

Лучшее лечение – это профилактика. Намного проще избежать появления болезни, чем потом устранять ее последствия. Это правило относится и к синдрому раздраженного кишечника.

Чтобы не допустить появления проблемы, необходимо привести в порядок свой рацион, уменьшить содержание жирных продуктов и алкоголя, обогатить продуктами с высоким содержанием клетчатки, наладить режим питья. При частых запорах рекомендуется пить больше чистой негазированной воды.

Следует учитывать, что частой причиной возникновения СКР является неблагоприятный психоэмоциональный климат. Стрессы и постоянные напряженные ситуации могут спровоцировать развитие этого недуга. Специалисты советуют освоить навыки расслабления, привести в порядок режим сна и отдыха, регулярно выходить на прогулки на свежем воздухе. Они помогут поднять настроение и проще относиться к проблемам.

Важную роль в функционировании кишечника играет и физическая активность. Регулярные занятия спортом укрепляют мышцы в районе живота, нормализуют активность кишечника.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синдром раздраженного кишечника – это очень распространенная дисфункция внутренних органов, которая имеет характерные симптомы и требует правильного лечения. Чтобы справиться с проблемой, необходимо не только устранить ее причину, но и изменить свой образ жизни.

1 августа 2024, 22:09
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Екатерина Тимофеева

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