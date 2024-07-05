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Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений

Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений

Первая помощь при пищевом отравлении. Полезные советы и рекомандации.

Никто из нас не застрахован от разных неприятных ситуаций и проблем со здоровьем. Наверняка многие сталкивались с таким явлением как интоксикация, вызванная приемом пищи, в которой содержались бактерии. Причиной могло стать употребление скоропортящихся продуктов, которые утратили свою свежесть и качество, а также токсическое отравление ядами, содержащимися в грибах или ягодах. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то важно знать, что делать при пищевом отравлении, и как быстро устранить его симптомы, чтобы минимизировать вред для своего здоровья. Об этих нюансах расскажет в своей статье Клео.ру.

Симптомы пищевого отравления

Вне зависимости от того, что именно вызвало пищевое отравление, его проявления будут иметь характерные черты. Симптомы могут выражаться в разной степени интенсивности в зависимости от количества съеденной пищи, возраста человека, который оказался под воздействием интоксикации. Тяжелее всего признаки отравления проявляются у детей и людей пожилого возраста. Как правило, симптомы начинают проявляться спустя 2-6 часов, а в некоторых случаях уже и через полчаса после приема некачественного продукта. К числу характерных признаков пищевого отравления относятся следующие:

  • общая слабость и недомогание;
  • повышение температуры тела, которое в большинстве случаев является незначительным;
  • периодически появляющийся озноб;
  • спазмы и вздутие в области живота;
  • расстройства ЖКГ – тошнота, рвота, диарея.

В тяжелых случаях наблюдаются поражения нервной системы, проявляющиеся как проявляющиеся как ухудшение зрения и возникновение тумана перед глазами, слабость мышц, нарушение координации движения.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Первая помощь при пищевом отравлении

Своевременно оказанная медицинская помощь – гарантия того, что признаки отравления получится устранить максимально быстро. Клео.ру рекомендует придерживаться следующих мер:

  • Первоначальное действие – промывание желудка. С этой целью пострадавшему человеку дают выпить чистую питьевую воду в количестве 0,5 литров, после чего вызывают рвоту. Процесс повторяют до тех пор, пока жидкость, выделяющаяся из желудка, не станет чистой.
  • Принятие активированного угля, способствующего эффективному выводу токсинов из организма. Количество средства берется из расчета 1 таблетка на 10 кг веса.
  • Если тошнота и рвота отсутствует, меры должны быть направлены на недопущение обезвоживания и восстановление электролитного баланса. Для этого в больших количествах употребляют чай, минеральную негазированную воду.

Данные меры способствуют тому, что состояние пострадавшего человека облегчается уже на вторые сутки. Полностью токсины выводятся их организма на протяжении 3-5 дней.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Когда необходимо срочно обратиться к врачу

В зависимости от степени тяжести пищевого отравления его симптомы могут быть относительно легкими или иметь тяжелые проявления. В последнем случае следует обратиться к врачу незамедлительно.

Также это необходимо сделать, если вы употребляли консервы, ягоды или грибы. В других случаях, если меры по устранению симптомов отравления были приняты, но на третий день человек не испытывает облегчения, нужно также обратиться за помощью к врачу. При этом необходимо находиться дома и исключить посещение общественных мест.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Питание после пищевого отравления

В первый день от приема пищи рекомендуется воздержаться, нужно ограничиться лишь обильным питьем.

На второй день можно употреблять рисовую кашу, приготовленную в жидком виде на воде, легкий рисовый суп или просто рисовый отвар.

В последующие несколько дней в рацион включают легкие овощные супы, картофельное и морковное пюре, нежирную говядину или рыбу в отварном виде, кисель, отварную куриную грудку.

В эти дни из рациона стоит исключить капусту, бобовые, молочные продукты, кофе, фрукты, жирную, острую или жареную пищу.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы понимаете, что делать при пищевом отравлении, чтобы избавиться от неприятных симптомов максимально быстро. Если вы столкнулись с особо тяжелыми проявлениями, не оттягивайте с визитом к врачу. В противном случае вы рискуете нанести серьезный вред своему здоровью.

5 июля 2024, 09:13
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Алёна Матвеева

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