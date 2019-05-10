Что делать, если чешутся глаза и слезятся

Глаза чувствительны ко всем изменениям в окружающем мире. Если они чешутся и слезятся – это верный признак неполадок со здоровьем, причины могут быть разными, поэтому однозначно ответить на вопрос о том, что делать, невозможно.

Причины

Самостоятельно определить причины слезоточивости глаз сложно, для этого стоит записаться на прием к офтальмологу. Но, тем не менее, прежде чем диагностировать то или иное заболевание, в первую очередь следует выявить первопричины.

Если «отбросить» то, что глаза слезятся и чешутся по причине какого-либо заболевания, то существует ряд факторов, из-за которых это происходит:

аллергическая реакция на цветочную пыльцу, шерсть домашних животных, еду или другие внешние раздражители;

дискомфорт при ношении линз или очков;

длительная работа за компьютером, просмотр телевизора, чтение книг в неудобном положении;

нехватка или переизбыток витаминных веществ;

малоактивный образ жизни, отсутствие физической нагрузки;

погодные условия (палящее солнце или порывистый ветер);

вредные привычки (дым сигарет);

некачественная косметика.

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Чтобы понять что делать и как распознать единичные случаи, при которых возникает слезоточивость и раздражительность глаз, существует определенный перечень симптомов:

Исключение из жизни факторов раздражения. К примеру, избавление от вредных привычек или нахождение источника аллергии и его предотвращение. Полноценный отдых и безмятежный сон. Порой именно два этих условия помогают избавиться от всех многочисленных проблем. Отсутствие головных болей. Это связано с тем, что серьезные заболевания глаз могут быть дополнены мигренью и болью в области висков и темени.

Если все самые простые способы испробованы, а глаза все равно не перестают «течь», значит пришло время обследоваться, обратившись к доктору на предмет наличия офтальмологических заболеваний или других проблем со зрением.

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Возможны виды заболеваний:

Конъюнктивит. В процессе заболевания глаза слезятся, болят и чешутся, возникает боязнь яркого солнечного света и частые мигрени. Блефарит. Веки опухают, краснеют с двух сторон, чешутся, от света выделяются слезы. Синдром сухого глаза. Нехватка влаги для увлажнения роговой оболочки зрительных органов. Для него характерно появление зуда, жжения, сухости, выпадение ресниц. При этом часто появляется ощущение, что в глаза попала пыль. В результате возникает чрезмерная утомляемость, головные боли, слезотечение при виде солнечного света. Глаукома. Нарушается зрение, повышается внутричерепное давление, появляется боль в надбровной области. К общим симптомам может добавиться тошнота, рвота, сердечные и желудочные боли. Ячмень. Воспалительное заболевание век с выделением гноя. Опухает верх или низ века, кожа вокруг краснеет, внутри зреет «зерно», которое впоследствии лопается, сопровождается точечной болью и в редких случаях повышением температуры. Демодекоз. Иначе его называют «глазной клещ». На веках образуются «хлопья», сопровождается все жжением и неприятным зудом.

Все глазные заболевания крайне серьезные, без помощи специалиста вылечить их невозможно. Не стоит затягивать, иначе можно лишиться зрения и приобрести малоприятный «букет» последствий.

Лечение

Что делать, если глаза начали слезиться и чесаться? В первую очередь врач проводит обследования и выявляет первопричину. После получения врачебных рекомендаций нужно строго выполнять и делать все то, что было назначено.

Когда причина установлена, диагноз поставлен, назначаются препараты для устранения головной, глазной и надбровной боли. Их прописывают не более чем на 2-3 дня. В основном это таблетки от спазмов и болеутоляющие средства.

Чтобы избавиться от зуда и жжения прописывают глазные капли. Они все разные, в зависимости от поставленного диагноза. Наиболее популярные из них: «Левомицетин», «Нормакс», «Визин». Капли следует покупать только по рекомендации врача, не стоит экспериментировать с собственным здоровьем.

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Профилактика заболеваний

В качестве профилактических мер, следует придерживаться следующих правил:

не менее 1 раза в год нужно посещать офтальмолога, просто проверить зрение и провести анализы на наличие заболеваний глаз.

меньше времени проводить за компьютером, телевизором и телефоном, больше – на свежем воздухе и на природе;

тщательно выбирать очки и глазные линзы, главное, чтобы они не доставляли дискомфорт;

нужно следить за гигиеной и чистотой век, не тереть их грязными руками;

правильное питание – залог успеха, организм должен регулярно насыщаться витаминами В2, Е, А;

рекомендуется избавиться от вредных привычек;

обязательно нужно отводить 8 часов для сна;

взять в привычку в перерыве между работой заниматься гимнастикой для глаз.

Глаза – очень важный орган в жизни человека. Их здоровью следует отдавать должное внимание, нельзя игнорировать излишнюю слезоточивость, резь, боли. Все эти симптомы могут служить предпосылками к серьезному офтальмологическому заболеванию. Чем раньше обратиться к специалисту, тем больше времени будет выделено на выявление и постановку диагноза.