Лечение колита кишечника у взрослых

Резкая боль в животе, связанная с колитом кишечника, может настигнуть неожиданно и в самый неподходящий момент. На ранней стадии вполне можно проводить комплексное лечение колита в домашних условиях. О том, как распознать симптомы этого заболевания у взрослых, расскажем ниже.

Симптомы колита кишечника

Колит кишечника в общих чертах характеризуется воспалением слизистой оболочки толстого отдела кишечника. При этом нарушаются основные функции кишечника:

завершающий процесс пищеварения;

продуцирование важных витаминов;

нарушается обмен веществ.

Болезнь протекает в острой и хронической формах. Острая фаза заболевания характеризуется симптомами:

схваткообразная боль в кишечнике;

не прекращающийся понос;

вздутие живота от повышенного газообразования;

кал содержит большое количество гнойной слизи, кровь;

ложные позывы к дефекации, заканчивающиеся небольшими выделениями кала и слизи.

Хроническая форма колита кишечника имеет свои симптомы:

постоянные запоры, сменяются поносами;

ощущение тяжести в животе после приема пищи;

ноющие боли;

газообразование и вздутие живота;

резкий гнилостный запах каловых масс, слизь.

Как следствие сбоев пищеварения и нарушения обмена веществ, ощущается ухудшение общего самочувствия, что также является симптомами хронического колита:

тошнота;

неприятный запах изо рта;

белый налет на языке;

упадок сил, недомогание;

снижение веса;

авитоминоз.

Виды колита

У колита кишечника имеются несколько разных видов и типов, имеющих свои особенности, как по симптомам, так и по лечению.

Виды колита кишечника разделяются по анатомической локализации воспаления в различных отделах:

панколит. Поражен весь кишечник.

тифлит. Поражением захвачена слепая кишка.

трансверзит. Воспалена поперечная часть ободочного кишечника.

сигмоидид. Очаг воспаления расположен в сигмовидной кишке.

проктит. Воспаление прямой кишки.

диффузный колит. В результате проникновения воспаления из толстого кишечника в тонкий кишечник.

ректосигмоид. Когда наряду с воспалением в одном отделе кишечника, поражаются и смежные отделы, в результате диффузного проникновения.

Также различают правостороннее и левостороннее воспаление толстой ободочной кишки.

Типы колита

По характеру воспалительного процесса в стенке толстой кишки различаются несколько типов колита кишечника. Каждый классифицированный тип имеет свои симптомы и методы лечения у взрослых, при обязательном соблюдении диеты.

Катаральный тип

Имеет поверхностную область воспаления, захватывающую верхний слой слизистой оболочки кишечника.

Имеет острый характер, возникает в результате различных отравлений, как пищевых, так и химических. Хорошо поддается лечению, при надлежащей терапии, проходит за несколько дней. В противном случае, переходит в следующий тип поражения.

Эрозивный тип

Более глубокое проникновение воспаления в слизистую кишечника, доходящее до кровеносной системы. В результате разрушения мелких капилляров, наблюдается:

кровотечение;

резкая боль;

металлический привкус во рту.

На этом этапе болезни кровь из разрушенных сосудов попадает в кал, а в кровеносную систему организма может быть занесена инфекция.

Атрофический тип

В результате длительного хронического колита кишечника и отсутствием эффективного лечения у взрослых, воспалительный процесс проникает все глубже, затрагивая мускулатуру, в результате появляются неприятные изменения и симптомы:

частые запоры;

стенки кишки растягиваются и истончаются;

появляются язвы от соприкосновения с гниющими массами;

образовываются свищи, приводящие к прободению стенки кишечника.

Фибринозный

В результате лечения антибиотиками и подавления естественной микрофлоры, разрастается патогенная микрофлора со своими штаммами бактерий. На поверхности слизистой образуются пленки из фибриновых нитей.

Колит кишечника у взрослых, симптомы которого указывают на развитие данного типа, особенно нуждается в лечении соответствующими эффективными препаратами.

Язвенный

Данный тип колита называется еще недифференцированным, с большим количеством кровоточащих поражений мускулатуры толстой кишки.

