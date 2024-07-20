Польза и вред абрикосов для здоровья

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Раскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчатьРаскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчать Решетова обратилась к Алсу и выдала правду о романе с ее мужем: "Это оказалось прикольно"Решетова обратилась к Алсу и выдала правду о романе с ее мужем: "Это оказалось прикольно" Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось"Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось" Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась"Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась"

Лента новостей

Суббота 20 июля

18:56Польза и вред абрикосов для здоровья 18:00Копеечные средства, которые вернут белизну подошве: обувь будет как новая 14:51Суп из кабачков: лучшие рецепты 12:00Вреден или нет? Диетолог развеяла популярные мифы о шоколаде 09:005 амулетов для любви: эти камни помогут наладить отношения и улучшат сексуальную жизнь 04:00Пять женских имен, которые сводят мужчин с ума 01:00Все в шрамах и рытвинах: Боня уговорила 68-летнюю маму сделать пластику, и женщину изуродовали 22:27Как наладить интимную жизнь после родов: советы и рекомендации 22:00Лишившейся работы в Европе Хаматовой нанесли новый удар: надавили на больное 20:00Уехавшая на Бали Асмус перестала выходить на связь: Пропала! 18:30Можно ли замораживать творог? Советы по заморозке и хранению 18:00Бросила Никиту в Америке: вернувшаяся в Россию невестка Орбакайте пошла в разнос 15:00Все было охвачено огнем: концерт Баскова закончился печально 14:42Благоприятные дни для стрижки на сентябрь 2024 года 13:00Реакция детей на новость об изменах отца шокировала Алсу: "Это невозможно" 11:00Потянуло на молоденьких: 41-летняя Бородина предъявила мужчину и пожаловалась на проблемы 09:00Дочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазах 04:00Несколько ошибок, которые делают уборку в доме бесполезной: берите на вооружение 01:00В эксклюзивном лимузине Пугачевой живут бомжи: машина стоила миллионы рублей 22:00"Да, я в отношениях": Брежнева рассказала о человеке, который делает ее счастливой после развода 20:17Лунный календарь посевной на сентябрь 2024 года 20:00Бузова похвасталась, что утерла нос двум популярным певцам: лучше Басты и SHAMANа 18:00"Очень тебя не хватает": Бородина трогательно обратилась к бывшему 15:45Лунный денежный календарь на сентябрь 2024 года 15:00Стало известно, как Самбурская попала в шоу-бизнес: "Месяц спала с директором" 13:00Бумеранг прилетел быстро? У покинувшей Россию Решетовой стряслась беда 11:00Обнародованы детали состояния Познера после новостей о раке: журналиста не будут лечить 08:49Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась" 04:00Назван самый вредный алкоголь для здоровья человека: многие считают напиток безопасным 01:00Решившая сменить имидж Собчак опозорилась в Сети: "Гага Анатольевна" 22:22Домашняя вишневая наливка: простой рецепт 22:00Кудрявцева представила публике нового мужчину после слухов о разводе: "Это Леша. Он классный" 20:00Жену Газманова сняли в объятьях молодого красавца: "Олег, крепитесь" 18:15Чем занять ребенка в 2 года: идеи увлекательных занятий дома и улицы 18:00"Почерневший" с ног до головы Киркоров шокировал россиян своим видом: последствия зависимости 15:11Женские джинсовые шорты 2024 года: обзор актуальных трендов и фасонов 15:00Предпочел юную фифу родной дочери: поступок Лепса в день рождения вызвал возмущение у народа 13:00Алсу объявила виновного в покупке первого места на шоу "Голос": раскрыла все карты 11:00Абрамов - абьюзер? Затравленная Решетова выложила детали отношений 08:39Раскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчать 04:00Названы три знака зодиака, которых ждет удача во второй половине лета: фортуна улыбнется 01:00Вымокшая до нитки Тодоренко разделась перед камерой: сбросила все лишнее 23:09Как помочь ребенку справиться со страхами: полезные советы для родителей 22:00Погрязла в долгах: обелившую свое имя Ивлееву ждет судьба Блиновской 21:59Благоприятные дни для зачатия в сентябре 2024 года 20:00Без очков и в свадебном платье: Гурцкая решилась изменить жизнь спустя год после смерти мужа 18:00Обогатились на россиянах: народ шокирован сколько недвижимости по всему миру у Пугачевой 15:00Отосланная за границу 12-летняя дочь Киркорова пошла в разнос: унижает отца и матерится 13:00Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось" 11:00Изменщика-мужа Нюши настигла карма: влип в неприятности
1370
800
true

Польза и вред абрикосов для здоровья

Польза и вред абрикосов для здоровья

Узнайте, чем полезен абрикос для организма человека и кому он противопоказан. Также как выбрать абрикосы.

В летний сезон многие хотят обогатить свой рацион фруктами. К числу самых вкусных и сочных разновидностей относятся абрикосы, приносящие пользу для здоровья, но также имеющие вред и определенные противопоказания к их употреблению. Об этих моментах будет не лишним знать, решив купить данные фрукты. Вполне возможно, что вам стоит употреблять их дозированно и с осторожностью. Разобраться во всех нюансах поможет Клео.ру в этой статье.

