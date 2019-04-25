Лечение колита кишечника у взрослых
Резкая боль в животе, связанная с колитом кишечника, может настигнуть неожиданно и в самый неподходящий момент. На ранней стадии вполне можно проводить комплексное лечение колита в домашних условиях. О том, как распознать симптомы этого заболевания у взрослых, расскажем ниже.
Симптомы колита кишечника
Колит кишечника в общих чертах характеризуется воспалением слизистой оболочки толстого отдела кишечника. При этом нарушаются основные функции кишечника:
- завершающий процесс пищеварения;
- продуцирование важных витаминов;
- нарушается обмен веществ.
Болезнь протекает в острой и хронической формах. Острая фаза заболевания характеризуется симптомами:
- схваткообразная боль в кишечнике;
- не прекращающийся понос;
- вздутие живота от повышенного газообразования;
- кал содержит большое количество гнойной слизи, кровь;
- ложные позывы к дефекации, заканчивающиеся небольшими выделениями кала и слизи.
Хроническая форма колита кишечника имеет свои симптомы:
- постоянные запоры, сменяются поносами;
- ощущение тяжести в животе после приема пищи;
- ноющие боли;
- газообразование и вздутие живота;
- резкий гнилостный запах каловых масс, слизь.
Как следствие сбоев пищеварения и нарушения обмена веществ, ощущается ухудшение общего самочувствия, что также является симптомами хронического колита:
- тошнота;
- неприятный запах изо рта;
- белый налет на языке;
- упадок сил, недомогание;
- снижение веса;
- авитоминоз.
Виды колита
У колита кишечника имеются несколько разных видов и типов, имеющих свои особенности, как по симптомам, так и по лечению.
Виды колита кишечника разделяются по анатомической локализации воспаления в различных отделах:
- панколит. Поражен весь кишечник.
- тифлит. Поражением захвачена слепая кишка.
- трансверзит. Воспалена поперечная часть ободочного кишечника.
- сигмоидид. Очаг воспаления расположен в сигмовидной кишке.
- проктит. Воспаление прямой кишки.
- диффузный колит. В результате проникновения воспаления из толстого кишечника в тонкий кишечник.
- ректосигмоид. Когда наряду с воспалением в одном отделе кишечника, поражаются и смежные отделы, в результате диффузного проникновения.
Также различают правостороннее и левостороннее воспаление толстой ободочной кишки.
Типы колита
По характеру воспалительного процесса в стенке толстой кишки различаются несколько типов колита кишечника. Каждый классифицированный тип имеет свои симптомы и методы лечения у взрослых, при обязательном соблюдении диеты.
Катаральный тип
Имеет поверхностную область воспаления, захватывающую верхний слой слизистой оболочки кишечника.
Имеет острый характер, возникает в результате различных отравлений, как пищевых, так и химических. Хорошо поддается лечению, при надлежащей терапии, проходит за несколько дней. В противном случае, переходит в следующий тип поражения.
Эрозивный тип
Более глубокое проникновение воспаления в слизистую кишечника, доходящее до кровеносной системы. В результате разрушения мелких капилляров, наблюдается:
- кровотечение;
- резкая боль;
- металлический привкус во рту.
На этом этапе болезни кровь из разрушенных сосудов попадает в кал, а в кровеносную систему организма может быть занесена инфекция.
Атрофический тип
В результате длительного хронического колита кишечника и отсутствием эффективного лечения у взрослых, воспалительный процесс проникает все глубже, затрагивая мускулатуру, в результате появляются неприятные изменения и симптомы:
- частые запоры;
- стенки кишки растягиваются и истончаются;
- появляются язвы от соприкосновения с гниющими массами;
- образовываются свищи, приводящие к прободению стенки кишечника.
Фибринозный
В результате лечения антибиотиками и подавления естественной микрофлоры, разрастается патогенная микрофлора со своими штаммами бактерий. На поверхности слизистой образуются пленки из фибриновых нитей.
Колит кишечника у взрослых, симптомы которого указывают на развитие данного типа, особенно нуждается в лечении соответствующими эффективными препаратами.
Язвенный
Данный тип колита называется еще недифференцированным, с большим количеством кровоточащих поражений мускулатуры толстой кишки.
Характеризуется симптомами:
- периодические боли, усиливающиеся и ослабевающие;
- затруднительная дефекация или понос с кровью;
- интоксикация организма.
Может привести к раку толстой кишки, который чаще диагностируется у женщин.
Причины и факторы риска
Благодатной почвой возникновения болезни является:
- нарушенная микрофлоры кишечника, в результате нерационального питания;
- постоянных стрессов;
- злоупотребления антибиотиками.
Медицинская наука условно объединяет все причины возникновения колита в две основные группы:
- паразитарный;
- немикробный.
Возбудителями воспаления при паразитарном колите являются:
- сальмонеллы;
- бактерии, вызывающие бутулизм;
- грибковые бактерии;
- возбудители различных инфекций и вирусов;
- кишечная палочка;
- анаэробные микробы, образующиеся в самом кишечнике при подавлении естественной микрофлоры антибиотиками;
- кишечные колонии червей.
К факторам риска получения колита является употребление в пищу некачественных просроченных продуктов, не прожаренного мяса с кровью, плохо промытых продуктов, а также не своевременное мытье рук.
К немикробным причинам появления острого и хронического колита кишечника у взрослых, сопровождающегося характерными симптомами и необходимым лечением, относятся:
- нерациональное питание, обедненное клетчаткой (овощи, фрукты, отруби);
- возрастные изменения внутренних органов, в том числе сердца и печени, приводящие к нарушению кровообращения;
- отравления различных видов;
- постоянное употребление слабительных;
- частое использование антибиотиков при различной терапии.
Лечение колита
Как и при лечении практически любого заболевания, лечение должно быть комплексным и начинаться с пересмотра рациона питания.
Диета при колите
Питание при колите кишечника у взрослых с характерными симптомами и лечением, должно соответствовать диете № 4 по таблице Певзнера:
- диета № 4 – в особо остром периоде;
- диета № 4 б – при менее остром.
Продукты, согласно этой диете, должны быть подобраны так, чтобы соответствовать суточному составу:
- белки – 85 – 90 г;
- жиры – 70 – 80 г;
- углеводы – 300 – 350 г;
- соль – 8 – 10 г.
Питание 5 – 6 раз в день небольшими порциями, клетчатки минимальное количество.
Основные требования к пище:
- не раздражать стенки кишечника;
- температура в пределах 15 – 60 *С, т. е. не холодная и не слишком горячая;
- приготовление – отваривание или тушение на пару;
- употребление - в протертом или измельченном виде.
Вода не менее 2 х литров в день.
Антимикробные средства
Комплексное лечение колита кишечника у взрослых в домашних условиях, согласно симптомам и назначениям врача, направлено на устранение причин, выявленных на основе обследования.
Если колит имеет паразитарный этиологию, то лечение препаратами направлено на выведение возбудителей патогенной микрофлоры из организма.
Каждый вид паразитов и микробов чувствителен к определенным препаратам, которые определены в группы:
- сульфаниламиды. Фталазол, Сульгин, помогут избавиться от кишечной палочки и других возбудителей.
- нитрофураны. Наиболее эффективным препаратом является Энтерофурил.
- хинолоны. Нолицин, Софазин, Медоциприн, эти две группы препаратов (нитрофураны и хинолы) позволяют вывести из кишечника лямблии, шигеллы, клостридии, сальмонеллы, холерный имбрион.
- антибиотики. Оказывают более широкое антимикробное воздействие, уничтожая паразитов и микробов.
Наиболее распространены назначения Левомицитина, Неомицина, Альфа – Нормикса.
Антигельминные препараты
Имеют направленное действие против паразитических червей – нематодов, остриц, аскаридов.
Из наиболее эффективных можно выделить два препарата: Немозол, Вермокс. По показаниям гастроэнтеролог назначает и усиленное лечение для борьбы с данными паразитами.
Спазмолитики
При колитах спазм и боль – обычное явление, для снятия этих неприятных симптомов назначаются препараты, снимающие спазм.
Справиться с проблемой помогут такие проверенные лекарственные средства, как:
- Но-Шпа, Мотилиум, Церукал, Реглан, Имодиум, Дюспаталин, Бускопан.
Средства от поноса
Целый ряд эффективных препаратов помогут справиться и с таким сопутствующим колиту симптомом, как частые поносы. Все препараты показаны для лечения и при язвенном колите кишечника у взрослых, в соответствии с характерными симптомами.