Характеризуется симптомами:

периодические боли, усиливающиеся и ослабевающие;

затруднительная дефекация или понос с кровью;

интоксикация организма.

Может привести к раку толстой кишки, который чаще диагностируется у женщин.

Причины и факторы риска

Благодатной почвой возникновения болезни является:

нарушенная микрофлоры кишечника, в результате нерационального питания;

постоянных стрессов;

злоупотребления антибиотиками.

Медицинская наука условно объединяет все причины возникновения колита в две основные группы:

паразитарный;

немикробный.

Возбудителями воспаления при паразитарном колите являются:

сальмонеллы;

бактерии, вызывающие бутулизм;

грибковые бактерии;

возбудители различных инфекций и вирусов;

кишечная палочка;

анаэробные микробы, образующиеся в самом кишечнике при подавлении естественной микрофлоры антибиотиками;

кишечные колонии червей.

К факторам риска получения колита является употребление в пищу некачественных просроченных продуктов, не прожаренного мяса с кровью, плохо промытых продуктов, а также не своевременное мытье рук.

К немикробным причинам появления острого и хронического колита кишечника у взрослых, сопровождающегося характерными симптомами и необходимым лечением, относятся:

нерациональное питание, обедненное клетчаткой (овощи, фрукты, отруби);

возрастные изменения внутренних органов, в том числе сердца и печени, приводящие к нарушению кровообращения;

отравления различных видов;

постоянное употребление слабительных;

частое использование антибиотиков при различной терапии.

Лечение колита

Как и при лечении практически любого заболевания, лечение должно быть комплексным и начинаться с пересмотра рациона питания.

Диета при колите

Питание при колите кишечника у взрослых с характерными симптомами и лечением, должно соответствовать диете № 4 по таблице Певзнера:

диета № 4 – в особо остром периоде;

диета № 4 б – при менее остром.

Продукты, согласно этой диете, должны быть подобраны так, чтобы соответствовать суточному составу:

белки – 85 – 90 г;

жиры – 70 – 80 г;

углеводы – 300 – 350 г;

соль – 8 – 10 г.

Питание 5 – 6 раз в день небольшими порциями, клетчатки минимальное количество.

Основные требования к пище:

не раздражать стенки кишечника;

температура в пределах 15 – 60 *С, т. е. не холодная и не слишком горячая;

приготовление – отваривание или тушение на пару;

употребление - в протертом или измельченном виде.

Вода не менее 2 х литров в день.

Антимикробные средства

Комплексное лечение колита кишечника у взрослых в домашних условиях, согласно симптомам и назначениям врача, направлено на устранение причин, выявленных на основе обследования.

Если колит имеет паразитарный этиологию, то лечение препаратами направлено на выведение возбудителей патогенной микрофлоры из организма.

Каждый вид паразитов и микробов чувствителен к определенным препаратам, которые определены в группы:

сульфаниламиды. Фталазол, Сульгин, помогут избавиться от кишечной палочки и других возбудителей.

нитрофураны. Наиболее эффективным препаратом является Энтерофурил.

хинолоны. Нолицин, Софазин, Медоциприн, эти две группы препаратов (нитрофураны и хинолы) позволяют вывести из кишечника лямблии, шигеллы, клостридии, сальмонеллы, холерный имбрион.

антибиотики. Оказывают более широкое антимикробное воздействие, уничтожая паразитов и микробов.

Наиболее распространены назначения Левомицитина, Неомицина, Альфа – Нормикса.

Антигельминные препараты

Имеют направленное действие против паразитических червей – нематодов, остриц, аскаридов.

Из наиболее эффективных можно выделить два препарата: Немозол, Вермокс. По показаниям гастроэнтеролог назначает и усиленное лечение для борьбы с данными паразитами.

Спазмолитики

При колитах спазм и боль – обычное явление, для снятия этих неприятных симптомов назначаются препараты, снимающие спазм.

