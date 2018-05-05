Вопросы лечения и профилактики воспалительного процесса слизистой мочевого пузыря актуальны уже не первый год и даже десятилетие. Частые циститы у женщин обусловлены анатомическими особенностями строения половых органов и высоким темпом жизни, который зачастую не даёт возможности правильно и своевременно оказать медицинскую помощь в начальный период болезни.

Особенности цистита у женщин

Цистит – это специфическое или неспецифическое воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.

Специфическое воспаление вызвано патогенными бактериями, вирусами и паразитами, самыми распространёнными представителями которых являются гонококки и грибковые инфекции.

Неспецифическое воспаление вызывают условно-патогенные бактерии, которые в норме у женщины присутствуют всегда, но из-за сочетания определённых факторов могут размножаться и вызывать соответствующую клиническую картину.

Представителями условно-патогенной флоры являются стафилококки, стрептококки, кишечные палочки, клостридии и другие.

Частый цистит у женщин обусловлен несколькими факторами:

Близость расположения анального отверстия и влагалища. Анатомическая особенность женской уретры или мочеиспускательного канала предрасполагает к развитию патогенных микроорганизмов. Это объясняется её относительной шириной и небольшой длиной по сравнению с мужской уретрой. Отсутствие возможности использования биде после каждого посещения туалета. Менструация. Кровь является очень хорошей питательной средой для роста большинства бактерий, поэтому ежемесячные выделения могут провоцировать рецидив цистита независимо от погодных условий, замерзания и других стандартных причин. Неудобное или тесное бельё. Выбор красивых и сексуальных трусиков является очень важным для любой женщины, но ежедневное использование такого рода белья может привести к распространению и перемещению бактерий влагалищной флоры в уретру. Это в свою очередь может спровоцировать уретрит, цистит, пиелонефрит.

Клинические признаки цистита у женщин

Признаки цистита у женщин не очень специфичны, поэтому цистит обычно дифференцируют с гинекологической и урологической патологией.

Признаки цистита у женщин:

Боль в нижней части живота. Боль при мочеиспускании. Мутная моча (зачастую с осадком в виде песка, слизи или хлопьев). Кровь в моче.

Дифференцировать цистит необходимо с:

внематочная беременность;

острый аппендицит;

аднексит и другие воспалительные процессы придатков;

проктит;

пиелонефрит и гломерулонефрит;

уретрит.

Лечение цистита у женщин в домашних условиях

Учитывая высокую распространённость цистита, многие задумываются, как самостоятельно лечить цистит у женщин. В домашних условиях быстро избавиться от болезни можно только на начальных стадиях, когда только появились первые признаки.

Лечение цистита у женщины должно быть направлено на несколько факторов одновременно:

Воздействие на саму причину воспалительного процесса. Противовоспалительная терапия. Профилактика восхождения инфекции и поражения почек.

Лечение непосредственной причины цистита заключается в применении антибиотикотерапии. Конечно, если женщина несколько часов назад замёрзла и кроме дискомфорта внизу живота ничего опасного не ощущает можно обойтись просто горячей ванной, грелкой внизу живота и приёмом мочегонных лекарств.

Если же настолько простые методы не помогли необходимо переходить на радикальное лечение.

Из антибиотиков лучше всего подойдут самые простые и недорогие препараты:

Фуразолидон (цена в среднем 8 грн или 20 рублей). Доксициклин (цена в среднем 12 грн или 24 рубля).

Стоят они копейки, но эффективность лечения воспалительных процессов, которые были вызваны простой условно-патогенной флорой достаточно высока. Лечение антибиотиками необходимо продолжать до конца, даже если после первого приёма лекарственного средства состояние значительно улучшилось. Это важно с целью профилактики возникновения резистентности (нечувствительности) микроорганизмов к антибиотикам.

Более сложные препараты из категории антибиотиков широкого спектра для лечения простого неосложнённого цистита лучше не использовать, так как это может быть неэффективно и даже порой вредно для здоровья.

Вторым и немаловажным этапом в быстром лечении цистита у женщин в домашних условиях является соблюдение диеты. При обострении хронического цистита рекомендовано придерживаться нескольких правил:

Употребление большого количества жидкости. Это может быть травяной чай, соки, морсы, минеральная вода и тому подобные продукты. Главное чтобы увеличился объём вторичной мочи, которая механическим путём будет выводить бактерии и их продукты жизнедеятельности. В напитки можно добавить мёд, так как он обладает общим противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Употребление большого количества фруктов и овощей.

Строго запрещено употребление:

алкогольные напитки различной крепости. Употребление алкоголя с антибиотиками и вообще любыми лекарственными средствами ведёт к развитию токсического воспаления печени, которое очень плохо поддаётся лечению;

острые, солёные, копченые и консервированные продукты задерживают лишнюю воду в организме, поэтому уже при наличии воспалительного процесса в системе мочевыделительных органов вы будет создавать лишнюю нагрузку.

Патогенетическое или симптоматическое лечение цистита в домашних условиях является не основным, а вспомогательным этапом.

К категории таких лекарственных средств можно отнести:

Противовоспалительная терапия: ибупрофен по 200 мг 3 р/д – 3-5 дней. Мочегонные препараты: уролесан и его аналоги.

К местным средствам лечения можно отнести горячую ванну, прикладывание грелки к низу живота. Нужно отметить, что эта категория лечения особенно эффективна в самом начале заболевания, когда воспалительный процесс еще не приобрёл больших масштабов.

Лечение циститов у женщин в домашних условиях достаточно простое, но не стоит надеяться на быстрое выздоровление, ведь неправильное и поспешное лечение часто ведёт к хронизации инфекции и появлению осложнений.