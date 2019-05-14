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Как перестать заедать стресс едой

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Информационное пространство заполнено советами, как перестать заедать стресс, однако множество людей по-прежнему продолжают с помощью еды глушить негативные переживания. Между тем есть простые и действенные способы не наращивать новые жировые отложения.

Коротко о проблеме заедания стресса

Если внимательно изучить биохимические реакции человеческого организма, то естественным выходом из стрессовой ситуации как раз является поиск источника быстрой энергии – углеводов и жиров, которые увеличивают выработку необходимых гормонов.

Естественный способ защиты нервных клеток от разрушения – выработка серотонина и дофамина, которую головной мозг запускает в сложные минуты. Поскольку стрессовые ситуации в большинстве своем происходят на работе, человек испытывает необходимость в углеводах. Это те питательные вещества, которые расходуются в первую очередь.

Простая логика подсказывает, что разумнее будет не искать возможности и способы, как перестать заедать стресс, а наоборот, поставлять ему углеводы для быстрого преодоления и предотвращения последствий, разрушающих нервные клетки в результате переживаний.

В реальности оказывается, что не все запасы расходуются, а то, что оказывается излишним, организм запасает на будущее. Отсюда и новые проблемы – лишний вес, ожирение, нарушения обмена веществ и другие заболевания.

Если бы человек мог с точностью рассчитать требуемое количество калорий, для преодоления эмоциональных проблем, не надо было бы думать, как перестать заедать стресс. Но точно высчитать, сколько еды понадобится, диетология пока не в состоянии.

Простые и доступные советы

Не стоит сразу прибегать к лекарственным средствам, хотя во многих публикациях можно найти настоятельные рекомендации обратиться к врачу и по его рецепту начинать прием антидепрессантов. Это – выход из положения только в случае, когда плохое настроение и недовольство жизнью перерастает в заболевание – патологическую депрессию, связанную с серьезными нарушениями.

Перестать заедать стресс сладким можно более простыми и безопасными способами, чем прием лекарственных средств с их побочными эффектами и потенциальным привыканием.

Психологи, диетологи и невропатологи рекомендуют тривиальные, но действенные способы отвлечься от неумеренного поедания тортов, конфет и пирожных:

  • заварить себе чашечку кофе или чая, но хорошего качества, не растворимого и не из пакетиков, а настоящего, естественного напитка;
  • послушать расслабляющую или бодрящую музыку, но непременно любимую, которая неизменно вызывает положительные эмоции;
  • придя домой, не хвататься за неотложные дела, а лечь и расслабиться хотя бы на четверть часика, при этом просто глубоко дышать и ни о чем не думать (можно сочетать такой релакс с прослушиванием любимой музыки);
  • отличный способ снять стресс и усталость – принять ванну с травяными настоями или ароматическими маслами, ароматерапия рекомендована даже невропатологами тем, кто постоянно подвергается стрессовым ситуациям.

  • А вы заедаете стресс едой?

Если это плохо помогает перестать заедать, можно держать для таких случаев настоящий шоколад и медленно рассасывать 20-25 граммов. Конечно, соевые или какао-заменители – сладкие плитки, намного дешевле, но они и есть тот источник отложений на животе и боках, в то время как настоящий шоколад – источник энергии и положительных эмоций. Достаточно просто держать его под рукой и не злоупотреблять количеством.

Длительные рекомендации

Более сложные способы того, как перестать заедать стресс и одиночество едой, требуют от человека определенного усилия, волевого и эмоционального.

Победить одиночество можно занятиями спортом – ходить в бассейн, бегать по утрам, поднимать тяжести в тренажерном зале. Исследования показали, что физические нагрузки заставляют организм вырабатывать больше эндорфинов, чем любые, даже самые привлекательные лакомства.

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Снять стресс помогает холодный или контрастный душ, громкое пение, минералка или сок в большом количестве.

Перестать заедать одиночество можно творческими занятиями – вязанием и шитьем, ведением дневника или написанием стихов. Психологи подсказывают, как можно уменьшить аппетит, попадая на кухню – достаточно поставить там красные предметы и повесить занавеси красного цвета, чтобы головной мозг воспринимал это, как стоп-сигнал.

Прекрасные средства от стресса и одиночества – хорошие комедии, добрые и длинные сериалы, социальные сети, в которых много одиноких людей, ищущих простого человеческого общения, и домашние питомцы. Собака или кот, не обязательно породистые, – самое хорошее средство чувствовать себя необходимым и любимым.

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14.05.2019
Теги: переедание еда стресс полнота лишний вес

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