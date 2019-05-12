Все мы любим вкусные напитки натурального происхождения. Одним из самых популярных является березовый сок, поэтому многих интересует вопрос, какова польза и вред березового сока, сколько его можно пить в день.

Химический состав березового сока

Многие люди практически не представляют свою жизнь без употребления березового сока, поэтому пьют его каждый день и в больших количествах. Однако наравне с пользой и вредом березового сока, а также вопросом, сколько можно пить в день, важно еще знать, как сохранить сок свежим.

Дело в том, что большинство людей не представляют, как правильно сберечь его на долгое время. Тем не менее, важно помнить, что все полезно в меру.

В самом соке имеется огромное количество различных микроэлементов, которые приносят организму пользу. В них входят разнообразные минералы и витамины, а также полезные микроэлементы. Кроме того некоторые люди утверждают, что у березового сока имеются омолаживающие свойства. Многие люди, которые любят этот напиток, называют его практически панацеей от разного рода недугов, а его косметические свойства просто боготворят.

Как утверждают специалисты, никакие витаминные комплексы не заменят вам пользы натурального сока, особенно если он березовый. Полупрозрачная жидкость со слегка кисловатым запахом способна обогатить ваш организм гораздо лучше, чем какие-либо химические соединения.

Кроме того березовый сок считается низкокалорийным напитком, поэтому нередко используется в разнообразных диетах. Употребление березового сока для похудения поможет не просто сбросить лишние килограммы, но и улучшить обмен веществ в организме. Полезные свойства березового сока помогут желудку прийти в норму после сильных потрясений, а также после серьезного отравления. Главное правильно оценить его пользу и вред, а также учитывать сколько такого напитка можно пить в день.

В чем состоит польза березового сока

Польза и вред березового сока идут практически в одну ногу. В первую очередь, перед тем, как употреблять данный напиток, убедитесь в том, что в вашем случае отсутствуют какие-либо противопоказания. Однако в большинстве случаев березовый сок способен только помочь организму человека окрепнуть.

Среди полезных свойств березового сока следует выделить следующие:

березовый сок обладает отличными антисептическими свойствами, поэтому его можно пить при небольших травмах или повреждениях;

такой напиток поможет собрать все мысли в кучу, поэтому употребление березового сока отлично подойдет для школьников и студентов перед важной контрольной или экзаменами;

при всей пользе и вреде березового сока, при вопросе сколько можно пить в день детям, ответ достаточно прост – этот продукт будет полезен для молодого организма в любом виде, но постарайтесь не переборщить с его употреблением;

кроме всего прочего сок березы обладает отличными мочегонным действием, поэтому его нередко дают беременным или людям, у которых имеются специфические проблемы;

еще один плюс березового сока в том, что он не может вызвать аллергические реакции из-за того, что он содержит натуральные микроэлементы;

сок березы отлично помогает очищать не только весь организм в целом, но и отдельные органы, например, почки, кровь или печень;

березовый сок очень полезен для женщин в период менопаузы, на почве которой у них могут развиться разнообразные депрессии, стрессы, нередки также резкие перепады настроения;

сок березы способен помочь людям, у которых имеются проблемы с пищеварительной системой, так как в напиток входят особенные компоненты, которые нормализуют микрофлору кишечника;

недавно ученые пришли к выводу, что березовый сок способен предотвратить образование кариеса в полости рта, так как его микроэлементы способны нейтрализовать действие бактерий, способствующих развитию патологии;

кроме всего прочего польза березового проявляется в противоопухолевом действии, однако важно не перенасытить организм этим напитком, в противном случае это может нанести вред и дать побочный эффект;

у березового сока имеются также и косметические свойства, его наружное использование поможет человеку избавиться от угрей, фурункулов и прочих неприятных элементов на теле.

Польза и вред березового сока заключается также в том, насколько правильно вы им пользуетесь. Не следует превышать норму дневного употребления напитка, поскольку все хорошо в меру.

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Сколько в день можно пить березового сока

Многие люди задаются вопросом, сколько можно пить в день березового сока. Оптимально допустимое количество употребления этого напитка – 1 л в день. В настоящее время также набирает популярность не только ежедневное употребление березового сока в пищу, но и лечение при помощи него.

Например, сок березы отлично помогает справиться с болями в начале родовой деятельности. Березовый сок поможет снизить температуру в случае простуды.

Его желательно пить за полчаса перед приемом пищи. К тому же употребление 1 стакана жидкости перед едой поможет вам быстрее насытиться и съесть меньше, чем обычно. Таким способом вы сможете сбросить несколько килограмм.