Справиться с проблемой помогут такие проверенные лекарственные средства, как:

Но-Шпа, Мотилиум, Церукал, Реглан, Имодиум, Дюспаталин, Бускопан.

Средства от поноса

Целый ряд эффективных препаратов помогут справиться и с таким сопутствующим колиту симптомом, как частые поносы. Все препараты показаны для лечения и при язвенном колите кишечника у взрослых, в соответствии с характерными симптомами.

Наиболее часто назначают препараты:

Тансал, с вяжущим и противовоспалительным действием;

Аллилсат, спиртовая вытяжка чеснока, подавляет патогенную микрофлору;

Смекта, впитывает токсины;

Бевисал, противовоспалительное, вяжущее и антимикробное воздействие.

Во время поноса необходимо принимать солевые регидранты, помогающие избежать обезвоживания: Регидрон, Оралит, Хумана.

Средства от вздутия и газообразования

От вздутия и газообразования также назначается комплексное лечение препаратами, которые имеют разный подход к данной сложной проблеме, сопутствующей колиту.

Адсорбенты – связывают скопления слизи, как питательную среду для микробов и микроорганизмов.

К таким препаратам относятся: Карбонат кальция, Танальбин, Полифенан, Энтородез, Натрий вмсмута.

Энтеросорбенты: Активированный уголь, Фильтрум, Лакта-фильтрум.

Также гастроэнтерологи назначают препараты с ферментами, нормализующие кислотность и помогающие пищеарению, что также уменьшает газообразование: Панкреатин, Мезим, Фестал.

В комплексное лечение включаются и пробиотики: Линекс, Бифидубактерин.

Также бороться с газообразованием и вздутием помогают препараты группы спазмалитиков.

Средства от запора

Колит, сопровождающийся запорами, лечится включением в общую терапию таких групп препаратов, как:

спазмалитики;

желчегонные;

препараты с ферментами.

При запорах показан прием витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, никотиновой кислоты.

Также эффективным является популярный препарат Докузат, стимулирующий перистальтику.

Часто при колитах с запорами прибегают к помощи слабительных: Бисакодил, Сеннаде, Дуфалак.

Народные методы лечения колита у взрослых

Народные средства являются очень эффективным помощником в общем комплексном лечении колита кишечника у взрослых. Причем для каждого вида и типа колита, характеризующегося своими симптомами, применяются различные сборы лекарственных трав.

В основном из лекарственных трав готовят:

настои;

отвары;

чаи.

При болевых ощущениях:

спорыш, подорожник, гусиные лапки, взятые в пропорции 1:2:1. Взять следует 4 ст. л, заварить стаканом кипятка, настаивать 30 минут. Принимать по 100 мл за час до еды 5 раз в день.

При хроническом колите:

2 ст. л облепихового масла.

При остром колите:

чай с малиной.

При вздутии и газообразовании:

настой тысячелистника, 2 ст. л засыпать в термос, настаивать сутки, пить по 30 капель за 30 минут до еды;

отвар ягод черемухи.

Возможные последствия колита

Если болезнь мучает уже более 10 лет, а больной не получает адекватного лечения, то последствия могут быть самыми неутешительными, в том числе и онкологические.

Кроме того, колит провоцирует:

кишечные кровотечения;

расширение толстой кишки (перфорация);

острую токсическую дилатацию.

Все перечисленные последствия вполне могут закончится летальным исходом.

Также колит способствует появлению таких недугов, как:

гангренозная пиодермия;

эпислекрит;

узловая эритема;

гепатомегалия.

Профилактика

Как не звучит это банально, но здоровый образ жизни с ранних детских лет, способен уберечь не только от колита кишечника, но и еще от других, не менее страшных недугов.

Кроме того, личная гигиена, осведомленность в вопросах приготовления сырого мяса, птицы и рыбы, также поможет избежать колита кишечника и его страшных последствий.

В заключение следует отметить, что важно не упустить время и не заниматься самолечением, как бы вы не были знакомы с информацией о болезни. Визит к гастроэнтерологу при появлении первых же симптомов колита кишечника должен быть незамедлительным. Только он сможет назначить правильное лечение.