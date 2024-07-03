Полезные свойства и противопоказания подорожника: что нужно знать

Многим известно о том, что подорожник обладает пользой для организма. Это травянистое растение широко применяется в народной медицине при различных заболеваниях. Однако, перед тем, как его использовать, будет не лишним знать не только о полезных свойствах, но и о противопоказаниях подорожника. Это необходимо, чтобы не причинить вред своему здоровью и понять, действительно ли вам можно его применять. В этой статье Клео.ру поможет разобраться со всеми нюансами.

Полезные свойства подорожника

Подорожник славится своими лечебными свойствами, которые обусловлены его богатым химическим составом. Растение является источником каротина, лимонной кислоты, витаминов С и К, ферментов, гликозида аукубина, фитонцидов, дубильных веществ. Подорожник пользуется популярностью при борьбе с инфекционными заболеваниями, поскольку наделен антибактериальным и антисептическим действием. С этой целью растение зачастую применяют в виде отваров.

Подорожник эффективно снимает воспаление, его активно задействуют при лечении как внутренних органов, так и кожных покровов. В последнем случае он проявляет ранозаживляющие свойства, что незаменимо при лечении порезов и ожогов. Подорожник является популярным противокашлевым средством, его часто включают в состав сиропов.





Применение подорожника в народной медицине

Применение подорожника очень распространено в народной медицине в виде всевозможных отваров, примочек, настоев. Растение оказывает эффективное воздействие как противокашлевое средство, в борьбе с диареей, используется для заживления фурункулов, ожогов и ран. В последнем случае оно проявляет кровоостанавливающие свойства, вытягивает гной и ускоряет процесс восстановления кожных покровов.

Для применения подорожника в виде наружного средства и примочек можно использовать такой рецепт. Возьмите листья только этого растения или используйте его в равных пропорциях с листьями тысячелистника. Измельчите и разотрите их до состояния кашицы и выделения сока. Массу заверните в марлю и прикладывайте к пораженному участку кожи, зафиксируйте для более длительного действия. Меняйте повязку через каждые 2-3 часа.

Для лечения бронхитов, хронических гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки можно использовать водный настой листьев подорожника. Для его приготовления берется 2 столовые ложки сырья, которые заливают одним стаканом кипятка. Смесь прогревают в течение получаса на паровой бане при закрытой крышке, после чего остужают и процеживают. Такой настой применяют по 0,5 стакана за 15 минут до еды 3-4 раза в день. Также при необходимости его можно использовать и в виде примочек.





Противопоказания и возможный вред

Перед тем, как применять растение в лечебных целях, важно знать, что подорожник для здоровья не только полезен, но и способен причинить вред. Противопоказаниями к его применению являются такие заболевания как повышенная кислотность и язвенная болезнь желудка, гиперацидный гастрит. Это обусловлено тем, что в составе растения содержатся в повышенных дозах кислоты, способные усугубить течение данных заболеваний.

Также к числу противопоказаний относится повышенная чувствительность к компонентам подорожника, которая может спровоцировать аллергические реакции. Растение нельзя применять при лечении детей в возрасте до трех лет.

Подорожник стоит использовать с осторожностью в комбинации с противокашлевыми препаратами. Это обусловлено тем, что результатом может стать затруднение выведения мокроты из дыхательных путей. Если у вас возник подобный симптом, а также лихорадка или одышка, следует незамедлительно обратиться к врачу.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какими полезными свойствами обладает подорожник и о противопоказаниях к его применению. Владея этой информацией, вы сможете принять взвешенное решение о целесообразности применения этого растения в лечебных целях конкретно в вашем случае. Только с таким подходом вы сможете быть уверенными, что растение не причинит вреда вашему здоровью, а напротив, окажет максимальную пользу.