Как правильно хранить березовый сок

Помимо вопросов о пользе и вреде березового сока, сколько можно пить в день, люди интересуются, как хранить его.

Приобрести березовый сок сейчас можно в открытом доступе практически в любом продуктовом магазине. Однако далеко не все знают о том, как правильно хранить этот напиток. Самый полезный сок – только что собранный. Но если такой возможности нет, то подойдет и консервированный вариант напитка.

Если вы решили заготавливать сок самостоятельно, то делайте это правильно, пользуясь несколькими полезными советами:

собирать сок необходимо в тот момент, когда почки начинают постепенно набухать, а это говорит о том, что соки в дереве начали активно циркулировать;

важно успеть собрать необходимое количество сока до того момента, как береза начнет цвести, поскольку именно тогда количество сока снижается;

не рекомендуется точить сок из деревьев, которые располагаются вдоль магистралей и трасс, поскольку такой напиток может содержать токсины;

собирайте сок со старых деревьев, поскольку именно у них он имеет специфический приятный и нежный привкус;

необходимо сделать надрез на дереве таким образом, чтобы не нанести существенного вреда самому дереву, поскольку после этого оно должно быстро восстановиться.

Хранить сок лучше всего в темном сухом помещении в закрытых емкостях. Это может быть керамическая вазочка, либо же стеклянная посуда. Можно также хранить сок в холодильнике или погребе, поскольку низкие температуры помогут лучше сберечь полезные свойства этого напитка.

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Какие противопоказания имеются у березового сока

Кроме полезных свойств у березового сока, как и у любого другого продукта, имеются определенные противопоказания, которые необходимо учитывать перед тем, регулярно употреблять данный напиток.

Не рекомендуется употреблять березовый сок в том случае, если у вас:

имеются камни в почках, поскольку при всей пользе напитка, при наличии такого заболевания березовый сок способен нанести вред;

имеется язва желудка, но в данном случае все зависит от ее стадии, поэтому перед тем, как полностью отказываться от употребления березового сока, необходимо проконсультироваться с врачом;

присутствует аллергия на березовую пыль, но в данном случае тоже можно найти выход.

Предостережений в отношении березового сока не так много, однако, это не значит, что их можно проигнорировать. Иногда причиной нехороших негативных последствий является халатное отношение, поэтому важно принимать во внимание все существующие факторы.

Косметические свойства березового сока

На сегодняшний день нередко можно встретить в косметологических салонах различные средства по уходу за кожей, которые содержат экстракт березового сока. И это не случайность, поскольку этот напиток способен привести в норму не только внутреннюю среду вашего организма, но и кожу, волосы и ногти.

Березовый сок эффективно используется против угрей и черных точек. Если вы хотите иметь здоровую и красивую кожу, то ежедневно вечером и утром протирайте лицо и шею смоченным в березовом соке ватным диском.

Для того чтобы немного обновить свой организм, можно использовать березовый сок в омолаживающих целях. Для того чтобы действие сока началось, его необходимо смешать с другими компонентами, которые активируют все необходимые процессы в организме. Для начала можно попробовать смешать сок со сметаной и добавить в эту смесь ложечку меда. Именно такой состав сможет снова помочь вашей коже стать сияющей и бархатистой. Подобные процедуры рекомендуется делать несколько раз в неделю, чтобы помочь коже полностью восстановиться.

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Как березовым соком можно лечиться

Обычно аптечные лекарства имеют неприятный вкус. Это касается только тех лекарств, которые были произведены химическим путем, а натуральные медикаменты не только оказываются порой даже более действенными, чем лекарства из аптеки, но и довольно приятными по своим вкусовым качествам.

Лечение при помощи березового сока поможет вам избавиться от простуды. Его употребление является хорошей профилактикой от инфекционных и хронических заболеваний. Кроме того, березовый сок способен вылечить недуги печени или почек, а также поможет при нарушении микрофлоры женских органов. Сам по себе сок довольно приятный на вкус, однако он практически не имеет ярко выраженного вкусового оттенка, поэтому для тонких ценителей в нем не будет ничего особенного.

Но для того, чтобы кроме лечения вы еще испытывали и удовольствие, можно смешать березовый сок с вишневым, или добавить туда бруснику. Таким образом вы сможете сделать для себя своеобразный коктейль, который не только порадует вас, но и сделает лечение еще более приятным. Некоторые любители экзотики предпочитают даже смешивать березовый сок с коровьим молоком, получая при этом довольно специфический на вкус напиток. Он интересен для тех, кто любит экспериментировать.