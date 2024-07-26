Дезодорант и тушь для ресниц: врач перечислил косметику, вызывающую рак

Давно известно, что человек болеет онкологией не только из-за наследственной предрасположенности, но и из-за внешних факторов. Так, вызвать этот опасный недуг может неправильный образ жизни, рацион, частые переживания и даже некоторая косметика. Врач-онколог Хамис Магомедов рассказал, какие предметы быта лучше минимизировать в использовании.

Чистящие средства





Многие пользуются "Белизной", "Доместосом" и другими чистящими средствами, даже не подозревая, что это очень вредно. Медик рассказал, что такие средства наносят большой урон здоровью, особенно если учитывать, что вредные вещества накапливаются в организме. Впоследствии это может привести к развитию рака.

Косметика





Помимо прочего, Магомедов выделил тушь для ресниц, которой пользуются миллионы женщин. Дело в том, что в состав долгостойкой туши добавляют ртуть, соли тяжелых металлов и другие ингредиенты, которые выделяют формальдегид. Попадая в организм, эти вещества негативно влияют на почки и нервную систему.

Антиперспиранты





Антиперспиранты также попали в список опасных предметов. Магомедов подчеркнул, что многие из них содержат алюминий и парабены, которые могут накапливаться в тканях организма. Эти компоненты блокируют потовые железы, создавая риск для развития опухолей в области груди. Онколог советует выбирать натуральные дезодоранты без вредных добавок или уменьшить использование антиперспирантов.

Пластиковая посуда





Не менее опасна и пластиковая посуда, особенно та, которая используется для разогрева пищи в микроволновке. При нагреве пластик может выделять бисфенол-А и другие вредные химические вещества. Онколог рекомендует заменить пластиковую посуду на стеклянную или керамическую, чтобы уменьшить риск накопления токсинов в организме и, соответственно, снизить вероятность развития рака.

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