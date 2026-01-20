Рецепты для аэрогриля: 7 простых блюд, которые можно приготовить с помощью гаджета

Делимся подборкой полезных блюд, которые можно приготовить в аэрогриле.
В 2025 году аэрогриль окончательно вышел за рамки "новомодного гаджета" и стал базовой техникой на кухне. Его выбирают те, кто следит за фигурой и здоровьем, считает калории, не хочет готовить на масле, но при этом не готов жертвовать вкусом и текстурой еды.
Аэрогриль готовит за счет горячего воздуха: продукты получаются румяными снаружи, сочными внутри и без лишнего жира. Плюс – минимум времени, понятный процесс и почти ноль грязной посуды.
Ниже – 7 рецептов для аэрогриля, которые подходят для завтраков, обедов и ужинов. Все – с простыми ингредиентами и четким алгоритмом приготовления.
1. Куриное филе в йогуртовом маринаде
Подходит для: обеда, ужина, meal prep
Калории: ~210 ккал, белки: 34 г, жиры: 4 г, углеводы: 6 г
Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт.
натуральный йогурт – 150 г
чеснок – 1 зубчик
паприка – 1 ч. л.
соль, черный перец – по вкусу
Как готовить:
Филе разрезать на крупные куски.
Смешать йогурт, специи и мелко натертый чеснок.
Замариновать курицу минимум на 20 минут.
Выложить в корзину аэрогриля.
Готовить при 180 °C 15–17 минут, перевернув один раз.
2. Лосось с лимоном и травами
Подходит для: ужина, легкого белкового приема пищи
Калории: ~260 ккал, белки: 25 г, жиры: 18 г, углеводы: 0 г
Ингредиенты:
филе лосося – 2 куска
лимон – ½
сушеный укроп или тимьян
соль – по вкусу
Как готовить:
Рыбу обсушить бумажным полотенцем.
Посолить, посыпать травами, сбрызнуть лимонным соком.
Выложить в аэрогриль кожей вниз.
Готовить при 180 °C 10–12 минут.
3. Хрустящий нут со специями
Подходит для: перекуса, салатов, боулов
Калории: ~180 ккал, белки: 8 г, жиры: 3 г, углеводы: 30 г
Ингредиенты:
консервированный нут – 1 банка
паприка – 1 ч. л.
куркума – ½ ч. л.
соль – по вкусу
Как готовить:
Нут промыть и хорошо обсушить.
Смешать со специями.
Выложить в корзину аэрогриля.
Готовить при 190 °C 12–15 минут, периодически встряхивая.
4. Овощи гриль без масла
Подходит для: гарнира, ужина
Калории: ~90 ккал, белки: 3 г, жиры: 1 г, углеводы: 18 г
Ингредиенты:
цукини
болгарский перец
баклажан
соль, сухие итальянские травы
Как готовить:
Овощи нарезать крупными кусками.
Посолить, добавить травы.
Выложить в аэрогриль одним слоем.
Готовить при 190 °C 12–15 минут.
5. Индюшиные котлеты без жарки
Подходит для: диетического меню, семьи
Калории: ~230 ккал, белки: 28 г, жиры: 8 г, углеводы: 6 г
Ингредиенты:
фарш из индейки – 400 г
яйцо – 1 шт.
овсяные хлопья – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Как готовить:
Смешать все ингредиенты.
Сформировать небольшие котлеты.
Выложить в аэрогриль.
Готовить при 180 °C 14–16 минут.
6. Сладкий картофель (батат) дольками
Подходит для: полезного гарнира
Калории: ~160 ккал, белки: 3 г, жиры: 0,5 г, углеводы: 36 г
Ингредиенты:
батат – 2 шт.
паприка – 1 ч. л.
соль – по вкусу
Как готовить:
Батат нарезать дольками.
Добавить специи.
Выложить в аэрогриль.
Готовить при 200 °C 15–18 минут.
7. Яблоки с корицей на десерт
Подходит для: ПП-десерта
Калории: ~95 ккал, белки: 0,5 г, жиры: 0 г, углеводы: 25 г
Ингредиенты:
яблоки – 2 шт.
корица – ½ ч. л.
Как готовить:
Яблоки нарезать дольками.
Посыпать корицей.
Выложить в аэрогриль.
Готовить при 180 °C 8–10 минут.