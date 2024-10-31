7 вещей в вашем доме, которые выделяют токсины: проверьте, есть ли они у вас

Задумывались ли вы, что наш уютный дом может таить в себе небольшие, но весьма неприятные сюрпризы? Оказывается, некоторые вещи, окружающие нас ежедневно, не так уж и безопасны. Давайте разберемся, что за предметы выделяют токсины и как они могут повлиять на здоровье, чтобы в итоге окружить себя не только стилем, но и безопасностью.

Мебель из ДСП и МДФ

Мебель из ДСП и МДФ – настоящие спасители кошелька, но, к сожалению, не всегда здоровья. Эти материалы выделяют формальдегид – летучее вещество, которое связывают с повышением риска аллергий и раздражением дыхательных путей. Особенно активно оно выделяется при нагреве или повышенной влажности. Если отказываться от такой мебели вы пока не готовы, постарайтесь чаще проветривать комнаты или выбирать товары с низким уровнем эмиссии формальдегида (указано в маркировке).

Освежители воздуха и аромадиффузоры





Освежители воздуха, включая спреи и ароматические палочки, зачастую содержат фталаты, которые воздействуют на гормональную систему. Ароматерапия хороша, если вы используете натуральные масла, а вот готовые аэрозоли или гелевые ароматизаторы могут выделять летучие органические соединения, вредные при вдыхании. Если хочется свежести, попробуйте вместо них натуральные эфирные масла или проветривание.

Ковры и синтетические покрытия

Ковры могут выглядеть стильно, но они впитывают в себя грязь, пыль и токсины, что делает их местом накопления аллергенов. Ковры из синтетики к тому же выделяют летучие органические соединения, например, ацетальдегид, особенно если это свежий материал. Чаще пылесосьте и используйте ковры из натуральных материалов – они менее токсичны и лучше подходят для здоровья.

Матрасы с огнезащитной пропиткой





Многие матрасы содержат химические огнезащитные средства, которые выделяют летучие органические соединения. Эти соединения, особенно бромированные антипирены, могут накапливаться в организме и нарушать работу эндокринной системы. Выбирайте матрасы с экологичными материалами, если есть возможность, и не забывайте хотя бы раз в неделю проветривать спальню.

Пластиковые контейнеры

Контейнеры из пластика (особенно тех, что не подходят для пищевых продуктов) могут выделять бисфенол А и фталаты, которые, как известно, взаимодействуют с гормональной системой. В качестве замены можно использовать стекло или специальные пластиковые контейнеры без токсинов (ищите отметку "BPA-free").

Средства для уборки





Средства для уборки, особенно многофункциональные аэрозоли и спреи, содержат летучие соединения, которые легко вдыхаются и могут вызвать головокружение, раздражение и головные боли. Вместо этого можно выбирать средства с натуральным составом или использовать уксус и соду – они не токсичны и работают не хуже.

Окна с виниловыми рамами

Виниловые оконные рамы могут выделять токсичные газы, особенно при нагреве от солнечного света. Это связано с материалом – поливинилхлоридом (ПВХ), который при нагревании выделяет вредные летучие соединения. Откройте окна на проветривание или подумайте о деревянных рамах как о замене – они экологичны и выглядят стильно.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как бороться с осенней депрессией и хандрой.