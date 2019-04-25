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Лечение колита кишечника у взрослых

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Резкая боль в животе, связанная с колитом кишечника, может настигнуть неожиданно и в самый неподходящий момент. На ранней стадии вполне можно проводить комплексное лечение колита в домашних условиях. О том, как распознать симптомы этого заболевания у взрослых, расскажем ниже.

Симптомы колита кишечника

Колит кишечника в общих чертах характеризуется воспалением слизистой оболочки толстого отдела кишечника. При этом нарушаются основные функции кишечника:

  • завершающий процесс пищеварения;
  • продуцирование важных витаминов;
  • нарушается обмен веществ.

Болезнь протекает в острой и хронической формах. Острая фаза заболевания характеризуется симптомами:

  • схваткообразная боль в кишечнике;
  • не прекращающийся понос;
  • вздутие живота от повышенного газообразования;
  • кал содержит большое количество гнойной слизи, кровь;
  • ложные позывы к дефекации, заканчивающиеся небольшими выделениями кала и слизи.

Хроническая форма колита кишечника имеет свои симптомы:

  • постоянные запоры, сменяются поносами;
  • ощущение тяжести в животе после приема пищи;
  • ноющие боли;
  • газообразование и вздутие живота;
  • резкий гнилостный запах каловых масс, слизь.

Как следствие сбоев пищеварения и нарушения обмена веществ, ощущается ухудшение общего самочувствия, что также является симптомами хронического колита:

  • тошнота;
  • неприятный запах изо рта;
  • белый налет на языке;
  • упадок сил, недомогание;
  • снижение веса;
  • авитоминоз.

Виды колита

У колита кишечника имеются несколько разных видов и типов, имеющих свои особенности, как по симптомам, так и по лечению.

Виды колита кишечника разделяются по анатомической локализации воспаления в различных отделах:

  • панколит. Поражен весь кишечник.
  • тифлит. Поражением захвачена слепая кишка.
  • трансверзит. Воспалена поперечная часть ободочного кишечника.
  • сигмоидид. Очаг воспаления расположен в сигмовидной кишке.
  • проктит. Воспаление прямой кишки.
  • диффузный колит. В результате проникновения воспаления из толстого кишечника в тонкий кишечник.
  • ректосигмоид. Когда наряду с воспалением в одном отделе кишечника, поражаются и смежные отделы, в результате диффузного проникновения.

Также различают правостороннее и левостороннее воспаление толстой ободочной кишки.

Типы колита

По характеру воспалительного процесса в стенке толстой кишки различаются несколько типов колита кишечника. Каждый классифицированный тип имеет свои симптомы и методы лечения у взрослых, при обязательном соблюдении диеты.

Катаральный тип

Имеет поверхностную область воспаления, захватывающую верхний слой слизистой оболочки кишечника.

Имеет острый характер, возникает в результате различных отравлений, как пищевых, так и химических. Хорошо поддается лечению, при надлежащей терапии, проходит за несколько дней. В противном случае, переходит в следующий тип поражения.

Эрозивный тип

Более глубокое проникновение воспаления в слизистую кишечника, доходящее до кровеносной системы. В результате разрушения мелких капилляров, наблюдается:

  • кровотечение;
  • резкая боль;
  • металлический привкус во рту.

На этом этапе болезни кровь из разрушенных сосудов попадает в кал, а в кровеносную систему организма может быть занесена инфекция.

  • А вас был колит кишечника?

Атрофический тип

В результате длительного хронического колита кишечника и отсутствием эффективного лечения у взрослых, воспалительный процесс проникает все глубже, затрагивая мускулатуру, в результате появляются неприятные изменения и симптомы:

  • частые запоры;
  • стенки кишки растягиваются и истончаются;
  • появляются язвы от соприкосновения с гниющими массами;
  • образовываются свищи, приводящие к прободению стенки кишечника.

Фибринозный

В результате лечения антибиотиками и подавления естественной микрофлоры, разрастается патогенная микрофлора со своими штаммами бактерий. На поверхности слизистой образуются пленки из фибриновых нитей.

Колит кишечника у взрослых, симптомы которого указывают на развитие данного типа, особенно нуждается в лечении соответствующими эффективными препаратами.

Язвенный

Данный тип колита называется еще недифференцированным, с большим количеством кровоточащих поражений мускулатуры толстой кишки.

Характеризуется симптомами:

  • периодические боли, усиливающиеся и ослабевающие;
  • затруднительная дефекация или понос с кровью;
  • интоксикация организма.

Может привести к раку толстой кишки, который чаще диагностируется у женщин.

Причины и факторы риска

Благодатной почвой возникновения болезни является:

  • нарушенная микрофлоры кишечника, в результате нерационального питания;
  • постоянных стрессов;
  • злоупотребления антибиотиками.

Медицинская наука условно объединяет все причины возникновения колита в две основные группы:

  • паразитарный;
  • немикробный.

Возбудителями воспаления при паразитарном колите являются:

  • сальмонеллы;
  • бактерии, вызывающие бутулизм;
  • грибковые бактерии;
  • возбудители различных инфекций и вирусов;
  • кишечная палочка;
  • анаэробные микробы, образующиеся в самом кишечнике при подавлении естественной микрофлоры антибиотиками;
  • кишечные колонии червей.

К факторам риска получения колита является употребление в пищу некачественных просроченных продуктов, не прожаренного мяса с кровью, плохо промытых продуктов, а также не своевременное мытье рук.

К немикробным причинам появления острого и хронического колита кишечника у взрослых, сопровождающегося характерными симптомами и необходимым лечением, относятся:

  • нерациональное питание, обедненное клетчаткой (овощи, фрукты, отруби);
  • возрастные изменения внутренних органов, в том числе сердца и печени, приводящие к нарушению кровообращения;
  • отравления различных видов;
  • постоянное употребление слабительных;
  • частое использование антибиотиков при различной терапии.

Лечение колита

Как и при лечении практически любого заболевания, лечение должно быть комплексным и начинаться с пересмотра рациона питания.

Диета при колите

Питание при колите кишечника у взрослых с характерными симптомами и лечением, должно соответствовать диете № 4 по таблице Певзнера:

  • диета № 4 – в особо остром периоде;
  • диета № 4 б – при менее остром.

Продукты, согласно этой диете, должны быть подобраны так, чтобы соответствовать суточному составу:

  • белки – 85 – 90 г;
  • жиры – 70 – 80 г;
  • углеводы – 300 – 350 г;
  • соль – 8 – 10 г.

Питание 5 – 6 раз в день небольшими порциями, клетчатки минимальное количество.

Основные требования к пище:

  • не раздражать стенки кишечника;
  • температура в пределах 15 – 60 *С, т. е. не холодная и не слишком горячая;
  • приготовление – отваривание или тушение на пару;
  • употребление - в протертом или измельченном виде.

Вода не менее 2 х литров в день.

Антимикробные средства

Комплексное лечение колита кишечника у взрослых в домашних условиях, согласно симптомам и назначениям врача, направлено на устранение причин, выявленных на основе обследования.

Если колит имеет паразитарный этиологию, то лечение препаратами направлено на выведение возбудителей патогенной микрофлоры из организма.

Каждый вид паразитов и микробов чувствителен к определенным препаратам, которые определены в группы:

  • сульфаниламиды. Фталазол, Сульгин, помогут избавиться от кишечной палочки и других возбудителей.
  • нитрофураны. Наиболее эффективным препаратом является Энтерофурил.
  • хинолоны. Нолицин, Софазин, Медоциприн, эти две группы препаратов (нитрофураны и хинолы) позволяют вывести из кишечника лямблии, шигеллы, клостридии, сальмонеллы, холерный имбрион.
  • антибиотики. Оказывают более широкое антимикробное воздействие, уничтожая паразитов и микробов.

Наиболее распространены назначения Левомицитина, Неомицина, Альфа – Нормикса.

Антигельминные препараты

Имеют направленное действие против паразитических червей – нематодов, остриц, аскаридов.

Из наиболее эффективных можно выделить два препарата: Немозол, Вермокс. По показаниям гастроэнтеролог назначает и усиленное лечение для борьбы с данными паразитами.

Спазмолитики

При колитах спазм и боль – обычное явление, для снятия этих неприятных симптомов назначаются препараты, снимающие спазм.

Справиться с проблемой помогут такие проверенные лекарственные средства, как:

  • Но-Шпа, Мотилиум, Церукал, Реглан, Имодиум, Дюспаталин, Бускопан.

Средства от поноса

Целый ряд эффективных препаратов помогут справиться и с таким сопутствующим колиту симптомом, как частые поносы. Все препараты показаны для лечения и при язвенном колите кишечника у взрослых, в соответствии с характерными симптомами.

