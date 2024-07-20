Польза и вред абрикосов для здоровья

В летний сезон многие хотят обогатить свой рацион фруктами. К числу самых вкусных и сочных разновидностей относятся абрикосы, приносящие пользу для здоровья, но также имеющие вред и определенные противопоказания к их употреблению. Об этих моментах будет не лишним знать, решив купить данные фрукты. Вполне возможно, что вам стоит употреблять их дозированно и с осторожностью. Разобраться во всех нюансах поможет Клео.ру в этой статье.

Польза абрикосов для здоровья

Данная разновидность фруктов является настоящим источником всевозможных витаминов, микро– и макроэлементов. К числу полезных свойств абрикосов относятся следующие:

Фрукт содержит значительное количество витамина С, способствующего укреплению иммунитета. Также в абрикосах содержатся такие витамины как А и Е, благотворно влияющие на зрение, состояние кожи и слизистых оболочек. Наличие витаминов группы В способствует улучшению памяти, повышению стрессоустойчивости, укреплению сосудов.

В составе фруктов имеются многочисленные полезные вещества. Такой богатый состав говорит о том, что употребление абрикосов положительно скажется на состоянии организма. Находящийся в составе абрикосов магний укрепит нервную и сердечно-сосудистую систему, железо повысит гемоглобин, кальций укрепит кости, йод улучшит деятельность щитовидки.

Фрукт содержат рекордное количество клетчатки, что способствует стабилизации уровня холестерина в крови, улучшении работы пищеварительной системы.

Еще одним положительным свойством является низкая калорийность абрикосов (всего 44 ккал на 100 г продукта). Благодаря этому они рекомендованы для включения в состав диеты людям, страдающим лишним весом. Из-за высокого содержания жидкости в мякоти они способствуют утолению жажды. При этом фрукты обеспечат поступление в организм полезных веществ, что особенно важно при соблюдении диеты.





Вред абрикосов

Хотя фрукты и являются кладезем витаминов и полезных веществ, все же существует ряд противопоказаний к их употреблению. Перед тем, как включить их в свой рацион, важно знать, кому нельзя есть абрикосы. Их не рекомендуется употреблять при следующих заболеваниях:

Сахарный диабет . Абрикосы и сок, содержащийся в них, характеризуются высоким содержанием гликемического индекса, который составляет 30 единиц.

. Абрикосы и сок, содержащийся в них, характеризуются высоким содержанием гликемического индекса, который составляет 30 единиц. Колит и гастрит . При данных заболеваниях употребление фруктов способно причинить вред организму, что обусловлено их высокой кислотностью и значительным количеством клетчатки.

. При данных заболеваниях употребление фруктов способно причинить вред организму, что обусловлено их высокой кислотностью и значительным количеством клетчатки. Обострение панкреатита – в этот период употребление абрикосов лучше ограничить.

– в этот период употребление абрикосов лучше ограничить. Индивидуальная непереносимость продукта, которая проявляется такими аллергическими реакциями как появление сыпи, зуд.

Также Клео.ру рекомендуется обратить внимание на такие особенности употребления:

Даже при отсутствии противопоказаний употреблять фрукты стоит дозированно. Для здорового человека норма составляет 3-4 плода в день или стакан абрикосового сока. При переедании могут возникнуть такие неприятные симптомы как диарея и другие расстройства пищеварительной системы

Свежие фрукты не рекомендуется есть на ночь. Это обусловлено высоким содержанием в плодах фруктовых кислот, способствующих раздражению стенок желудка, а также возможность спровоцировать вздутие и метеоризм в вечернее время.





Как выбрать абрикосы

Необходимо уделять внимание качеству плодов при их выборе. Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:

Фрукты должны быть с гладкой поверхностью и отсутствием темных пятен. Наличие последних говорит о начавшемся гниении.

Плоды должны быть не очень мягкими, но и не твердыми. Если нажать на поверхность фрукта, он должен распрямиться и не деформироваться.

Стоит отказаться от приобретения абрикосов, кожица которых уже стала сморщенной. Это свидетельствует о том, что фрукт потерял большое количество жидкости из-за длительного хранения.





Подведем итог

Теперь вы знаете о том, какой пользой для здоровья обладают абрикосы и об их вреде. Обязательно учтите все моменты перед тем, как включить их в свой рацион, а также соблюдайте умеренность. В этом случае вы можете уверены в том, что употребление фруктов благотворно отразится на состоянии вашего организма.