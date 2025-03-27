Ротавирус: опасность, которой пренебрегают

Ротавирусная инфекция – это острое заболевание, с которым многие знакомы не понаслышке. Симптомы самые неприятные: рвота, водянистая диарея, боли в животе. Иногда к ним могут присоединяться катаральные явления, чаще это происходит у детей. Они покашливают, нос заложен, иногда во время ротавируса начинается еще и конъюнктивит, повышается температура. В общем, другое распространенное название "кишечный грипп" полностью себя оправдывает.

Казалось бы, в чем опасность? Основную проблему представляет обезвоживание организма. В случае, если болеет ребенок, оно может привести к самым неприятным последствиям.

Как передается

Источником заражения ротавирусом служит больной человек и носитель вируса. Возбудитель передается и через грязные руки, и через предметы обихода, и воздушно-капельным путем, а также при употреблении воды и пищи, где он содержится. Вирус обладает высокой контагиозностью, то есть если рядом с вами оказался больной человек, то шанс подхватить инфекцию очень велик.

Дополнительную опасность представляет то, что вирус отлично выживает во внешней среде, а выделение частиц вируса идет в течение месяца после болезни. Именно поэтому в коллективе, где есть больной, заболевают обычно все. Например, ребенок переболел, пришел в сад, забыл помыть руки (а воспитатели это пропустили) и дотронулся до игрушки. Он может все еще быть носителем вируса и выделять его во внешнюю среду. Общие игрушки будут передатчиком инфекции. Так что установление карантина в детских садах и школах во время вспышек заболевания – оправданная мера.

Обратите внимание: ротавирус может протекать в очень легкой форме, со стертыми симптомами или даже бессимптомно. Но человек при этом все равно является носителем вируса и может служить источником заражения.

Инкубационный период у инфекции совсем небольшой, от 14 часов до нескольких дней.

Что происходит дальше





Попав в организм, ротавирус поселяется в тонкой кишке, где активно размножается. Это приводит к гибели эпителиальных клеток кишки, нарушается всасывание углеводов и сахаров, они накапливаются в просвете кишечника. В свою очередь, это приводит к повышению давления в органе, нарушается всасывание воды и начинается водянистый понос. К этим неприятным симптомам присоединяется повышенное газообразование как следствие нарушения расщепления сахаров.

Обычно симптомы проявляются остро: у ребенка подскакивает температура, он вялый, жалуется на слабость, отказывается есть. Диарея и рвота не оставляют у родителей сомнений в том, что это ротавирус.

Самое опасное при заболевании – потеря жидкости. Так как стул может быть до 20 раз в сутки, и каждый раз ребенок теряет воду, дегидратация может достичь II-III степени. Определить, что ситуация требует немедленного вмешательства, можно по следующим признакам:

ребенок очень мало писает;

у него сухие слизистые;

пульс слабый, так как из-за обезвоживания снижается объем крови;

ребенок заторможен, в особо тяжелых случаях обезвоживание приводит к нарушению сознания;

кожа бледная или синюшная; если на нее надавить пальцем, то бледность сохраняется в течение нескольких секунд;

дыхание поверхностное и редкое;

на фоне высокой температуры могут начаться судороги.

Не пропустите эти симптомы! Они указывают не просто на то, что ваш ребенок ослаблен, а на большую потерю жидкости. В этом случае обязательно надо вызывать врача. Ведь при дегидратации, помимо прочего, растет вероятность образования тромбов, которые могут закупорить сосуды, питающие головной мозг, и привести к неврологическим нарушениям.

У многих может возникнуть впечатление, что ротавирус представляет опасность только для детей. Но взрослые тоже болеют, правда, симптомы у них не такие выраженные: слабость, головная боль, умеренная диарея и небольшое повышение температуры. Полное восстановление обычно наступает через неделю. Часто взрослые вообще не предполагают, что у них ротавирус, а считают это симптомами пищевого отравления.

Что делать?





Если состояние пациента не вызывает опасений, то лечиться можно в домашних условиях, при этом обязательно надо восполнять недостаток жидкости. Используйте специальные растворы солей, которые продаются в аптеках, типа Регидрон, они помогают восстановить баланс электролитов.

Ребенок может отказываться пить много, поэтому выпаивайте его малыми порциями по 10-12 раз в час (то есть в идеале давайте ему хотя бы чайную ложку воды каждые 5 минут). Помните, что большая порция жидкости может спровоцировать рвоту. Можно чередовать солевой раствор и воду (чай, компот и т.д.). Только не давайте минеральную воду с содержанием сульфатов и магния, потому что это может усилить диарею, а также соки и молочные напитки. Младенцев можно выпаивать с помощью шприца.

Профилактика

Ротавирус несет и еще одну опасность: после того как вы или ребенок переболели, иммунитет формируется только к тому типу вируса, который вас инфицировал. Однако сегодня существует вакцина, которая защищает от разных типов вируса. Удобно, что она пероральная, то есть вводится через рот, и это облегчает прививку у детей. Вакцинация предполагает несколько введений, посоветуйтесь с врачом и защитите своего малыша от опасной болезни.