Наиболее часто назначают препараты:

  • Тансал, с вяжущим и противовоспалительным действием;
  • Аллилсат, спиртовая вытяжка чеснока, подавляет патогенную микрофлору;
  • Смекта, впитывает токсины;
  • Бевисал, противовоспалительное, вяжущее и антимикробное воздействие.

Во время поноса необходимо принимать солевые регидранты, помогающие избежать обезвоживания: Регидрон, Оралит, Хумана.

Средства от вздутия и газообразования

От вздутия и газообразования также назначается комплексное лечение препаратами, которые имеют разный подход к данной сложной проблеме, сопутствующей колиту.

Адсорбенты – связывают скопления слизи, как питательную среду для микробов и микроорганизмов.

К таким препаратам относятся: Карбонат кальция, Танальбин, Полифенан, Энтородез, Натрий вмсмута.

Энтеросорбенты: Активированный уголь, Фильтрум, Лакта-фильтрум.

Также гастроэнтерологи назначают препараты с ферментами, нормализующие кислотность и помогающие пищеарению, что также уменьшает газообразование: Панкреатин, Мезим, Фестал.

В комплексное лечение включаются и пробиотики: Линекс, Бифидубактерин.

Также бороться с газообразованием и вздутием помогают препараты группы спазмалитиков.

Средства от запора

Колит, сопровождающийся запорами, лечится включением в общую терапию таких групп препаратов, как:

  • спазмалитики;
  • желчегонные;
  • препараты с ферментами.

При запорах показан прием витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, никотиновой кислоты.

Также эффективным является популярный препарат Докузат, стимулирующий перистальтику.

Часто при колитах с запорами прибегают к помощи слабительных: Бисакодил, Сеннаде, Дуфалак.

Народные методы лечения колита у взрослых

Народные средства являются очень эффективным помощником в общем комплексном лечении колита кишечника у взрослых. Причем для каждого вида и типа колита, характеризующегося своими симптомами, применяются различные сборы лекарственных трав.

В основном из лекарственных трав готовят:

  • настои;
  • отвары;
  • чаи.

При болевых ощущениях:

  • спорыш, подорожник, гусиные лапки, взятые в пропорции 1:2:1. Взять следует 4 ст. л, заварить стаканом кипятка, настаивать 30 минут. Принимать по 100 мл за час до еды 5 раз в день.

При хроническом колите:

  • 2 ст. л облепихового масла.

При остром колите:

  • чай с малиной.

При вздутии и газообразовании:

  • настой тысячелистника, 2 ст. л засыпать в термос, настаивать сутки, пить по 30 капель за 30 минут до еды;
  • отвар ягод черемухи.

Возможные последствия колита

Если болезнь мучает уже более 10 лет, а больной не получает адекватного лечения, то последствия могут быть самыми неутешительными, в том числе и онкологические.

Кроме того, колит провоцирует:

  • кишечные кровотечения;
  • расширение толстой кишки (перфорация);
  • острую токсическую дилатацию.

Все перечисленные последствия вполне могут закончится летальным исходом.

Также колит способствует появлению таких недугов, как:

  • гангренозная пиодермия;
  • эпислекрит;
  • узловая эритема;
  • гепатомегалия.

Профилактика

Как не звучит это банально, но здоровый образ жизни с ранних детских лет, способен уберечь не только от колита кишечника, но и еще от других, не менее страшных недугов.

Кроме того, личная гигиена, осведомленность в вопросах приготовления сырого мяса, птицы и рыбы, также поможет избежать колита кишечника и его страшных последствий.

В заключение следует отметить, что важно не упустить время и не заниматься самолечением, как бы вы не были знакомы с информацией о болезни. Визит к гастроэнтерологу при появлении первых же симптомов колита кишечника должен быть незамедлительным. Только он сможет назначить правильное лечение. 

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25.04.2019
Теги: кишечник симптомы лечение

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А как лечите колит вы? 2  

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  • Олег / 25.04.19 10:44
    -
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    С возрастом чего только не бывает, от всего не вылечишься, просто надо держаться, сколько сможешь. Нет я совсем не против визита к врачу, просто рассуждаю. А за здоровьем следить надо смолоду, это точно.
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  • Рита / 25.04.19 10:44
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    Часто страдаю вздутием живота, неужели у меня колит, аж страшно становится, срочно пойду на обследование. Спасибо за информацию и предупреждение о последствиях. Детей приучаю мыть руки еще с трех лет, столько всяких болячек, без гигиены - никуда.
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