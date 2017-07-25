10 фраз плохого стоматолога

«Как не ошибиться с выбором стоматолога?» — многие из нас терзались этим вопросом, глядя на множество зубных клиник, в которых работают сотни врачей. Как найти того самого, единственного, и не угодить в лапы к неквалифицированному доктору, который забудет в десне кусок инструмента, недолечит кариес и просверлит здоровый зуб вместо больного?

Вам помогут эти 10 фраз. По ним вы без труда вычислите плохого стоматолога.

«Вам не больно, неужели трудно потерпеть?»

И начнем мы с коронной фразы, которую поколения за поколением советских стоматологов говорили своим извивающимся от боли пациентам. Зуболечение было сущей пыткой, потому посещение этого адского врача откладывали до последнего. Но если тогда это еще можно было объяснить отсутствием хороших анестезиологических препаратов, то сейчас подобный подход недопустим. Если врач отказывается должным образом обезболить ваш зуб при лечении — прощайтесь с таким спецом немедленно и без сожалений.

«Мы применяем эту методику уже 30 лет, еще ни разу не подводила!»

Эта фраза — просто логичное продолжение первой. Только за последние 10 лет в стоматологии появилось такое количество новых методов, технологий и материалов, что ни один врач, стремящийся к максимально качественному лечению, никогда не будет цепляться за старые добрые «традиции». Ваш врач с жаром убеждает вас в превосходстве металлокерамики над безметалловыми коронками на основе диоксида циркония? Не тратьте на него время и деньги.

«Все эти новомодные сертификаты — просто перевод бумаги!»

Да, консерватизм — это сущий бич. Если врач не признает и не хочет получать сертификаты, подтверждающие постоянное повышение его квалификации и владение новыми методиками лечения — то стоит задуматься, нужно ли у него лечиться. Особенно это важно, если речь идет о серьезных операциях — например, установке имплантатов. Хотя, конечно, не стоит впадать в крайности и считать стены, покрытые сплошным слоем дипломов, стопроцентной гарантией высокого профессионализма.

«Мне и без рентгена все ясно»

Визуального осмотра достаточно далеко не всегда. Так можно пропустить очень серьезную проблему — например, у гранулемы есть печальное свойство до последнего ничем себя не выдавать, и порой ее изобличает лишь рентген-снимок. Более того — хороший стоматолог сверяется со снимком и по окончании лечения, чтобы убедиться в качестве работы. Так что, если ваш доктор отказывается проводит диагностику, полагаясь на взор, как у орла — задумайтесь, не упустит ли он чего-то важного?

«Все зубы в кариесе! Все пломбы менять!»

Неприятный сюрприз — вы пришли на профилактический осмотр к новому доктору, который неожиданно обнаружил у вас во рту все стоматологические проблемы, которые только можно диагностировать у живого человека. Не стоит сразу впадать в отчаяние — попросите показать все найденное хотя бы на рентгеновском снимке, а еще лучше — с помощью внутриротовой видеокамеры.

Как только вы услышите отказ — сразу уходите: вас просто пытаются развести на деньги. Хороший врач всегда сначала покажет пациенту, в чем состоит проблема, и только потом начнет предлагать варианты лечения. Кстати, о вариантах!

«Какие еще бюджетные альтернативы? Вы хотите вылечиться или нет?!»

Никто не спорит — с помощью современных технологий результат лечения выглядит намного эстетичнее, а сохраняется на долгие годы. Вот только есть категория врачей, которые твердо намерены лечить вас очень долго и с помощью исключительно дорогих методик, даже когда в этом нет необходимости. Если доктор шантажирует вас вашим здоровьем вместо того, чтобы предложить несколько альтернативных вариантов лечения по разной цене — прощайтесь с ним быстро и решительно!

«Ну, цена — дело индивидуальное… так сразу и не скажешь…»

В эту фразу пациенты верят чаще всего. Конечно, бывает так, что в ходе лечения вскрываются некие проблемы, из-за которых цена увеличивается (например, оказывается, что в зубе поражен нерв). Однако имейте в виду — у врача всегда есть доступ ко всем актуальным прайсам на оказываемые им услуги. Ничто не мешает ему после осмотра и постановки диагноза озвучить вам цену в соответствии с увиденным. Если же врач отказывается это делать, то вы вправе отказаться от лечения.

«Не надо мне тут ничего рассказывать, я врач и лучше знаю»

Врач, который отказывается вас слушать, когда вы пытаетесь донести до него информацию о том, что у вас аллергия на определенные обезболивающие, тоже не стоит вашего внимания. Стоматолог всегда должен слушать пациента — ведь пломба может давить на соседний зуб, брекеты — мешать пережевыванию пищи, а отбеливание — вызывать острую боль.

Любые сведения о состоянии и здоровье пациента для врача важны, а когда он от них отмахивается, то это заранее говорит о том, насколько плачевен будет результат лечения.

«Какая еще анестезия? Беременным не положено!»

Сразу оговоримся — есть процедуры, которые при беременности действительно лучше не делать: установка имплантата, проведение телерентгенограммы, удаление сложных зубов мудрости. Однако давно разработаны обезболивающие средства без адреналина, которые можно применять со второго триместра беременности. И это не говоря уже о прочих достижениях современной стоматологии (например, лечение лазером), среди которых хороший врач подберет именно то, чем можно помочь будущей маме. Поэтому если он вместо этого предлагает вам терпеть по примеру ваших бабушек, то лучше поискать другого доктора.

«Удалим зубов шесть, а лучше восемь, вам сразу полегчает!»

Нет, так дело не пойдет! Цель хорошего стоматолога — сохранить пациенту максимальное количество его родных зубов. Увы, иногда это невозможно, но удаление — это всегда крайняя мера, которую врач обязан очень основательно аргументировать (возвращаемся к пунктам про рентген-снимки и внутриротовую камеру). Если он чуть что отправляет вас к хирургу, «вырвать зуб-другой» — то лучше поискать доктора, который готов биться за ваши зубы как за свои собственные.

Юлия Клоуда, руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru