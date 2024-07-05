Диета при варикозе: вот какие продукты помогут сохранить красоту ног

Варикоз – заболевание, которое не только доставляет множество неприятных ощущений, но и портит красоту ног. Многие женщины, страдающие от этого недуга, навсегда отказываются от юбок и платьев, облачившись в брюки. Врачи уверены: придерживаясь правильной диеты, положение может значительно улучшиться.

В первую очередь в рационе страдающих от варикоза должно быть достаточно витамина С. Именно он отвечает за укрепление стенок сосудов. Поэтому киви, черная смородина, цитрусовые должны быть в меню обязательно. Предотвратить растяжение стенок сосудов также помогут морепродукты: рыба, креветки, кальмары, морская капуста и другие плоды соленых вод.

Медики отмечают, что при варикозе важно, чтобы ЖКТ работал бесперебойно. Ведь любое застаивание в кишечнике оказывает давление на ноги. Поэтому в меню страдающего этим недугом обязательно должны быть продукты, богатые растительными волокнами: листья салата, шпинат, яблоки, овсянка, чечевица и прочие.

Красная смородина, оливковое масло, вишня, лимон помогут организму разжидить кровь. Отсутствие сгустков очень важно для любого человека, а страдающего варикозом – и подавно. Также в рацион стоит добавить чеснок, лук, имбирь и корицу. Они также отлично справятся с проблемой "густой" крови.

Ранее врач назвал симптомы, указывающие на онкологию. Медик отмечает, что при раке кишечника, как правило, ничего не болит.