Польза абрикосов для здоровья

Данная разновидность фруктов является настоящим источником всевозможных витаминов, микро– и макроэлементов. К числу полезных свойств абрикосов относятся следующие:

  • Фрукт содержит значительное количество витамина С, способствующего укреплению иммунитета. Также в абрикосах содержатся такие витамины как А и Е, благотворно влияющие на зрение, состояние кожи и слизистых оболочек. Наличие витаминов группы В способствует улучшению памяти, повышению стрессоустойчивости, укреплению сосудов.
  • В составе фруктов имеются многочисленные полезные вещества. Такой богатый состав говорит о том, что употребление абрикосов положительно скажется на состоянии организма. Находящийся в составе абрикосов магний укрепит нервную и сердечно-сосудистую систему, железо повысит гемоглобин, кальций укрепит кости, йод улучшит деятельность щитовидки.
  • Фрукт содержат рекордное количество клетчатки, что способствует стабилизации уровня холестерина в крови, улучшении работы пищеварительной системы.
  • Еще одним положительным свойством является низкая калорийность абрикосов (всего 44 ккал на 100 г продукта). Благодаря этому они рекомендованы для включения в состав диеты людям, страдающим лишним весом. Из-за высокого содержания жидкости в мякоти они способствуют утолению жажды. При этом фрукты обеспечат поступление в организм полезных веществ, что особенно важно при соблюдении диеты.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Вред абрикосов

Хотя фрукты и являются кладезем витаминов и полезных веществ, все же существует ряд противопоказаний к их употреблению. Перед тем, как включить их в свой рацион, важно знать, кому нельзя есть абрикосы. Их не рекомендуется употреблять при следующих заболеваниях:

  • Сахарный диабет. Абрикосы и сок, содержащийся в них, характеризуются высоким содержанием гликемического индекса, который составляет 30 единиц.
  • Колит и гастрит. При данных заболеваниях употребление фруктов способно причинить вред организму, что обусловлено их высокой кислотностью и значительным количеством клетчатки.
  • Обострение панкреатита – в этот период употребление абрикосов лучше ограничить.
  • Индивидуальная непереносимость продукта, которая проявляется такими аллергическими реакциями как появление сыпи, зуд.

Также Клео.ру рекомендуется обратить внимание на такие особенности употребления:

  • Даже при отсутствии противопоказаний употреблять фрукты стоит дозированно. Для здорового человека норма составляет 3-4 плода в день или стакан абрикосового сока. При переедании могут возникнуть такие неприятные симптомы как диарея и другие расстройства пищеварительной системы
  • Свежие фрукты не рекомендуется есть на ночь. Это обусловлено высоким содержанием в плодах фруктовых кислот, способствующих раздражению стенок желудка, а также возможность спровоцировать вздутие и метеоризм в вечернее время. 

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как выбрать абрикосы

Необходимо уделять внимание качеству плодов при их выборе. Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:

  • Фрукты должны быть с гладкой поверхностью и отсутствием темных пятен. Наличие последних говорит о начавшемся гниении.
  • Плоды должны быть не очень мягкими, но и не твердыми. Если нажать на поверхность фрукта, он должен распрямиться и не деформироваться.
  • Стоит отказаться от приобретения абрикосов, кожица которых уже стала сморщенной. Это свидетельствует о том, что фрукт потерял большое количество жидкости из-за длительного хранения.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете о том, какой пользой для здоровья обладают абрикосы и об их вреде. Обязательно учтите все моменты перед тем, как включить их в свой рацион, а также соблюдайте умеренность. В этом случае вы можете уверены в том, что употребление фруктов благотворно отразится на состоянии вашего организма.

20 июля 2024, 18:56
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Екатерина Тимофеева

Вреден или нет? Диетолог развеяла популярные мифы о шоколаде

Вреден или нет? Диетолог развеяла популярные мифы о шоколаде
Специалист озвучила несколько популярных заблуждений.

Назван самый вредный алкоголь для здоровья человека: многие считают напиток безопасным

Назван самый вредный алкоголь для здоровья человека: многие считают напиток безопасным
Врач-гастроэнтеролог рассказала о последствиях употребления популярного алкогольного напитка.

Польза и вред грецкого ореха для организма

Польза и вред грецкого ореха для организма
Узнайте о пользе и возможном вреде грецкого ореха для организма. В статье вы найдете информацию о полезных свойствах, рекомендациях по употреблению и противопоказаниях.

Благоприятные дни для операций в сентябре 2024 года

Благоприятные дни для операций в сентябре 2024 года
Когда лучше делать хирургическую операцию по лунному календарю в сентябре 2024 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.

Медленный "убийца": назван самый опасный для здоровья продукт, который есть в каждом доме

Медленный "убийца": назван самый опасный для здоровья продукт, который есть в каждом доме
Диетолог призывает отказаться от продукта, который ест каждый россиянин.

Какие домашние средства для поддержания здоровья зубов и десен существуют?

Какие домашние средства для поддержания здоровья зубов и десен существуют?
Врач стоматолог рассказал, как правильно ухаживать за "улыбкой".

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева