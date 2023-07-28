Что делать если болят глаза. Советы при боли. Причины появления и к какому врачу обратиться.
Боль в глазах — это очень неприятное раздражающее ощущение, которая существенно влияет на нашу жизнь. Она возникает по самым разным причинам, таким как: усталость, раздражение, инфекции и более серьезные заболевания глаз. В этой статье мы рассмотрим несколько советов, которые помогут при боли в глазах, а также причины ее появления.
Советы при боли в глазах
- Если у вас часто болят глаза, попробуйте отдохнуть от компьютера, смартфона и других экранов. Регулярно делайте паузу и смотрите вдаль, чтобы уменьшить усталость глаз.
- Используйте капли для глаз. Сухость в глазах может быть одной из причин боли. Увлажняющие капли для глаз могут помочь справиться с этим.
- Массируйте глаза. Легкий и нежный массаж пальцами поможет улучшить кровообращение и уменьшить напряжение глазных мышц.
- Избегайте курения. Курение также может негативно влиять на глаза, вызывая сухость и раздражение.
Причины появления боли в глазах
- Если вы часто работаете за компьютером или читаете, то можете ощущать боль в глазах от усталости.
- Аллергия может вызвать сухость и раздражение в глазах.
- Инфекции глаз могут вызывать боль и дискомфорт.
- Кератит — это воспаление роговицы, которое может вызвать сильную боль в глазах.
- Глаукома — это заболевание глаз, которое вызывает боль и даже потерю зрения.
К какому врачу обратиться
Если вы испытываете боль, то необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу. Это врач, специализирующийся на заболеваниях глаз. Он проведет необходимое обследование глаз для определения причины и назначит соответствующее лечение.
Если боли в глазах возникают из-за других заболеваний, таких как грипп или аллергия, то врач-терапевт назначит необходимое лечение. Если боли в глазах сопровождаются другими симптомами, например, потерей зрения, сильными головными болями или нарушениями координации, то необходимо вызывать скорую помощь.
Итог
Боль в глазах возникает по разным причинам и ее появление не следует игнорировать. Чтобы справиться с проблемой и предотвратить ее повторное возникновение, необходимо следить за своим здоровьем, проводить правильную гигиену глаз и носить соответствующие очки или линзы.
Если боль в глазах длительное время не проходит, обязательно обратитесь к врачу. Своевременное лечение поможет избежать возможных осложнений и сохранить зрение на долгие годы.
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