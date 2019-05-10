Что делать, если чешутся глаза и слезятся
Глаза чувствительны ко всем изменениям в окружающем мире. Если они чешутся и слезятся – это верный признак неполадок со здоровьем, причины могут быть разными, поэтому однозначно ответить на вопрос о том, что делать, невозможно.
Причины
Самостоятельно определить причины слезоточивости глаз сложно, для этого стоит записаться на прием к офтальмологу. Но, тем не менее, прежде чем диагностировать то или иное заболевание, в первую очередь следует выявить первопричины.
Если «отбросить» то, что глаза слезятся и чешутся по причине какого-либо заболевания, то существует ряд факторов, из-за которых это происходит:
- аллергическая реакция на цветочную пыльцу, шерсть домашних животных, еду или другие внешние раздражители;
- дискомфорт при ношении линз или очков;
- длительная работа за компьютером, просмотр телевизора, чтение книг в неудобном положении;
- нехватка или переизбыток витаминных веществ;
- малоактивный образ жизни, отсутствие физической нагрузки;
- погодные условия (палящее солнце или порывистый ветер);
- вредные привычки (дым сигарет);
- некачественная косметика.
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Чтобы понять что делать и как распознать единичные случаи, при которых возникает слезоточивость и раздражительность глаз, существует определенный перечень симптомов:
- Исключение из жизни факторов раздражения. К примеру, избавление от вредных привычек или нахождение источника аллергии и его предотвращение.
- Полноценный отдых и безмятежный сон. Порой именно два этих условия помогают избавиться от всех многочисленных проблем.
- Отсутствие головных болей. Это связано с тем, что серьезные заболевания глаз могут быть дополнены мигренью и болью в области висков и темени.
Если все самые простые способы испробованы, а глаза все равно не перестают «течь», значит пришло время обследоваться, обратившись к доктору на предмет наличия офтальмологических заболеваний или других проблем со зрением.
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Возможны виды заболеваний:
- Конъюнктивит. В процессе заболевания глаза слезятся, болят и чешутся, возникает боязнь яркого солнечного света и частые мигрени.
- Блефарит. Веки опухают, краснеют с двух сторон, чешутся, от света выделяются слезы.
- Синдром сухого глаза. Нехватка влаги для увлажнения роговой оболочки зрительных органов. Для него характерно появление зуда, жжения, сухости, выпадение ресниц. При этом часто появляется ощущение, что в глаза попала пыль. В результате возникает чрезмерная утомляемость, головные боли, слезотечение при виде солнечного света.
- Глаукома. Нарушается зрение, повышается внутричерепное давление, появляется боль в надбровной области. К общим симптомам может добавиться тошнота, рвота, сердечные и желудочные боли.
- Ячмень. Воспалительное заболевание век с выделением гноя. Опухает верх или низ века, кожа вокруг краснеет, внутри зреет «зерно», которое впоследствии лопается, сопровождается точечной болью и в редких случаях повышением температуры.
- Демодекоз. Иначе его называют «глазной клещ». На веках образуются «хлопья», сопровождается все жжением и неприятным зудом.
Все глазные заболевания крайне серьезные, без помощи специалиста вылечить их невозможно. Не стоит затягивать, иначе можно лишиться зрения и приобрести малоприятный «букет» последствий.
Лечение
Что делать, если глаза начали слезиться и чесаться? В первую очередь врач проводит обследования и выявляет первопричину. После получения врачебных рекомендаций нужно строго выполнять и делать все то, что было назначено.
Когда причина установлена, диагноз поставлен, назначаются препараты для устранения головной, глазной и надбровной боли. Их прописывают не более чем на 2-3 дня. В основном это таблетки от спазмов и болеутоляющие средства.
Чтобы избавиться от зуда и жжения прописывают глазные капли. Они все разные, в зависимости от поставленного диагноза. Наиболее популярные из них: «Левомицетин», «Нормакс», «Визин». Капли следует покупать только по рекомендации врача, не стоит экспериментировать с собственным здоровьем.
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Профилактика заболеваний
В качестве профилактических мер, следует придерживаться следующих правил:
- не менее 1 раза в год нужно посещать офтальмолога, просто проверить зрение и провести анализы на наличие заболеваний глаз.
- меньше времени проводить за компьютером, телевизором и телефоном, больше – на свежем воздухе и на природе;
- тщательно выбирать очки и глазные линзы, главное, чтобы они не доставляли дискомфорт;
- нужно следить за гигиеной и чистотой век, не тереть их грязными руками;
- правильное питание – залог успеха, организм должен регулярно насыщаться витаминами В2, Е, А;
- рекомендуется избавиться от вредных привычек;
- обязательно нужно отводить 8 часов для сна;
- взять в привычку в перерыве между работой заниматься гимнастикой для глаз.
Глаза – очень важный орган в жизни человека. Их здоровью следует отдавать должное внимание, нельзя игнорировать излишнюю слезоточивость, резь, боли. Все эти симптомы могут служить предпосылками к серьезному офтальмологическому заболеванию. Чем раньше обратиться к специалисту, тем больше времени будет выделено на выявление и постановку диагноза.
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А с какой болезнью глаз вы? 2
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Анна / 10.05.19 11:36Многие часто путают разовые болезненные ощущения и действительно серьезные болезни глаз. Если следовать мерам профилактики, «ясное зрение» будет радовать долгие годы.
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Вера / 10.05.19 11:35Всегда слежу за собственным зрением, выполняю гимнастику для глаз, согласна, что тянуть нельзя, лучше мгновенно приступить к лечению, чем потом лечить осложнения.