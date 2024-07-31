Слабость и головная боль: синоптик Леус рассказал, когда Землю накроет сильнейшая магнитная буря

Магнитные бури – явление, о котором многие слышали, но не все знают, насколько они могут повлиять на самочувствие. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда Землю ожидает сильнейшая магнитная буря и как подготовиться к этому событию, чтобы минимизировать негативные последствия для здоровья.

По прогнозам специалиста, сильнейшая магнитная буря началась во вторник, 30 июля, и продлится до четверга, 1 августа, включительно. Уже 2 августа магнитные бури стихнут. Это явление может вызывать ряд неприятных симптомов: от легкой слабости и головной боли до серьезных нарушений сна и перепадов настроения. Люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, могут почувствовать обострение своих недугов.

Как подготовиться к магнитной буре?





1. Обратите внимание на свое здоровье. Если вы склонны к метеочувствительности, заранее примите меры для поддержания здоровья. Регулярные прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая активность и полноценный сон помогут укрепить организм и снизить чувствительность к магнитным бурям.

2. Следите за питанием. В период магнитных бурь важно следить за своим рационом. Исключите или минимизируйте употребление алкоголя и кофеина, отдавайте предпочтение легкой пище, богатой витаминами и минералами. Включите в меню больше овощей, фруктов и зелени.

3. Пейте больше воды. Гидратация играет ключевую роль в поддержании здоровья во время магнитных бурь. Увеличьте потребление чистой воды, чтобы улучшить общее самочувствие и снизить вероятность головных болей и слабости.

4. Используйте методы релаксации. Стресс и напряжение могут усилить негативные последствия магнитных бурь. Освойте методы релаксации, такие как медитация, йога или просто глубокое дыхание. Эти практики помогут вам справиться с волнением и улучшить настроение.