Наиболее часто назначают препараты:
- Тансал, с вяжущим и противовоспалительным действием;
- Аллилсат, спиртовая вытяжка чеснока, подавляет патогенную микрофлору;
- Смекта, впитывает токсины;
- Бевисал, противовоспалительное, вяжущее и антимикробное воздействие.
Во время поноса необходимо принимать солевые регидранты, помогающие избежать обезвоживания: Регидрон, Оралит, Хумана.
Средства от вздутия и газообразования
От вздутия и газообразования также назначается комплексное лечение препаратами, которые имеют разный подход к данной сложной проблеме, сопутствующей колиту.
Адсорбенты – связывают скопления слизи, как питательную среду для микробов и микроорганизмов.
К таким препаратам относятся: Карбонат кальция, Танальбин, Полифенан, Энтородез, Натрий вмсмута.
Энтеросорбенты: Активированный уголь, Фильтрум, Лакта-фильтрум.
Также гастроэнтерологи назначают препараты с ферментами, нормализующие кислотность и помогающие пищеарению, что также уменьшает газообразование: Панкреатин, Мезим, Фестал.
В комплексное лечение включаются и пробиотики: Линекс, Бифидубактерин.
Также бороться с газообразованием и вздутием помогают препараты группы спазмалитиков.
Средства от запора
Колит, сопровождающийся запорами, лечится включением в общую терапию таких групп препаратов, как:
- спазмалитики;
- желчегонные;
- препараты с ферментами.
При запорах показан прием витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, никотиновой кислоты.
Также эффективным является популярный препарат Докузат, стимулирующий перистальтику.
Часто при колитах с запорами прибегают к помощи слабительных: Бисакодил, Сеннаде, Дуфалак.
Народные методы лечения колита у взрослых
Народные средства являются очень эффективным помощником в общем комплексном лечении колита кишечника у взрослых. Причем для каждого вида и типа колита, характеризующегося своими симптомами, применяются различные сборы лекарственных трав.
В основном из лекарственных трав готовят:
- настои;
- отвары;
- чаи.
При болевых ощущениях:
- спорыш, подорожник, гусиные лапки, взятые в пропорции 1:2:1. Взять следует 4 ст. л, заварить стаканом кипятка, настаивать 30 минут. Принимать по 100 мл за час до еды 5 раз в день.
При хроническом колите:
- 2 ст. л облепихового масла.
При остром колите:
- чай с малиной.
При вздутии и газообразовании:
- настой тысячелистника, 2 ст. л засыпать в термос, настаивать сутки, пить по 30 капель за 30 минут до еды;
- отвар ягод черемухи.
Возможные последствия колита
Если болезнь мучает уже более 10 лет, а больной не получает адекватного лечения, то последствия могут быть самыми неутешительными, в том числе и онкологические.
Кроме того, колит провоцирует:
- кишечные кровотечения;
- расширение толстой кишки (перфорация);
- острую токсическую дилатацию.
Все перечисленные последствия вполне могут закончится летальным исходом.
Также колит способствует появлению таких недугов, как:
- гангренозная пиодермия;
- эпислекрит;
- узловая эритема;
- гепатомегалия.
Профилактика
Как не звучит это банально, но здоровый образ жизни с ранних детских лет, способен уберечь не только от колита кишечника, но и еще от других, не менее страшных недугов.
Кроме того, личная гигиена, осведомленность в вопросах приготовления сырого мяса, птицы и рыбы, также поможет избежать колита кишечника и его страшных последствий.
В заключение следует отметить, что важно не упустить время и не заниматься самолечением, как бы вы не были знакомы с информацией о болезни. Визит к гастроэнтерологу при появлении первых же симптомов колита кишечника должен быть незамедлительным. Только он сможет назначить правильное лечение.
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А как лечите колит вы? 2
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Олег / 25.04.19 10:44С возрастом чего только не бывает, от всего не вылечишься, просто надо держаться, сколько сможешь. Нет я совсем не против визита к врачу, просто рассуждаю. А за здоровьем следить надо смолоду, это точно.
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Рита / 25.04.19 10:44Часто страдаю вздутием живота, неужели у меня колит, аж страшно становится, срочно пойду на обследование. Спасибо за информацию и предупреждение о последствиях. Детей приучаю мыть руки еще с трех лет, столько всяких болячек, без гигиены - никуда.