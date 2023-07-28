Что делать, если разбился градусник со ртутью дома

Что делать если разбился градусник с ртутью дома. Инструкция из девяти пунктов.
Классический градусник со ртутью есть практически у каждого дома. Если вы вдруг случайно разбили градусник в доме, не паникуйте. В данной статье мы расскажем вам, что нужно делать в этой ситуации.
План действий
Для удобства мы разбили инструкцию на 8 шагов:
- Для начала нужно в срочном порядке всех вывести из комнаты, особенно детей. Не допускать никого в комнату, пока не будет проведена тщательная уборка.
- Затем следует открыть окна в комнате, чтобы проветрить помещение. При этом важно закрыть дверь. Нельзя создавать сквозняк, иначе пары ртути пойдут по всему дому.
- Наденьте медицинскую маску или хотя бы марлевую повязку, которую нужно пропитать раствором соды или смочить водой.
- Наденьте резиновые перчатки, чтобы ртуть и осколки стекла не попали на руки.
- Соберите обломки стекла. Для мелких деталей можно использовать пинцет или что-то подобное. Поместите обломки в стеклянную банку, чтобы избежать контакта с ними.
- Для сбора вытекшей ртути отлично подойдет медицинская спринцовка. Если ее не оказалось под рукой, то можно использовать плотную бумагу. Собранное также нужно поместить в стеклянную банку.
- Самые мелкие капли ртути удобно собрать с помощью скотча. Не используйте для этого пылесос! Всё собранное поместите в стеклянную банку и плотно закройте крышкой.
- Обработайте место, где разбился градусник, концентрированным раствором марганцовки.
- Останется только отнести собранный контейнер в местный центр утилизации опасных отходов.
Помните, что при обращении со ртутью нужно быть предельно осторожным и соблюдать все меры безопасности.
Заключение
Разбитый градусник со ртутью — это довольно серьезный случай, к которому нужно отнестись ответственно. Если вы будете следовать указанной инструкции, то сможете очистить квартиру и избежать неприятных последствий для здоровья и окружающей среды.