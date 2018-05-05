Как лечить цистит у женщин: советы врачей
Вопросы лечения и профилактики воспалительного процесса слизистой мочевого пузыря актуальны уже не первый год и даже десятилетие. Частые циститы у женщин обусловлены анатомическими особенностями строения половых органов и высоким темпом жизни, который зачастую не даёт возможности правильно и своевременно оказать медицинскую помощь в начальный период болезни.
Особенности цистита у женщин
Цистит – это специфическое или неспецифическое воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.
Специфическое воспаление вызвано патогенными бактериями, вирусами и паразитами, самыми распространёнными представителями которых являются гонококки и грибковые инфекции.
Неспецифическое воспаление вызывают условно-патогенные бактерии, которые в норме у женщины присутствуют всегда, но из-за сочетания определённых факторов могут размножаться и вызывать соответствующую клиническую картину.
Представителями условно-патогенной флоры являются стафилококки, стрептококки, кишечные палочки, клостридии и другие.
Частый цистит у женщин обусловлен несколькими факторами:
- Близость расположения анального отверстия и влагалища.
- Анатомическая особенность женской уретры или мочеиспускательного канала предрасполагает к развитию патогенных микроорганизмов. Это объясняется её относительной шириной и небольшой длиной по сравнению с мужской уретрой.
- Отсутствие возможности использования биде после каждого посещения туалета.
- Менструация. Кровь является очень хорошей питательной средой для роста большинства бактерий, поэтому ежемесячные выделения могут провоцировать рецидив цистита независимо от погодных условий, замерзания и других стандартных причин.
- Неудобное или тесное бельё. Выбор красивых и сексуальных трусиков является очень важным для любой женщины, но ежедневное использование такого рода белья может привести к распространению и перемещению бактерий влагалищной флоры в уретру. Это в свою очередь может спровоцировать уретрит, цистит, пиелонефрит.
Клинические признаки цистита у женщин
Признаки цистита у женщин не очень специфичны, поэтому цистит обычно дифференцируют с гинекологической и урологической патологией.
Признаки цистита у женщин:
- Боль в нижней части живота.
- Боль при мочеиспускании.
- Мутная моча (зачастую с осадком в виде песка, слизи или хлопьев).
- Кровь в моче.
Дифференцировать цистит необходимо с:
- внематочная беременность;
- острый аппендицит;
- аднексит и другие воспалительные процессы придатков;
- проктит;
- пиелонефрит и гломерулонефрит;
- уретрит.
Лечение цистита у женщин в домашних условиях
Учитывая высокую распространённость цистита, многие задумываются, как самостоятельно лечить цистит у женщин. В домашних условиях быстро избавиться от болезни можно только на начальных стадиях, когда только появились первые признаки.
Лечение цистита у женщины должно быть направлено на несколько факторов одновременно:
- Воздействие на саму причину воспалительного процесса.
- Противовоспалительная терапия.
- Профилактика восхождения инфекции и поражения почек.
Лечение непосредственной причины цистита заключается в применении антибиотикотерапии. Конечно, если женщина несколько часов назад замёрзла и кроме дискомфорта внизу живота ничего опасного не ощущает можно обойтись просто горячей ванной, грелкой внизу живота и приёмом мочегонных лекарств.
Если же настолько простые методы не помогли необходимо переходить на радикальное лечение.
Из антибиотиков лучше всего подойдут самые простые и недорогие препараты:
- Фуразолидон (цена в среднем 8 грн или 20 рублей).
- Доксициклин (цена в среднем 12 грн или 24 рубля).
Стоят они копейки, но эффективность лечения воспалительных процессов, которые были вызваны простой условно-патогенной флорой достаточно высока. Лечение антибиотиками необходимо продолжать до конца, даже если после первого приёма лекарственного средства состояние значительно улучшилось. Это важно с целью профилактики возникновения резистентности (нечувствительности) микроорганизмов к антибиотикам.
Более сложные препараты из категории антибиотиков широкого спектра для лечения простого неосложнённого цистита лучше не использовать, так как это может быть неэффективно и даже порой вредно для здоровья.
Вторым и немаловажным этапом в быстром лечении цистита у женщин в домашних условиях является соблюдение диеты. При обострении хронического цистита рекомендовано придерживаться нескольких правил:
- Употребление большого количества жидкости. Это может быть травяной чай, соки, морсы, минеральная вода и тому подобные продукты. Главное чтобы увеличился объём вторичной мочи, которая механическим путём будет выводить бактерии и их продукты жизнедеятельности. В напитки можно добавить мёд, так как он обладает общим противовоспалительным и иммуномодулирующим действием.
- Употребление большого количества фруктов и овощей.
Строго запрещено употребление:
- алкогольные напитки различной крепости. Употребление алкоголя с антибиотиками и вообще любыми лекарственными средствами ведёт к развитию токсического воспаления печени, которое очень плохо поддаётся лечению;
- острые, солёные, копченые и консервированные продукты задерживают лишнюю воду в организме, поэтому уже при наличии воспалительного процесса в системе мочевыделительных органов вы будет создавать лишнюю нагрузку.
Патогенетическое или симптоматическое лечение цистита в домашних условиях является не основным, а вспомогательным этапом.
К категории таких лекарственных средств можно отнести:
- Противовоспалительная терапия: ибупрофен по 200 мг 3 р/д – 3-5 дней.
- Мочегонные препараты: уролесан и его аналоги.
К местным средствам лечения можно отнести горячую ванну, прикладывание грелки к низу живота. Нужно отметить, что эта категория лечения особенно эффективна в самом начале заболевания, когда воспалительный процесс еще не приобрёл больших масштабов.
Лечение циститов у женщин в домашних условиях достаточно простое, но не стоит надеяться на быстрое выздоровление, ведь неправильное и поспешное лечение часто ведёт к хронизации инфекции и появлению осложнений.