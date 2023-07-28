Что делать, если болят глаза

Боль в глазах — это очень неприятное раздражающее ощущение, которая существенно влияет на нашу жизнь. Она возникает по самым разным причинам, таким как: усталость, раздражение, инфекции и более серьезные заболевания глаз. В этой статье мы рассмотрим несколько советов, которые помогут при боли в глазах, а также причины ее появления.

Советы при боли в глазах

Если у вас часто болят глаза, попробуйте отдохнуть от компьютера, смартфона и других экранов. Регулярно делайте паузу и смотрите вдаль, чтобы уменьшить усталость глаз. Используйте капли для глаз. Сухость в глазах может быть одной из причин боли. Увлажняющие капли для глаз могут помочь справиться с этим. Массируйте глаза. Легкий и нежный массаж пальцами поможет улучшить кровообращение и уменьшить напряжение глазных мышц. Избегайте курения. Курение также может негативно влиять на глаза, вызывая сухость и раздражение.

Причины появления боли в глазах

Если вы часто работаете за компьютером или читаете, то можете ощущать боль в глазах от усталости.

Аллергия может вызвать сухость и раздражение в глазах.

Инфекции глаз могут вызывать боль и дискомфорт.

Кератит — это воспаление роговицы, которое может вызвать сильную боль в глазах.

Глаукома — это заболевание глаз, которое вызывает боль и даже потерю зрения.

К какому врачу обратиться

Если вы испытываете боль, то необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу. Это врач, специализирующийся на заболеваниях глаз. Он проведет необходимое обследование глаз для определения причины и назначит соответствующее лечение.

Если боли в глазах возникают из-за других заболеваний, таких как грипп или аллергия, то врач-терапевт назначит необходимое лечение. Если боли в глазах сопровождаются другими симптомами, например, потерей зрения, сильными головными болями или нарушениями координации, то необходимо вызывать скорую помощь.

Если боли в глазах не проходят, не стоит откладывать визит к врачу. Некоторые проблемы с глазами могут привести к ухудшению зрения или даже его потере, поэтому очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью.

Итог

Боль в глазах возникает по разным причинам и ее появление не следует игнорировать. Чтобы справиться с проблемой и предотвратить ее повторное возникновение, необходимо следить за своим здоровьем, проводить правильную гигиену глаз и носить соответствующие очки или линзы.

Если боль в глазах длительное время не проходит, обязательно обратитесь к врачу. Своевременное лечение поможет избежать возможных осложнений и сохранить зрение на долгие годы.

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