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Суббота 20 июля

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Вреден или нет? Диетолог развеяла популярные мифы о шоколаде

Вреден или нет? Диетолог развеяла популярные мифы о шоколаде

Специалист озвучила несколько популярных заблуждений.

Каждая женщина однажды сталкивалась с соблазном съесть кусочек шоколада, но убирала сладость подальше, боясь навредить фигуре. Вокруг этого десерта ходит множество мифов, но многие из них просто-напросто не имеют под собой оснований, заявила врач-диетолог Линда Хасанова.

По словам медика, небольшая порция шоколада, напротив, может помочь вам в похудении. Дело в том, что, съев несколько кусочков, пропадет желание переедать и нормализуется баланс питания. Если вы следите за своим весом, выбирайте качественный шоколад без лишних добавок в составе, рекомендует доктор.

Некоторые отказываются от любимой сладости, веря, что шоколад вызывает головные боли. Однако и это неправда, подчеркивает Хасанова. Напротив, небольшая долька поспособствует в выработке гормона счастья – серотонина, что поможет успокоить головную боль, снизить уровень тревожности, улучшить сон и внимательность, объяснила диетолог.

"В темном шоколаде содержится большое количество триптофана, из которого синтезируется серотонин", – уверяет специалист.

Важно понимать, что речь идет не о молочном шоколаде с сахаром, а о качественном темном продукте, который имеет минимальное количество промышленных добавок в составе.

Ранее Елена Малышева рассказала, какую онкологию вызывает гель-лак. Популярный терапевт назвала этот вид рака самым опасным. 

20 июля 2024, 12:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Лента.ру✓ Надежный источник

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